2021年日本经济预测： 走出新冠阴霾，经济缓慢复苏

2020年是全世界饱受大流行病折磨的一年。在第三波疫情持续蔓延的背景下，新冠病毒依然是影响经济的一个风险因素，而作为日本顶尖的经济学家，笔者预测，尽管经济前景面临一些不确定因素，但在2021年经济景气仍将继续缓慢复苏。

笼罩在新冠阴霾下的2020年

刚刚过去的2020年是饱受“新冠病毒”折磨的一年。内阁府2020年1月发布的《景气观察调查》报告中，首次出现了“新冠病毒”一词。之后，新冠疫情成为了影响经济信心的重大负面因素。

年末的一些季节传统活动也带有疫情影响的浓厚色彩。在新词及流行语大奖的30个入围词中，超过半数都与新冠疫情有关，呼吁人们避免密闭、密集、密切接触的防控措施相关用语“三密”最终获得了大奖。面向全国公开征集评选的“年度汉字”也是“密”字。

“年度汉字”反映了每一年的景气形势和经济状况。最近两次举办夏季奥运及残奥会的2012和2016年，和奥运金牌相关的“金”字都当选了年度汉字。2020年年初，本来以为只要不发生2008年雷曼危机那样的事件，“金”字肯定会当选年度汉字，结果发生了新冠疫情肆虐全球的严重问题，东京奥运及残奥会推迟至2021年，“金”字也就失去了当选的可能。

第三波疫情令人担忧

基于对景气敏感人群的意见整理完成的《景气观测调查》报告显示，发布紧急事态宣言的2020年4月，各项判断指数（正式名称：判断DI）均创下了有统计以来的最低纪录。

4月的现状判断指数为7.9。之后出现回升，10月时因为“Go To Campaign”活动产生效果，该指数一度升至54.5，超过了作为荣枯分界线的50。与此同时，仅选取对疫情发表了评论的景气观测回答，并将这些回答单独编制为新冠疫情相关现状判断指数，结果显示，“新冠病毒指数”低于整体的指数，是导致景气指标数据低下的主要原因。最多的时候，2050名景气预测人士中的过半数在列举自己判断景气状况的依据时都提到了新冠疫情。

2020年11月的《景气观测调查》显示，受到第三波新冠疫情的影响，现状判断指数比上个月下降了8.9个百分点。“新冠病毒指数”的跌幅更大，达到了12.9个百分点，表明人们对疫情动向愈发感到忧虑。

到2023年或能恢复至疫情前的水平？

受到新冠疫情影响，发布紧急事态宣言后的2020年4月至6月（第二季度）的实际国内生产总值（GDP）环比数据按年率换算为-29.2%，之后的第三季度实现大幅反弹，增长了22.9%。反映全日本经济学家对经济走势判断意见的《ESP预测调查》（2020年12月）显示，从专家们给出的前景预测数值来看，第四季度的平均值按年率计算为环比+3.4%，2021年第一季度到2022年第一季度，平均值在环比+1%到+2%之间波动。

为了遏制新冠感染人数的增长，11月中旬到12月期间，出现了主动减少经济活动的动向。同时，12月28日至1月11日期间，政府在全国范围同步暂停此前推出的观光支援项目“Go To Travel(去旅行)”。这或许是希望在放假过年期间减轻医疗系统的负担。因此，2021年第一季度实际GDP的同比年率数值甚至可能会低于平均预测水平。在《ESP预测调查》中，预期值最低的八人的平均值为-0.6%，即使出现暂时性的负增长也并不奇怪。

《ESP预测调查》（11月特别调查）显示，几乎所有预测人士（经济学家）均将“新冠疫情”视为影响经济的最大风险因素，远超排在第二位的“美国经济恶化”。

12月公布的该调查显示，2021年度实际GDP预期平均值为+3.4%（给出数值最高八人的平均值为+4.1%，给出数值最低八人的平均值为+2.8%）。预计将在经历低谷的2020年度实际GDP预期值（-5.4%）之后，企稳复苏。

观察该调查中反映所有预测人士整体态度的“综合景气判断指数”可以发现，2020年第四季度的数值为90.0，高于50的荣枯分界线。之后到2022年第三季度，基本在70至80多之间波动，大幅高于50，该指数在2021年第一季度和奥运及残奥会闭幕后的2021年第四季度处于暂时性的低位，两个时间段的数值均为72.9。参与预测的经济学家一致认为，尽管存在一些波折，但景气形势估计会在2020年5月触底后维持缓慢复苏。

也能看到一些积极数据

不过，即使实际GDP按照预测平均值保持正增长至2022年第一季度，依然无法达到新冠疫情发生前的水平。要恢复到这个水平，似乎怎么也要到2023年之后才有可能。

12月的日银短观所显示，大型制造企业景气判断指数（DI：以回答“好”的企业比例减去回答“坏”的企业比例后得出的数值）为-10，较上一次的9月调查（-27）上升了17个点，表明出口回暖、生产增加的势头在持续，经济活动的恢复已经产生了效果，这正是专家们预测经济景气将会缓慢复苏的背景原因。

此外，即便是在按方向性进行判断的现状判断指数出现环比下降的11月《景气观测调查》中，与企业动向相关的现状水准判断指数依然保持了回暖趋势，许多数据都反映出目前大家的信心坚挺。

12月日银短观调查显示，2020年度的全规模全产业设备投资计划同比下降3.9%，较9月调查时的-2.7%有所下调。

然而，从生产经营用设备判断指数（DI：“过剩”-“不足”）来看，并没有设备过剩感上升的迹象。由此可以明白，调低设备投资计划并非因为感到设备过剩，而是出于对新冠疫情的担忧。

尽管失业率等统计数据持续恶化，反映出就业方面的环境严峻，但从雇用人员判断指数（DI：“过剩”-“不足”）来看，无论是针对现状还是前景，都没有出现雇佣过剩感上升的状况。

再者，制造业的制品商品库存水平判断指数与制品商品流通库存水平判断指数（DI：“过剩”-“不足”）也可谓同样如此。

企业的雇佣、设备、库存过剩感都没有上升，从景气循环的角度来看，这属于积极因素。

期待金融财政政策和疫苗

由于政府主导实施了下调手机资费等政策，物价没有出现上涨迹象，有利于日银将金融政策保持在宽松状态。据报道，日银还将延长支援企业资金周转的政策。

财政方面，正在采取大规模的对策。政府已于2020年12月8日推出规模达73.6万亿日元的追加经济对策。追加对策由①新冠疫情防控对策：6万亿日元、②着眼于后疫情时代的经济结构转型对策：51.7万亿日元、③防灾减灾与国土强韧化对策：5.9万亿日元这三大支柱构成。

12月15日，政府敲定了一般会计追加支出达21.8万亿日元的2020年度第三次补充预算案。其中加入了经济对策的财政收入源和地方交付税。

英国和美国已经启动新冠疫苗的接种工作。尽管日本民众广泛接种或许尚需时日，但如果2021年内开发出新冠治疗药物，就有望平息疫情。

希望2021年年末选出的年度汉字不再是与新冠疫情有关的汉字，而是在东京奥运及残奥会如期举办后选出的“金”“辉”“阳”之类传递光明的汉字。

希望未来会充满光明。

标题图片 : PIXTA

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