为什么新冠患者人数下降，医疗资源依然极度紧张？

尽管新型冠状病毒的新增病例在减少，但医疗一线的困难局面并没有得到改善。死亡人数和重症人数创新高，并保持在较高水平，居家疗养的患者在等待入院期间相继死亡。虽然日本的感染者数量远低于欧美，人均病床数也是世界上最高的国家之一。为何医疗资源依然极度紧张？

重症患者的数量未减，导致病床始终满员

圣玛丽安娜大学医学院传染病系教授、该校附属医院传染病中心主任国岛广之先生指出，自2月8日政府宣布“紧急状态宣言”延长一个月以来，导致出现“医疗资源极度紧张”的因素有两个。

“第一个因素是重症患者不会在短期内康复。”国岛先生这样解释道。

“每位新冠患者都有不同的症状，轻症患者和重症患者所需的医疗手段也是完全不同的。重症患者住院后可能需要治疗和休养一个多月，有的也可能在住院期间死亡。多数情况下，患者住院时间较长，需要在ICU（重症监护室）等设施中配备大量的医务人员。自去年秋季以来，‘第三波新冠疫情’期间出现了大量新的感染病例，如果住院的重症患者数量不减少，医院就很难腾出空余的病床，于是就出现了很多选择居家疗养或在非医疗机构的设施内‘住宿疗养’等待住院的患者。因此，即使新的感染病例开始减少，但新冠患者的病床仍然处于满员的情况下，极度紧张的局面是不会得到改善的。”



圣玛丽安娜医科大学传染病教授国岛广之先生 毕业于圣玛丽安娜医科大学研究生院。曾任东北大学研究生院传染病医疗区域合作课程副教授等职位，现任圣玛丽安娜医科大学教授。日本传染病学会的理事。传染病专门医和指导医(*1)。

在等待入院的过程中，有不少患者在家中或其他场所突然病情恶化，即使叫了救护车，也因为绝大部分的医院没有收治能力而被医院踢皮球，导致很多人还没有住院就去世了。

第三波新冠疫情的高龄患者增多。在东京都，2月份住院的新冠病患者中，有超过三成是80岁以上的老人。关于这个背景，国岛教授指出了以下几点。

“在超老龄化社会中，往往是采用入住设施或访问诊疗（home medical care——译注）的方式来治疗老年人的吸入性肺炎和衰老。但在目前的新冠诊疗中，由于出现家庭感染或养老设施群体感染等问题，入住新冠病患专用病床的老年人急剧增加。加之老年人容易发展为重症，也趋向于需要长期的住院治疗，所以导致了床位的紧张。”

“此外，多数情况下很多老人在被确诊感染后不知道该如何接受治疗，因‘老老介护’(*2)的照护者被感染后，被认定为密切接触者的被照护者也无处可去，诸如此类的问题频繁发生。”

另外，在医疗一线也存在一定的问题，即使患者最终康复到不具备传染性后，也很难将其转移到其他医院或送回原设施内。这是因为接收方担心出现医院（或设施）内感染。长期住院的患者往往需要康复治疗，但接收已康复患者的医院或设施并不多。这样一来有些患者即便康复却依然滞留在医院，导致出院和住院的流程变得停滞不前。

增加新冠病床并非易事

随后，国岛先生指出了医疗资源极度紧张的第二个因素：新冠病床难以增加。

“根据经济合作与发展组织(OECD)2018 年的数据，日本每千人拥有13张病床，大大高于OECD国家4.7张的平均水平。大家或许会认为，可以通过增加新冠病床数量的方式来缓解目前的紧张局面，其实这并不是想象中那么容易的事情。”国岛先生解释道。

“由于新冠病床需要更高水平的护理和照顾，所以比普通病房需要更多的护士。因此，如果增加新冠床位，非新冠床位的数量就会减少。但是在担负治疗急诊病人的急诊医院里，有很多是因新冠以外的病情而送来的患者，主治医生要继续治疗癌症、心衰等疾病，因此还不能过分改变目前的格局。”

此外，设置新冠病床对医院的负担也很大。

“为了设置新冠病床需要防止感染，医院的病床必须分区，必须安装防止飞沫等问题的空调。此外，在一般的医院里，大部分医生和工作人员日常并没有佩戴N95口罩以及个人防护装备的经验，所以相关培训是很有必要的。能够应对新冠病毒感染重症监护工作的医生、护士、技术人员等专业人才不多，并且培养这样的人才需要时间，例如，一个传染病专家需要长达3年的培训。”

“目前，很多医院都出现了员工和患者的群发感染的现象，导致医院病床关闭。如果非新冠病床区和新冠病床区都发生院内感染等问题，则该地区的床位数将进一步减少。 ”

日本80%的医院都是私立医院，在东京，私立医院约占90%。大多数医院的规模都不大。因此，即使迫切需要增加新冠床位的数量，大多数私立医院由于考虑到经营风险，所以在资金、人力资源、设备等方面都无法满足这一要求。这样一来，能增加新冠床位数量的医院仅限于公立医院和部分私立医院，新冠治疗的医疗资源便显得极度紧张。

根据修订后的《传染病防治法》，公布拒绝对应新冠治疗的医院名单

医院之间的协调性极弱，是导致医疗资源极度紧张的另一个因素。如上所述，新冠患者治愈后的转院非常困难。有的医院害怕因为“接收了新冠患者”而导致声誉受损。

照理说协调安排转院之事应该是由都道府县等地方行政机关来做，但是给私立医院下达指示或命令是很难的，迄今为止也只能请求对方配合。目前因为各医院之间的角色分工不明确，使得本已紧张的医疗资源迟迟得不到改善。

作为对策，2月13日开始实施的修订后的《传染病防治法》，允许知事（都道府县的最高行政长官）要求医疗机构配合接收感染患者，如果不配合，就对其进行劝告。如果医院无正当理由拒绝病人，则知事可以公布医院或设施的名称。有知事说：“这让我们更容易向有一定能力的医院提出要求。”

最后，为改善医疗资源极度紧张的局面，国岛先生发出如下呼吁。

“在医疗资源有限的情况下，伴随着新冠患者数量的增加，医疗资源极度紧张的状态必将持续下去。这样的话，恐怕会有更多的人既不能得到一般的医疗服务，也不能得到新冠的治疗。所以从根本上说，必须减少感染者的数量。”

标题图片：为应对当地医疗资源极度紧张的状态，陆上自卫队队员前往养老院提供医疗援助（1月31日于冲绳县宫古岛市。由防卫省联合参谋本部提供，时事社）

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