菅首相 力图蜕变为真格政权，新冠疫情、经济、奥运会是关键因素——2021年政局展望

菅义伟政权，迎来了自民党党首和众议员任期双双届满的2021年。政府还计划顶着新冠疫情风险举办奥运会。首相会选择什么时机解散众议院举行大选？他能不能巩固政权基础？在野党会有哪些动作？活跃在一线的政治记者将就此展开解说。

解散众议院举行大选是在夏季还是奥运会后

2021年将是日本政局的重大节点之年，9月末，菅义伟首相的自民党党首任期届满，之后的10月21日，其作为众议员的任期也将届满。菅首相打算拿下众议院选举，顺势再次当选自民党党首，进而建立真正意义上的政权，他将在全力防控新冠疫情和推动经济复苏的同时，寻找解散众议院的时机。

关于被推迟一年至今年夏季举行的东京奥运及残奥会，他必将排除万难，力争如期举办，这一点毋庸赘述。因为如期举办奥运会，就能宣传“战胜了新冠疫情”，为政权形象增光添彩。不过，疫情和经济形势的走向仍然扑朔迷离，存在着许多不确定因素。

由于2020年9月组阁后，本届内阁的支持率一直较高，所以自民党内也出现了要求尽快解散众议院的呼声，但首相还是决定把防控疫情作为优先课题。按照目前这种趋势，之前设想的在1月18日开幕的例行国会初期解散众议院的计划也将被推迟。由此来看，解散众议院和举行大选的时机大致会在2021年度预算案通过的3月末至东京奥运会开幕的7月23日之间，或者东京奥运会闭幕的9月5日至众议院任期届满日之间。

首相将在考虑疫情形势等诸多因素的基础上，寻找最有利于自己的时间点，而政府和执政党内许多相关人士普遍认为“基本上会在开完奥运及残奥会的9月以后”。大家认为，自称为“实干家”的首相在规划着这样的剧本——除了疫情防控措施外，还要在创建数字厅、下调手机资费等问题上发挥领导力，并成功举办奥运会，然后才解散众议院。

当然，如果要推迟到秋季再解散众议院，也伴随着风险。由于执着于推进观光支援项目“Go To Travel（去旅行）”，政策调整的判断迟缓，未能挡住疫情的扩散，导致菅内阁的支持率出现下降。自民党籍原农林水产大臣吉川贵盛被曝曾收受某大型鸡蛋生产企业原董事长的现金，安倍晋三前首相的后援会为“赏樱会”前夜晚宴填补了资金缺口等问题也带来了负面影响。

自民党内一些选举基础薄弱的年轻人呼吁“应该在支持率下滑前解散众议院”，而首相身边人士则认为“既然自称‘实干型内阁’，那就应该在做出一定成绩后解散众议院”。

例行国会期间，想必首相会在3月末以前促成按照“15个月预算”编制的2020年度第三次补充预算案和2021年度预算案获得通过，然后迈向法案审议阶段。如果政府力争在今年较早阶段开始接种的新冠疫苗能够发挥超预期的良好效果，打消人们对于疫情的不安情绪，那么首相也有可能选择这个时机解散众议院。如果抗疫进展不太理想的话，那么他应该会考虑优先通过创设数字厅的相关法案和用于推进规制改革的相关法案。

如果选择在重要法案通过后解散众议院，那么可能是国会后期的6月中旬。然而，这个时间已经接近奥运会开幕的7月23日。同时，如果选择这个时间，还可能与7月22日届满的东京都议会选举的时间重叠。公明党将都议会选举视作与国家选举同等重要，对同期选举持谨慎态度。而且由于临近东京奥运会，也会让人担心这段时间出现政治真空期。

不过，据说首相与作为公明党支持母体的创价学会关系不错。如果新冠疫情在一定程度上得到控制，确定可以举办奥运会的话，那么就不能排除首相会和公明党、创价学会打好招呼，实施解散众议院的行动。有人猜测，如果与东京都议会选举同期举行，那么将会在6月上中旬解散众议院，7月4日举行投计票。

