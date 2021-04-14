政治色彩太过浓重的东京奥组委主席换人大戏

从最早曝出官方会徽涉嫌剽窃开始，围绕2020东京奥运及残奥会的各种风波就一直层出不穷。在受到新冠疫情影响，还不确定2021年能否举办的时候，又突然发生了日本奥组委主席森喜朗发表歧视女性言论的问题。起初，国际奥委会（IOC）和日本政府都曾打算让他继续留任主席的职位，但未能顶住国内外愈演愈烈的抨击谴责，最终由桥本圣子接替了主席一职。而选定新主席的过程也一波三折，中间到底发生了什么，请看笔者的分析。

奥运即政治

如果抛开政治，举办奥运会就无从谈起。不，或许应该说举办奥运会本身就是政治。持续两周多的闹剧让我们再次深刻体会到了这一点。

东京奥运会及残奥会（以下简称东京奥运会）组织委员会主席、日本前首相森喜朗一番歧视女性的言论引发了主席换人风波，参议员桥本圣子辞去奥运担当大臣职务，从自民党退党后接下主席一职，总算平息了这场风波。

不过，受新冠疫情影响，东京奥运会是否真的能在2021年7月如期举办？眼下的课题依然堆积如山。即便是为今后考虑，也有必要剖析首相菅义伟领导的日本政府和东京都知事小池百合子等人在此次风波中的所作所为。

“理事会里女人多了，开会就很费时间。”

——森喜朗2月3日在日本奥委会（JOC）评议会上抛出的这番言论，是何等的逆时代潮流之举，也违背了反对一切歧视的奥运宪章之根本原则，这想必已无需赘述。

几天后，2月8日的众议院预算委员会上，菅义伟也表示“该言论无益于国家利益”。然而，当被问及森喜朗是否应该辞职、辞职后的去向和接班人选等问题时，他就变得谨慎起来，声称“尊重作为独立法人的奥组委的判断”，始终保持一种静观其变的姿态。

源于“加藤之乱”的陈年恩怨

为什么会这样做呢？肯定他是考虑到了奥运宪章对政治中立性的要求。但或许我们应该理解的是，他谨慎发言的深层原因在于，他和森喜朗原本就处在一种微妙的关系之中。

想必大家都还记得，森喜朗担任首相期间的2000年11月，原自民党干事长加藤纮一等人支持在野党提交的内阁不信任决议案，企图推翻森喜朗内阁，这就是所谓的“加藤之乱”。

当时属于加藤派的菅义伟也参加了这场倒阁运动。“叛乱”被自民党执行部门压下，之后，菅义伟退出了加藤派。但森喜朗时常念叨此事，一直记恨着菅义伟等支持了不信任案的几个议员。

菅义伟也很清楚这一点。虽说他其实可以完全不用那么顾忌森喜朗，但森喜朗辞去众议员职务后，在目前作为自民党第一大派阀的细田派内仍然拥有重要的发言权。反观菅义伟，早年曾辗转于多个派阀，目前则不属于任何派系，在自民党内缺乏稳固的支持基础。

由于在防控新冠疫情问题上行动迟缓，菅义伟内阁的支持率本就处于低迷状态。加上今年9月又要迎来自民党党首选举，他自然是不想与森喜朗为敌。

但其他人可不管这些政治上的内情，党内外要求森喜朗辞去奥组委主席的呼声不断高涨。于是，森喜朗决定辞职，并打算指定原日本足球协会主席、也是自己母校早稻田大学的前辈川渊三郎接任。

2月11日，森喜朗恳请川渊接任奥组委主席的新闻不胫而走，这下菅义伟开始慌了手脚。

据川渊说，接受森喜朗的请求回到自己家中后，接到了好几个由奥组委秘书长武藤敏郎打来的电话。川渊证实称：“尽管他似乎难以直白地要求我‘辞了吧’，但我隐隐感觉到了那种意思。”据说是官房长官加藤胜信向武藤传达了菅义伟的意向。

另一方面，川渊还透露说，森喜朗在请求他接任时，曾表示“已经获得了菅首相的首肯”。森喜朗还说“武藤也说过‘川渊先生是合适的人选’”。

其中的真相不得而知。不过，菅义伟肯定会担心，如果没有经过组织上的正式讨论就把奥组委主席职务禅让给川渊，那么对这个问题放任不理的政府也会被诟病为搞“密室勾兑”。

不愿小池知事掌握主导权的菅首相

菅义伟感到发慌还有另一个原因，那就是东京都知事小池百合子明确表示不会出席原定于2月17日召开的以森喜朗为首的东京奥组委、国际奥委会、中央政府和东京都政府相关人士参加的四方会谈。

