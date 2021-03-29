关于首相菅义伟不擅表达的一点思考

随着新冠疫情不断蔓延，首相菅义伟的弱点也逐渐凸显出来。那就是表达能力薄弱。发布紧急状态宣言时，用怎样的措辞、怎样的表情、发出怎样的诉求，都对民众的理解产生重大影响。但首相菅义伟毫无张弛的表情和声音，照本宣科地去读事先拟定好的稿子，这样的记者会对民众不会有什么感染力。那么领袖需要怎样的沟通能力呢？请看作者的思考分析。

与德国总理默克尔形成鲜明对比

新冠疫情震撼了整个世界，同时也让各国领导人的能力展露无遗。日本首相菅义伟的“表达能力”如此之弱，让许多人都对此哀叹不已，他几乎就是拿着有关部门事先准备好的稿子“照本宣科”。而且还不止于此，在政治态度上，也是跟着干事长二阶俊博和经济再生担当大臣西村康稔“照葫芦画瓢”，摇摆不定。执政党内甚至有人窃窃私语，揶揄这是一届“依附他人”的政府。

前一阵，有人传言中国电商巨头阿里巴巴创始人马云失踪，引起热议。坊间盛传他和政府有点矛盾，今后的动向引人关注。而在日本国内，则有人半开玩笑地散布这样一个流言——“恐怕其实是悄悄来到日本，化身变成了首相官邸的主子吧”。之所以出现这种流言，是因为两人的面容有些相似，但稍微想想就能判断这是假消息。因为最近一个月，日本的首相官邸没有做出任何决策，没有采取任何行动。这事儿的槽点在于，如果是马云的话，想必早已出手采取了某些必要措施。

观察菅义伟的记者会可以发现，他几乎一直都在低头念稿，说话也不太流利，不少地方听不清楚。在公布紧急状态宣言的追加对象地区时，错把福冈县念成了静冈县，却没有纠正。这也就难怪舆论会焦躁地叫嚷：为什么就不会像德国总理默克尔那样在民众面前声泪俱下发表演讲(*1)呢？

不过，在日本追求这种境界简直就是“强人所难”。不光是政治家，如今除了有海外经历的人以外，一般日本人大多也都欠缺沟通能力。因为人们不认为需要这样的技能，甚至一直对产出擅长于表达持否定态度，认为是“嘴把式”“纸上谈兵”。因此，高层人士没有接受过这种教育和训练，学校也不会教大家这种技能。

官房长官角色的局限性

日本的政治家大致可以分为三类。第一类是东京大学毕业、高级公务员出身的政治家。他们虽然具有一定程度的基础能力，但作为政治家不会成大器。如果一直保持官僚身份，就要看他是否能当上局长，由此来衡量这个人的潜力。这一类的政治家虽然表达能力不那么出众，但也不至于遭到批评。

另一类是年轻时就立志要当政治家的人，他们有的留过学，也比较上镜，具有一定的表达能力。东京都知事小池百合子或许可以算是一个代表人物。她的话听起来颇为讨巧，但是仔细琢磨一下又毫无实际内容。

最后一类是首相菅义伟和干事长二阶等人这种历经磨炼后成长起来的类型。他们都是从地方议员转入国家政坛的，从未在什么知名企业担任过职务。没有任何一种简单易懂的标准可以推测他们到底水多深、潜力多大。用过去的话来说，就是前自民党副党首金丸信那种类型，就算把埃及的金字塔（Pyramid）和安全帽（helmet）说混了，也没人敢指出。因为根本没有办法推测他的水平。

菅义伟作为政治家的本事在于“沉默寡言”。 而这种沉默寡言让人恐惧，因为他从官僚组织和民间的情报网获得了许多信息，所以和他打交道的人总会觉得他是不是早已掌握一切，只是在试探自己。据说，在担任官房长官近八年的时间里，他掌控了内阁所有的情报机关，并且对政治家私人情报也了如指掌。

菅义伟凭借沉默寡言和情报获取能力坐上了首相之位。在担任官房长官时期的记者会上，他总是表现出高高在上的态度，完全不能打动民众。虽说当上了首相，但突然要求他表现良好的口才，从根本上就是不现实的。

演讲撰稿人在外国受重用的理由

演讲撰稿人这种职业在外国很普遍，但在日本几乎不存在。美国前总统特朗普随时随地随心所欲地发推，是否用了这种职业写手不得而知。不过，以前的美国总统都在白宫安排有十来名撰稿人，他们作为公职人员享有相当高的待遇。

日本首相的演讲稿基本上都出自官僚之手。官僚的本职工作是国会上的答辩，所以写不出能够打动人心的文章，当然，让他们来阐述愿景就更不可能了。每年首相要在年初例行国会开幕时发表施政方针演讲，每次国会开会时要做一般政策讲话，此时为了多少增加一些感染了，似乎也会借职业作家之力，引经据典地局部润色演讲稿。

美国总统发表就职演说时，民众明明知道是撰稿人代写的，却也会为演讲内容而感动。因此，比如肯尼迪总统的名言之类，就连日本人都耳熟能详。但日本首相的演讲，却几乎没有留在日本人的记忆之中。换言之，日本的国民性就是不太会去思考政治和语言之间所具有的重要的联系。

领袖人物应该如何走过一生？笔者认为西乡隆盛的《南洲翁遗训》给出了最精准的回答。每次被叫去参加政治家的聚会，我总会给他们分发打印资料，讲述西乡的故事，但政治家们理解不了明治初期的日语。于是，后来我又配上了现代日语的翻译，不过他们大概也没怎么看吧。所以，光是指责首相菅义伟也无济于事。

有一句名言说，一个国家的政治，不过是反映国民状态的一面镜子。也就是说最重要的不是提高政治家而是整个日本民众的素养，以及应该如何去对待这个国家的觉悟。

标题图片：2021年1月7日，新宿的街头大屏幕正在播放首相菅义伟的记者会。当日，日本政府决定针对东京、埼玉、千叶、神奈川一都三县发布自8日起为期一个月的紧急状态宣言（时事社）

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