香害：香甜气味引发新的空气公害

随着加入了人工香料的化妆品和柔顺剂受到追捧，因其中含有的化学物质而出现头痛、恶心反应的人越来越多。本文将剖析在这股“香热”背后悄然加剧的空气公害风险。

近十年来，经常能听到有人抱怨说，因为闻了公寓等邻居家晾晒的衣服中飘散出来的气味而引起身体不适。还有人说被满员电车内弥漫的气味和职场同事身上的气味折磨得苦不堪言。可以推测，其中的大多数情况，主要都是起因于洗涤后附着在衣物上的柔顺剂的气味（本文将可能会对人体产生不良影响的香味称作“气味”）。

除了柔顺剂外，带香味的产品还包括合成洗涤剂、除臭除菌喷雾剂、抑汗剂、芳香剂等，主要由这些产品造成的健康损害和不快感被称作“香害”。

化学物质过敏症、慢性疲劳综合征、自我免疫疾病等，进入21世纪以来，这些半个世纪以前不太常见的疾病困扰了越来越多的人。其中，虽然也有疑似和化学物质相关的疾病，但人工生成的化合物种类太过繁多，确定诱发疾病的物质和证明因果关系都有一定难度。因此，有些人非但无法申诉自己遭受的健康损害，甚至还被讥讽为“过度神经质”或是“懒骨头”，饱受无端中伤之苦。“香害”也是如此，有些家庭用品中挥发出来的化学物质污染空气，人们吸入后引发身体不适，但在现阶段，要从科学角度证明香味和健康损害之间的因果关系和发病原理非常困难，所以这个问题尚未充分得到社会认知。

国民生活中心也收到投诉

目前，香害的具体受害人数尚无定论。2020年，国民生活中心发布报告称，2014年以来，因柔顺剂的气味而受到健康损害的投诉数量达到928件（78%的受害者为30至60岁女性）。而将之作为产品事故向有关部门的人仅占实际受害人数的极小部分。

日本消费者联盟等七个团体共同设立的“消除香害联络会”于2019年12月至2020年3月期间，在网上实施了一项关于带香气产品造成健康损害问题的公开问卷调查，共收到9332份回答。受访者中，一些人是经过联络会成员宣传介绍后高度关注香害问题的，一些人是实际遭受了健康损害的，所以调查数据存在一定偏差，但多达7000人回答因为气味而“感到身体不适”，这一点仍然值得关注。

85%的女性受访者和56%的男性受访者表示受到过健康损害，从年龄段来看，87%的30至39岁受访者、83%的40至49岁受访者、78%的50至59岁受访者和66%的60岁以上受访者都表示受到过健康损害。据说，回答受到过健康损害的受访者中，20%的人因不堪其苦而被迫离职或休学。之所以女性受害的比例较高，也可能是因为按照性别分工，女性承担洗衣做饭等家务劳动的情况较多。

香害的一个棘手问题是，即使控诉特定产品的气味引起了自己身体不适，也往往会被归结为“偏好问题”“基因问题”，根本不会引起任何人的重视。2020年，《朝日新闻》报刊登了一篇关于气味造成健康损害的文章，一方面介绍了有些医生认为香害是个严重问题的观点，另一方面又摆出了相关专家的态度，他们认为“厌恶柔顺剂香气是基因决定的体质问题”。笔者担心这种见解会悄无声息地流传开去。

许多人都在控诉自己遭到了健康损害，而非单纯的不快感，考虑到这种现状，恐怕已经不能归结为个人感觉或基因问题了。化学物质过敏症（CS）研究领域第一人，东海大学医学系教授坂部贡认为，香害对人体造成伤害的特征性表现，属于化学物质造成的嗅觉过敏症状。许多香害受害者很可能已经患上了化学物质过敏症。

微胶囊造成的环境污染

2000年前后，日本国内的制造商开始竞相推出在日常生活用品中加入了人工香料的产品。虽然以前也有带香气的商品，但自从由美国进口的“当妮（Downy）”柔顺剂掀起热潮后，日本国内厂商也开始一窝蜂地开发香味 “更加诱人”“浓郁甜蜜”的商品。电视上，各家企业香味产品广告打得不可开交，商品的销量很快达到了10年前的1.5倍。本来，日本人就非常注意清洁卫生，所以只要是为了消除体味和令人厌恶的气味，即使稍微贵一点，人们也愿意购买新款的带香味商品。于是，这股热潮愈演愈烈。

结果，多种有害物质混合产生的气味引发了香害。而柔顺剂等产品中含有的微胶囊进一步加大了危害。厂商们宣传的“绽放而出的香气”“持久性香气”“纳米除臭成分”等功能，都是在开发出利用聚氨酯数值和三聚氰胺树脂制成的微小胶囊锁住香味和除臭成分的技术后得以实现的。

之所以能够保持香气持久，是因为附着在衣物上的无数微胶囊每次发生摩擦都会破裂一部分，从而在不同的时间持续散发出香味。碎裂的微小塑料片、用于制作微胶囊的合成树脂单体（monomer）、除臭成分和香料等物质会扩散到空气当中，以至于人们在不知不觉间吸入人工化学物质，受到香气的伤害。鉴于这种实际情况，有些厂家开始采用安全的材料制造微胶囊，但为了“让更多微胶囊附着在衣物上”“让香味更加持久”的技术开发活动仍在持续。同时，许多消费者也根本不知道，添加在各种产品中的玫瑰和薰衣草的芳香，其实是由多种化学物质合成的人造气味。

现在，市民团体已经要求政府针对柔顺剂和香薰等释放的挥发性有机化合物（VOC）进行检测，开展吸入毒性试验，并规定柔顺剂等产品禁用微胶囊类成分，学校和政府部门等场所主动避免使用香料。虽然有些地方政府已经开始制作了提倡“香味礼仪”的宣传海报，但仅仅停留在呼吁民众顾及身边人的层面，还远远达不到提醒厂商注意并实施限制的程度。



札幌市和埼玉县提倡“香味礼仪”的海报。截至2020年6月，已有51个地方政府制作了类似的海报，而且这个数字还在不断增长。

尽快制定措施，应对21世纪空气公害

造成香害的产品种类很多，但危害最大的恐怕当属柔顺剂。因为除了锁在微胶囊内的香味成分、除臭成分外，还含有可以让衣物洗后变得蓬松的界面活性剂等多种人造化学物质。

近年来，市面上甚至出现了一种绘本，只要用手指一碰，微胶囊就会绽裂释放出香味。通过鼻子吸入的微米和纳米级胶囊可以到达肺部，甚至穿过人体细胞的间隙，随着血液流动污染整个人体，对此需要开展医学调查和研究。

第二次世界大战后，日本在经济实现飞速发展的过程中，经历了有机汞污染造成的水俣病、多氯联苯（PCB）和二噁英造成的食品公害“米糠油中毒症”等悲惨的公害事件。过去这些公害，从出现健康问题到被认定为公害，耗时长久，而且被认定为公害之后，受害者未能得到满意救助的情况也不在少数。

我们绝不能以“尚未证明因果关系，所以并不存在香害”为由，再次重蹈20世纪公害问题的覆辙。应该在危害蔓延之前，尽快采取措施。对于生物来说，嗅觉是感知危险的重要感觉。或许从整体来看还属于少数，但可以毫不为过地说，那些控诉因气味而受到健康损害的人，为我们敲响了警钟，新的威胁我们生存的敌人已经袭来。

标题图片：使用添加了人工香料的柔顺剂洗涤后，大量肉眼不可见的有害物质会悬浮在空气中（示意图制作：安富纱织）

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