针对森喜朗歧视女性的言论，小池直言“我已经震惊到哑口无言，这是不应有的言论”，并宣称“现在即使召开四方会谈，也不能向人们传达积极的讯号。我本人不会出席”。

东京都政府一名官员评论小池的发言称：“小池善于见机行事。她会观察舆论变化并巧妙发言。”小池的发言也被媒体理解为旨在“逼宫森喜朗”，营造出了要让森喜朗卸任奥组委主席的声势。

在这个问题上，发挥了决定作用的是人际关系和政治因素。

虽然同为主管奥运事务的官员，森喜朗和小池百合子却向来不合拍。小池长期以来一直猛烈抨击森喜朗所象征的陈旧的自民党势力，并一路走到今天这个政治家的职位。

菅义伟也不喜欢小池善于表演的风格，加上小池总是跳出来批评中央政府的疫情防控措施，更是让他感到恼火。而且，他还一直怀疑小池这个“天敌”恐怕盘算着总有一天要回归国家政坛，寻求坐上首相宝座。

在这个节骨眼上，如果由小池主导推动“森喜朗辞去奥组委主席职务”，那么菅义伟就会失去出场机会，被小池抢走主角的位子。因此，他突然改变态度，开始过问起了奥组委主席的交接问题。

后来，川渊拒绝了出任奥组委主席的请求。从社会上大量的批评意见来看，他的这个决定莫如说做得太过迟缓了。

桥本接任是首相之意

政府相关人士现在都一致表示，在森喜朗发出歧视女性的言论后不久，菅首相心中就有了“让桥本接任”的想法。

即使他本人不说，但这个“首相之意”被泄漏给了报社和电视台的记者，于是就有了后来的一些报道——“菅首相出于实现男女共建型社会的考虑，主导推动了森喜朗辞职，并为桥本出任新主席造了势”。

不过，实际情况就是前面笔者写的那样。虽然从结果来说算是皆大欢喜，这是事实，但菅义伟只不过是时刻都在考虑自己如何行事才会在政治上保持有利形势。

桥本是在森喜朗的力挺下当上参议员的。桥本和森喜朗的关系相当亲密，甚至将他称作“父亲”。因此，大家普遍认为今后“即使森喜朗辞去主席职务，仍将保持影响力”。可以说，菅义伟是在非常清楚这一点的基础上做出的选择。

在全民接种新冠疫苗，并展现出良好免疫效果的基础上， 7月如期举办东京奥运会，吸引民众的关注——除了借此提高支持率以外，没有其他办法可以稳住政权。菅首相现在就处在这种状况之中。所以无论如何都要在7月举办奥运会——想必这就是他的真实想法吧。

森喜朗“继续扮演”与巴赫主席沟通协调的角色？

回想一下，2020年3月，时任首相安倍晋三和森喜朗两人单独一合计，就敲定了推迟一年举办东京奥运会这件事。

当时，安倍的自民党党首任期将在2021年9月届满。他之所以执着于推迟一年，而不是两年的方案，是想在任期内以在任首相身份出席东京奥运会。

了解他想法的森喜朗也表示了同意。东京上一次举办奥运会是在1964年。申办成功时的在任首相正是安倍的外祖父岸信介。但到了奥运会开幕的时候，岸信介已经下台。据说无比敬爱外祖父的安倍心中也有弥补这个缺憾的想法。

另一方面，森喜朗曾深得安倍晋三之父安倍晋太郎（原自民党干事长）关爱。不禁让人想起他当上首相后，提拔安倍晋三担任官房副长官时的那句“终于报恩了”的话。而安倍晋三为了报答森喜朗，又推举他当上了奥组委主席……。这种种安排都有人情因素。

东京奥运会最终能否在今年夏季举办，完全取决于新冠疫情什么时候平息。可以说，新冠疫情和东京奥运会左右着菅义伟政权的命运。

倘若无法举办时，那将怎样呢？最终做出实质判断的恐怕不是桥本，而是菅首相，而负责与国际奥委会（IOC）巴赫主席沟通协调的人想必还是森喜朗。

可以认为，即使更换了奥组委主席这个封面，但遗憾的是，“政治优先”的体系没有改变。

标题图片：出任东京奥运及残奥会组织委员会新主席的桥本圣子（左）与东京都知事小池百合子，摄于东京都政府大楼（2021年2月19，时事社）

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