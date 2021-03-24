《鬼灭之刃》为何成为社会现象――身边死者的“挂念”与新冠疫情所催生出的强烈“共鸣”

2020年，人气漫画《鬼灭之刃》结束了为期约4年的杂志连载。电影版动画创下了惊人纪录，单行本“鬼灭”最后一集的发行也引起广泛话题。本文试图探究如此悲惨的故事，即使无数年轻生命在与鬼的战役中陨落，却获得广泛回响甚至成为社会现象的原因。

2020年12月28日，动画电影《鬼灭之刃剧场版 无限列车篇》的票房突破324亿日元，打破《千与千寻》纪录，晋升日本影史票房冠军，抢占了各家媒体的头条，成为笼罩在新冠病毒疫情中的2020年最后的重要新闻。此外，原作漫画《鬼灭之刃》于同月4日发行完结篇单行本，累积发行量突破1亿2000万本，发行当天据说日本主要城市的书店都出现了购买“鬼灭”完结篇的排队长龙。



成为日本影史票房冠军的动画电影《鬼灭之刃剧场版 无限列车篇》的宣传海报。照片摄于2020年12月28日的横滨市中区（时事）

原作漫画的连载于同年5月18日发行的《周刊少年JUMP》划下句点，对这种“收尾方式”，社交网站上掀起了毁誉参半的讨论热潮。相关传闻四起，有新披露真实事实如“其实作者是女的”，却也有“连载在人气达到顶峰的时候结束的背后原因”等未经查证的消息，造成一场轩然大波。其实早在2019年4月开始播放电视动画版之后，动漫圈已燃起“鬼灭”热潮，没想到2020年10月上映的电影版好评不断的消息传来没多久后，转眼间就成为席卷全国的人气作品。“鬼灭现象”的窜升让人感到十分突兀，彷佛掌心大小的气球突然膨胀成巨大的飞行船，直奔天际。

探索火爆巨片的“秘密”

究竟是什么独特之处让《鬼灭之刃》刮起如此人气的旋风呢？

极少有单独的漫画作品产生社会现象的案例，通常都是要将漫画改编为动画，只有这种“跨媒体制作”的方式才能大火特火。一般提到“鬼灭”，指的是从原作漫画、电视动画到电影版的一系列影视多媒体改编作品，不是单指漫画本身，而是泛指整个风潮。此外，“鬼灭”本身也成为了一种“品牌”。然而，从漫画原作的动画再晋升到电影的过程是跨媒体制作的基本型态，“鬼灭”并非特例。

那么，火爆巨片的秘密是否隐藏在其内容（故事、角色人物、世界观）之中呢？《鬼灭之刃》属于少年冒险打斗类作品，主角在家人被鬼杀了之后加入“鬼杀队”，希望让变成鬼的妹妹恢复为人类并为家人报仇，整体故事围绕其与伙伴并肩作战，与鬼反复进行殊死搏斗而展开，是一个少年成长故事。主角灶门炭治郎的嗅觉极为敏锐，能够用“味道”来分辨对方的情绪与行动。但是这个特殊能力对于作战来说毫无用处，还好他正是打斗类漫画里典型的主角类型，具有高超潜力，于是逐一突破难关。此外，以杀鬼为目标的“鬼杀队”，与由鬼的首领鬼舞辻无惨率领的将人变成鬼的组织“十二鬼月”，正是正义与邪恶的两极对立。而组织里与前辈的信赖关系、与同侪的友情，以及变成鬼却补足了主角所缺乏部分的主角妹妹等，不论是角色设定、世界观，还是整体故事的架构都简单易懂，这也完全符合少年冒险类作品的要素。所以可以说，这是一部相对容易在商业上获得成功的作品。当然“鬼灭”有其独特的切入点，但是故事内容与其他人气作品比较起来，并不算有特殊的卓越之处。毕竟每部作品都有其与众不同的特色。

是“通关型”？还是“反推型”？

让我们回到一开始的疑问，究竟为什么“鬼灭”能创造出如此惊人的成绩呢？ 笔者推测有两种可能的理由，一是锁定连载结束后也能继续创造销售成绩的“战略”，二是新冠疫情改变了人们的价值观，进而能与此作品产生“共鸣”。

从故事构筑方式来看打斗类漫画，大致可分为通关和从圆满结局反推的两种类型。通关型的主角是透过打败强敌而越变越强，因此故事内容能无限延续，但是反推型的话，由于故事是随着周密安排的伏线，收敛到最后的结尾，因此难以成为长篇连载。

《ONE PIECE》和《七龙珠》可说是前者的典型作品，后者的代表作品则有《暗杀教室》和《钢之炼金术师》。而《鬼灭之刃》的漫画版属于后者，是反推型，单行本共推出23集，可说是短命的冒险打斗类漫画。

