日本的新冠疫苗接种为何进展缓慢？

各国已经全面开展新冠疫苗接种。而日本疫苗接种工作进展迟缓，显得格外突出。在主要发达国家中，只有日本还没有批准新冠疫苗。根据计划，2月中旬日本将批准疫苗，并从2月下旬开始为从事抗疫工作的医务工作者接种，而面向普通民众的疫苗接种尚未确定具体时间，预计将从5-6月份开始接种。日本疫苗接种工作进展如此迟缓的原因，虽有国民对疫苗安全性比较慎重的影响，但也暴露出了各种问题，比如疫苗研发企业减少，新药审批机制不给力等等。

美国总统拜登2020年12月接种了新冠疫苗

疫苗是战胜新冠肺炎疫情的关键。基于此判断，世界各国迅速行动起来。截至2021年1月26日，从国别来看，累计接种人次最多的是美国，为2184万次。美国从2020年12月14日开始疫苗接种，当时的候任总统拜登在那一周之后接种了疫苗，向外界宣示美国疫苗的安全性。

接种人次第二多的则是中国，为1500万次。中国正向包括东南亚国家在内的世界各国提供本国研发的新冠疫苗。

第三位则是英国，接种人次为705万次。英国王室1月9日宣布，伊丽莎白女王夫妇已经接种了疫苗。

第4位是以色列，接种人次为383万次，每一百人中的接种率为42.3次，从人口比率看是全球接种率最高的国家。内塔尼亚胡总理2020年12月19日接种疫苗，成为该国“第一位接种者”，该国的目标是到3月中旬前为半数以上的国民接种上疫苗。

此外,截至1月份前半个月，德国、意大利、俄罗斯、印度、印度尼西亚等世界各国都开始疫苗接种（接种人次来自《日本经济新闻》电子版“从排行榜看世界新冠疫苗接种情况”栏目1月26日更新的数据）。

新冠病毒的全基因组序列2020年1月就已经对外公布。所以美英制药巨头早早就开始着手生产试验用疫苗。特别是美国，投入了100亿美元（约1.04兆日元）预算用于疫苗研发，采用可短时间大量合成的病毒遗传物质的新技术快速推动开发疫苗。

日本计划使用的三种疫苗，分别来自美国的制药巨头辉瑞公司、英国的阿斯利康公司和美国的莫德纳公司。从2020年12月开始，这三种疫苗陆续在欧美等国获得批准并用于接种。

关于疫苗的有效性，辉瑞公司和莫德纳公司宣布疫苗有效率超过了90%，声称接种疫苗群体的发病率比未接种疫苗群体低90%，发病风险仅为十分之一，极其有效。

传染病专家指出“日本落后的原因”

那么，为何日本的疫苗接种工作进展如此迟缓呢？圣玛丽安娜医科大学传染病学教授、该大学附属医院传染病中心负责人国岛广之认为，原因有三点。

首先，“日本人对疫苗安全性和有效性的态度向来比较谨慎，这是国民性的问题”。

接种疫苗可以获得免疫，从而预防感染或阻止发展为重症，但可能会有不良反应，即产生“副作用”。此次新冠疫苗现已报告公布的副作用中，较轻的是接种后出现肌肉疼痛、头痛、疲乏等症状，严重的则可能引发“过敏性休克（Anaphylaxis）”的过敏症状，导致血压突然下降、呼吸困难等问题。

很多国家承认疫苗虽然有副作用风险，存在尚不确定的问题，但总体上疫苗更有利于控制疫扩散，因此都在快速推动疫苗审批。

不过，辉瑞公司和莫德纳公司的新冠疫苗是通过对病毒遗传信息进行加工研发的新型疫苗，且开展安全性临床试验的对象几乎都是白种人，亚裔人数很少。

因此，日本厚生劳动省虽在2020年12月18日受理了辉瑞公司提交的疫苗生产销售许可申请，但为慎重起见，从之前的10月份开始，已经在日本国内以160名20-85岁的日本人为对象，开展疫苗安全性验证的临床试验。到2021年1月收集完主要数据之后，才会做出最终审批。日本始终坚持“即使疫苗接种落后于国外，也要重视安全性”的态度。对于计划使用的3种疫苗，厚生劳动省考虑到其在海外的实际接种业绩，拟通过“特别审批”机制缩短审批时间，争取早日投入使用。

近年来，在日本，围绕疫苗出现了宫颈癌疫苗副作用的问题，引发了要求国家和制药公司赔偿损失的诉讼。据说，厚生劳动省之所以对新冠疫苗审批这么谨慎，就是“担心以后万一出现副作用，会被人批评审批不慎”。

《朝日新闻》实施的舆论调查（刊于1月25日早报版）显示，针对“如果疫苗接种免费实施”的提问，21%的受访者回答“希望马上接种”，70%回答“再等等看”，8%回答“不想接种”。看来日本民众对于新冠疫苗的态度也还是比较谨慎。

传染病疫苗研发企业减少

关于日本疫苗接种工作进展迟缓的原因，国岛教授认为第二、第三点分别为“能够研发传染病等稀有药品的制药企业和初创企业在日本太少了”和“日本从事新药临床试验的医疗体制薄弱”。

大概50年前,日本还很盛行研发和制造疫苗。但后来作为疫苗接种对象的儿童减少，而与疫苗接种相关的官司接连不断，导致疫苗行业逐渐衰落。特别是，传染病具有突然开始流行的特点，在制药企业研发出疫苗并实现商用之前，流行很可能就已经结束了。因此，从事传染病疫苗研发的企业变得少之又少。

结果，日本国内使用的疫苗一半以上都靠进口。新冠疫苗最终也只能依靠外国。只要无法及时获得疫苗，民众接种疫苗的时间就只能推延。

日本国内也有少数几家企业在研发新冠疫苗。比如，初创企业安杰斯公司、制药巨头盐野义制药公司研发的疫苗已进入临床试验阶段，第一三共公司等也正在继续研发国产疫苗，但在投入实际使用上落后于其他国家。不过，为了保障国民的健康与安全，今后必须生产国产疫苗，政府也有必要支持这些疫苗研发企业。

日本的疫苗临床试验体制比较薄弱。特别是像这次的紧急情况下，需要构建更加灵活、能迅速完成疫苗审批的机制。更何况，今年是东京奥运会与残奥会的举办之年，日本比其他任何国家都更有责任尽早控制住新冠肺炎疫情。在兼顾安全性的前提下，今后也应该探讨如何简化部分审批环节的问题。

4位诺贝尔医学与生理学奖得主——山中伸弥、大村智、大隅良典和本庶佑，在日本政府发布首都圈第二次紧急事态宣言之后，于1月8日发表声明，向日本政府提出5项要求。其中也包括类似内容。

这就是声明中的以下两项——“对能够实现疫苗和治疗药物研发理论突破的生命科学与产学协作加大支持力度”“在保证独立性和透明性的前提下，快速推动疫苗和治疗药物的审批”。

人类与病毒的斗争今后仍将持续，还有可能爆发新的全球性传染病大流行。这次的疫苗接种进展迟缓问题警示我们，日本要想用上安全性高的国产疫苗与病毒做斗争，还有很多课题需要解决。

标题图片：2020年12月21日，医务人员（右）为美国时任候任总统乔•拜登接种新冠疫苗。（法新社、时事社）

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