而被视为概率最大的选择，是在9月5日东京残奥会闭幕后的秋季解散众议院。由于自民党党首任期将在9月末届满，首相如何安排政治日程将是一个焦点问题。如果先举行众议院选举并取得胜利，那么在之后的党首选举中，首相很可能在不实施党员投票的情况下再度当选党首。如果先举行党首选举，那么包括首相在内的领导候选人参加众议院选举，则可以提高自民党的支持率，有利于在众议院选举中与其他政党较量。

2021年主要政治日程

1月18日 召开例行国会 20日 拜登就任美国总统 下旬 2020年度第三次补充预算案通过 3月末？ 2021年度预算案通过 6月中旬 例行国会末期 7月22日 东京都议会议员任期届满 23日 东京奥运会开幕（～8月8日） 8月24日 东京残奥会开幕（～9月5日） 9月？ 数字厅正式成立 9月末 自民党总裁任期届满 10月21日 众议员任期届满

“后菅义伟时代”，自民党内部力学也会发挥作用

话虽如此，但由于新冠疫情的发展形势扑朔迷离，政权也不一定就能事事称心如意。如果疫情恶化，不得不放弃举办奥运会，经济急剧下滑，那么必然对首相是相当不利的。

如果支持率明显下滑，那么首相再次当选自民党党首一事也会亮起黄灯。假如事情真的发展到那一步，那么谁将会在“后菅义伟时代”崭露头角呢？就现阶段而言，还没有谁是众人一致看好的下任首相候选人。在去年9月党首选举中败给菅义伟的前政调会长岸田文雄和原干事长石破茂都尚未恢复在党内的凝聚力。另外可以认为，虽然还欠缺一些担任首相的关键要素，但作为“选举招牌”的行政改革大臣河野太郎和环境大臣小泉进次郎都会被党内寄予厚望。据说安倍前首相和麻生太郎副首相兼财务大臣都对外务大臣茂木敏充的才干称赞有加。

菅首相不属于任何派阀，虽然在去年的党首选举中凭借岸田派和石破派以外的其他主流派阀的支持赢得了胜利，但党内基础难言稳固。如今，首相非常信赖二阶俊博干事长，委以其管理党务和国会运营工作，二阶在党内和政府人事问题上是“肥水不流外人田”，明显优待二阶派人员，因此引得其他派阀对他的不满情绪日益高涨。今后，首相是坚持维持重用二阶的政权结构，还是将重心转移到细田派或麻生派等其他派阀——这或将导致下届党首选举的格局发生变化。首相将会一边观察疫情和经济形势，以及自民党内的力量对比，一边开展政权运作。

立宪民主党，联手战斗的设想恐将进退两难

对于第一大在野党立宪民主党党首枝野幸男来说，2021年是一决胜负之年。去年9月，旧立宪民主党与旧国民民主党合并，议员人数从90人扩大到了150人的规模。尽管针对安倍前首相抛出森友学园问题和“赏樱会”问题，针对菅首相抛出了拒绝任命日本学术会议候选会员的问题，风风火火地祭起政权批判路线，但政党支持率却没有上升。虽然发挥了严格监督政权的作用，却始终未能提出具有现实意义的对立方案，恐怕正是这一点导致了支持率上涨乏力。

从该党内部来看，在“脱核电”政策问题上，所属议员之间仍然存在态度差异，基本政策的协调一致是一个紧迫课题。枝野计划今年也要针对政府对新冠疫情防控不力、自民党籍议员涉及的“政治与金钱”问题向菅政权继续发难，但其自身也需要巩固政党基础，向选民展示堪当执政大任的能力。

关于下届众议院选举，枝野的战略是要在289个小选区尽可能地构建执政党候选人VS在野党候选人的“一对一”格局，防止在野党“自相残杀”，力争形成包括共产党在内的在野党联手战斗局面。不过，联手战斗的效果还是一个未知数。立宪民主党在去年的宇都宫市长选举和东京都荒川区长选举中协同共产党推举了相同的候选人，但均以失败告终，没有留下任何成果。甚至有自民党骨干人员指出“共产党越是活跃，保守票就越是要跑”，在野党联手战斗这个设想也面临着进退两难的问题。

标题图片：首相菅义伟出席内阁会议

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