漫画《鬼灭之刃》在人气绝顶时结束连载一事，虽然引发诸多揣测，但是以反推型作品来说，25集左右是适中的单行本数。其实与其说是在“人气顶峰”时结束，莫如说是策略性地想把人气带到连载结束后持续延烧。虽然拉长连载的话，单行本的集数增加，也会进而增加累计销量。不过，反推型作品若像通关型的手法一样增加战斗拉长故事的话，会弱化伏线回收所产生的净化效益，淡化内容的“趣味性”，这对于故事来说是非常致命的。如果不能期待拉长作品能带来更多利益，势必需拟出连载结束后仍可以增加单行本销量的策略。

乐在“共享不愿结束的狂热”之中

2019年4月到9月播放的电视动画是“鬼灭”开始走红的关键。漫画版早从2016年2月16日发行的《周刊少年JUMP》11期开始连载，可说是酝酿了好一段的时间。电视动画播放的同时，同年7月发行的漫画单行本16集的内容突然让人察觉到故事要开始进入尾声，管理主角所属的组织“鬼杀队”的产屋敷家的户主为了让鬼舞辻无惨落入陷阱里，连同妻子和女儿一起炸毁了自己的房屋。“什么？故事快结束了？”那些看了动画版才开始看漫画“鬼灭”的读者，一口气将已出版的单行本追读到16集的时候，都不禁会这样想吧。

想必有很多读者把这种冲击感分享到社交网站上。大约是10月发行第17集时，开始有《鬼灭之刃》销售一空的消息传出。而在第17集里，其中一位主要角色在与鬼的战役中败北失去了生命。故事中年轻的生命一个接一个逝去，作品本身也会短命地迎来终点吧。惋惜的人们陆续加入了倒计时的行列。

杂志的连载在2020年5月时结束，但对于等待单行本出版（非追杂志连载）的读者来说，12月发行的第23集才算是真正的结束。杂志连载结束5天后的5月13日，是单行本第20集的发行日，而最后一集前的第22集于10月2日发行，同月16日上映的动画电影版刷新了电影票房纪录，可说在迎接12月3日最后一集第23集发行前，能充分地享受与其他读者“一起疯狂地惋惜故事进入尾声”。如果连载还继续下去会如何？如果当时看到动画版很有人气而稀释故事浓度，拉长连载的话，是否一样会制造出现在的狂热气氛？ 借助于倒计时让新的读者也能一同参与并乐在“接近尾声”之中的策略，成功地让销售延烧。或许可以说让作品早点结束反而打响了这个“品牌”。

随侧在旁的死者与承袭其挂念的人

《鬼灭之刃》是一部很悲惨的故事。人们突然被莫名存在的鬼袭击，用各种残虐的方式杀害，鬼杀队的队友一个个被击败丧生。究竟是何处让读者与作品产生强大的“共鸣”呢？

每当主角等各个角色快要失去求生意识时，被鬼杀害的家人或队友会以灵魂形态降临，来鼓舞他们，要他们继续努力活下去。生命中很重要的人们即使离开了人世间，仍然会在身旁援助自己。这个死者长伴身边的剧情设定，与故事的主轴“羁绊、承袭”息息相关。我想应该是想传达，挂念会被承袭，生命是种循环，永生可以期待吧。若有人能承袭自己的挂念，那么即使牺牲自己的生命也算是一种“贡献”。贡献出自己，承接自己挂念的人再将自己奉献出去。死者长伴身边的设定，可说是这个循环的象征。此外，这些死者也会去造访背负着悲惨命运沦变为鬼的人们。这些鬼因为死者的挂念而拾回人类的心进而消失，读者也因此感到欣慰。“挂念”在这个故事里所代表的，其实仅仅是想保护自己难舍之人的单纯想法。这种无论是谁都怀有的情感，植入于故事的核心中让读者更容易入戏。也正因为容易产生共鸣，这部作品才能扩大感动到平常不看动漫的人吧。

“你就把被我杀掉当成遇到一场天灾好了”。鬼舞辻无惨曾经对主角灶门炭治郎说过这句让人印象深刻的话。当我们看到这句话时，会浮现出许多过往画面。不论是曾遭遇过无数次的大地震，或者夏天的暴雨与台风，冬天遭受雪灾，甚至是现在，新冠病毒夺走了我们一度视为理所当然的日常生活。我们这才意识到人类的力量是如此弱小，疫情下的自肃生活也迫使人们改变人生的价值观。远离城市的喧嚣，感受孤单的滋味，这时我们会愕然发觉过去竟然会把到处参加例行举办的传统习俗活动或其他各式活动当作是过着“充实的人生”。这阵子想必每个人都思考过什么才是人生中最重要的。在还看不到出口的情况下，什么才是最好的心灵支柱呢？看着炭治郎及其他角色向象征着不合理存在的鬼抗争的读者们，感动之余，或许也想从中探求答案吧。

此作品勾勒出的惨烈与牺牲奉献，正符合现在这个遗失了生活指针，亟待构建新价值观的时代。

标题图片：作者吾峠呼世晴的人气漫画《鬼灭之刃》的单行本，集英社出版，共23集，2020年12月5日（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。