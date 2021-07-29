保育员为怀孕致歉：“对不起，我怀孕了。”

“怀孕骚扰”正成为日本托幼机构的一大问题。比如，默认按工龄来决定怀孕顺序，苛责怀孕员工等。本文将围绕女性保育人员所处的结构性环境问题展开阐述。

“怀孕，这太不负责任了！”

在日本的一些托幼机构里，根据工作年数来决定“怀孕顺序”成了一种不成文的规定。上下级关系严格，如果早于前辈怀孕，就会担心被人说长道短，甚至遭受冷遇，在女员工众多的职场里，这类情况层见叠出。

西野惠子（匿名，35岁）在幼儿园担任园长，当她向该园男性经营者报告自己怀孕的时候，遭到了对方的苛责：“身为园长，你太没有责任心了！”虽然怀孕本是一个值得祝福的好消息，但在现实中却有人对此感到恼怒。这种因怀孕生子而遭人嫌鄙或受到不公正对待的情况，就是“孕妇骚扰”。

西野就职的这家持牌幼儿园一直以来问题重重。因为薪水低，保育员辞职多流动性大，导致了人手不足，加班也因此增加。虽然这家幼儿园规定一天工作8小时，每周双休，但因为离职员工的岗位不能及时补缺，所以现任员工的工作时间日均超过12个小时，每周也只有单休。

该幼儿园经营者把多人离职的责任推到园长西野身上，怒斥道：“不要休息，继续工作！产假和育儿假都不准请！”《劳动基准法》规定，若孕妇提出申请，便可转岗处理一些轻松的工作，且每周工作时间不能超过40个小时。但是，这家幼儿园完全没有顾及西野的特殊情况。

因孕期超时工作引发早产征兆，西野提前休了产假，随后直接辞职走人。在托幼机构遭遇这种“孕妇骚扰”情况，并非西野一人的问题。

孕妇骚扰问题的背后，存在着保育员严重短缺而导致工作强度增大的问题。笔者迄今的调查中，有这样一个案例。一位工龄尚浅的保育员因怀孕被园长严厉责骂，最后夫妻二人一起向园长道歉称“怀孕了，对不起”。虽然并非所有职场都会出现孕妇骚扰问题，但在护士、教师等女性较多的职场，这种倾向十分明显。在养育儿童的机构，怀孕却得不到祝福，这是为什么呢？

严苛的工作环境

东京都实施的《2018年度东京都保育员实况调查结果》显示，关于保育员离职的原因（多项选择），有17.8%的人选了“怀孕、生子”。每五名保育员中就有一人因怀孕生子而辞去工作。

离职原因（多项选择）最多的是“工资低”，占65.7%。其次是“工作繁重”，为61.9%。与所有产业的平均薪资相比，保育员的月薪少了10万日元。一边肩负着照顾幼小生命的重责，一边拿着与之不匹配的低薪，这导致保育员离职率居高不下，员工严重短缺，从而容易引发孕妇骚扰的问题。

日本总工会2020年4月-7月实施的《关于怀孕、生子、育儿的实况调查》显示，有多达20.2%的保育员因工作繁忙或无人替班而进行本不必要的加班。人手不足已成为孕妇骚扰问题的原因之一。

为了解决想进托幼机构却苦于没有名额的“待托儿童”问题，日本政府从2013年度开始倾力改善保育员的待遇。通过追加待遇改善费，如今保育员的平均月薪较2013年度提高了4.4万日元，经验丰富的保育员的月薪应该可以提高8.4万日元。

若按主管此事的内阁府设想的薪资标准来支付工资，那么在最低工资标准最高的东京都23区，一名资深保育员的年薪最高可达565万日元。然而，根据内阁府2019年度调查，保育员实际得到的平均年薪却只有381万日元。

日本政府发放的托幼机构补贴，是以运营费中八成以上为工资来估算的，因此，托幼机构若想增加盈利，就会削减这部分劳务成本。根据内阁府的调查，日本全国由社会福祉法人运营的持有执照的托幼机构，平均劳务成本占比为75.7%，而由营利性公司运营的托幼设施，这个比例只有59.2%。在大城市中，营利性公司经营的托幼设施迅速扩大，通过削减劳动力成本来榨取更多利润的情况也更加严重。东京市区的这类股份有限公司经营的托幼设施，劳动力成本平均占比约为50%。无论日本政府如何努力改善待遇问题，保育员的薪资依旧在低位徘徊。现状难以改变的原因，在于下文所述的企图削减劳动力成本的经营动机。

结构性问题以及与政治的关系

保育员薪资过低的背后存在着结构性问题。有关制度规定，托幼机构的运营费在一定条件下可被挪用于工资以外的地方。因此，托幼机构可以将人事费用来扩展业务。

在野党曾多次要求限制托幼机构运营费的用途，并要进行严格审核，但或许是因为执政党收取了来自托幼业界的捐款，以至于规则制定迟迟未见进展。

如果不限制人事费用途的转移，那么在以营利为先的托幼设施，除保育员的人均薪资之外，连用于增招员工的劳务费也会被削减。

一直以来都有意见认为，在日本，一名保育员最多可照看几名儿童的规定是在二战结束后不久制定下来的，规定的内容不够完善，如今正是需要果断进行修改的时候。如果规定难改，那么至少应该拿出其他办法，比如，提供雇佣补助金，用以雇人来替代请产假或育儿假的保育员，帮助怀有身孕或重返职场的保育员能够在一定的时期内采用灵活的工作方式。

能够确保人事费，雇佣员工数量超出最低要求以保证工作量适中，在这样的托幼机构，保育员可以安心怀孕并在生产后继续回来工作。

另一方面，在保育领域等相关专业人士聚集的职场里，劳资双方都容易出现不熟悉劳动相关法律的情况。因此，为了消除孕妇骚扰，有必要为他们增加学习的机会，更多地了解《劳动基准法》和《男女雇佣机会均等法》中关于保护母体的规定。

托幼机构还具有教养儿童并给家长提供育儿支持的功能，而保育员的工作，与儿童的成长密切相关，专业性强而且十分重要。能否提供高质量的保育服务，取决于保育员是否得到了公正的待遇及其对工作的满意度。在目前保育员的专业技能和尊严都遭到轻视的情况下，员工不得不为怀孕致歉的问题是不会得到解决的。

这是全体职业女性共同面临的问题。怀孕后，遭到周围人的冷眼；怀孕期间，在得不到应有的照顾中过分劳动，引发孕期出现异常情况；产后还有可能患上抑郁症。虐童案件的增加，影响到整个家庭。女性迅速走上社会，但国家关于工作方式和育儿的相关制度以及国民的意识都未能跟上，这让整个社会变得脆弱无力。

如果期待怀孕的女性无法幸福地生育，那么就不会有儿童、家庭乃至社会的幸福。要想解决少子化及由此造成的日本社会衰退的现状，最为重要的，是为正在怀孕及育儿的女性提供良好的环境和有力的支持。

标题图片：保育员和幼儿（时事社）

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