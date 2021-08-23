“我的人生按了暂停键”“我们被抛弃了”：无法入境日本的留学生的悲鸣

随着新冠疫情高峰的过去，各国都开始重新接收外国留学生，但日本却仍然继续限制接收留学生。打算留学的外国人虽然想来日本，但由于无法入境的状态一直持续，有的人不得不解除现在住处的租约打道回府，有的人奖学金被中止，还有一些学生患上了抑郁症状。本篇报道可以让我们了解这些留学生的窘境。

奥运会参赛选手可以入境，我们却不能

2021年5月26日，2名意大利大学生在东京都内的日本外国特派员协会召开了记者招待会。他们是现在身处世界各地、“因新冠疫情影响而无法入境日本的留学生”代表，据推测这样的留学生大约有27000人。

“在法国、美国、英国、德国、日本、意大利、加拿大这些发达国家中（G7），为什么只有日本还没有对留学生重开大门？”

“对留学生实施严格的入境限制，但为什么东京奥运会和残奥会（以下简称东京奥运会）的运动员和相关人员却可以入境？”

诸如此类，他们在自己的国家通过网络、在线控诉了日本的不作为。

留学生这种对日本的“锁国”政策的批判，正在以欧美各国为中心扩展开来。在日本人毫无感知的情况下，在海外待机的留学生们联合起来，通过网上交流平台（SNS）等方式，开始发出自己的声音。其中很多人等待入境超过1年之久，也有人因此失去了奖学金的领取资格。

即使咨询当地日本大使馆，询问何时能够重启入境或相关预估，也得不到明确的答复。这种悬而未决的状态一直持续。留学生们不知道是不是应该放弃在日本积累资历的计划而开启别样的人生之路，在前景不明的状况下，只有时间在一天天飞逝。

“我们感觉被日本抛弃了”。

留学生们发出这样的悲叹。

日本人可以去国外留学，外国人却不能来日本留学

由于新冠疫情的影响，日本现在原则上不接受来自所有国家和地区的外国人入境。留学生也包含在其中。但是，在主要7个发达国家中，禁止留学生入境的只有日本。

“美国、加拿大、英国等热门留学目的国，虽然采取了核算检测、到达之后进行隔离等检疫措施，但留学生还是可以入境的。特别是美国，有的大学24小时任何时间都可以做PCR检测或接种新冠疫苗，线下课程的重启也逐步实施，因此预计从今年夏天开始，日本留学生会有所增加。”大型留学代理机构相关人士如是说。

2021年6月24日，艺人光浦靖子宣布从7月开始去加拿大留学，此事成为人们热议的话题。原来，日本人在新冠疫情肆虐的当下也是可以去海外留学的。但是，从海外来日本就不一样了，除了极少数的公费留学生之外，以留学为目的的人员是不能够入境的。外国留学生们感到很困惑，进出别国难道不应当遵循对等原则吗？

另外，东京奥运会的运动员和相关人员在免除隔离的特例条件下不断涌入日本，这也进一步加剧了不公平感。

说到留学生，或许也有日本人认为“他们不是为了来打工的半个工人吗”。但是，现在对日本政府发出抗议的是以欧美国家为主的大学生和研究生、研究人员。他们花了很多年来为留学做准备，具有专业技能和较高的学力。

而且，这些人将在日本生活、学习并掌握日语，并在此基础上进行专业领域的研究，从而积累资历，这些早就纳入了他们自己的人生规划中。也有很多人确立了留学结束后在日本的大公司就职的目标。应该说他们就是日本政府原本需要的“拥有专门技术和知识的外国人”，也就是“高级外国人才”的候选人。

根据日语教育机构相关6个团体的调查结果显示，这样的留学生现在约有27000人，他们一直在等待进入日本。

对是否允许入境搁置长达1年以上

外国人来日本留学时，首先需要取得在留资格认定证明书（COE）。这个证明一般是由日本的留学生接收教育机构代办手续，向日本出入境在留管理局（入管局）代为申请、并代为领取的。随后的流程是留学生拿着这个COE到当地的日本大使馆办理留学签证的申请、并最终取得签证。

也就是说，COE是“入境日本的保证”文件，因此当留学生拿到了这个文件，自然认为可以去日本留学，于是辞掉工作、退掉租住的房子，连签证也下来了，但是却无法入境……这就是很多留学生面临的窘境。

“明明已经拿到了COE这个官方文件，但到底能否入境，却一直没有任何通知，我就这样干等了1年多”。哥伦比亚的研究生Maria Alejandra说。

Maria Alejandra生长在治安方面有很大问题的哥伦比亚，从在加拿大留学时认识的日本人那里，她听说了日本宪法的事。她对用法律来禁止战争的思考方式深有感触，决心学习日本的法律制度和文化，于是从2年前开始准备。

Maria为了成为来日本的研究生院的交换留学生而努力学习，最终考试合格，取得了COE，并于2020年2月拿到留学签证。就在3月即将奔赴日本的时候，新冠肺炎疫情席卷全世界（全球大流行）。世界各国都开始实行严格的入境限制，日本也关闭了国门。

后来，在2020年10月，日本放宽了入境限制。Maria再次办妥签证等手续，并购买了2021年1月的机票，但是，这次也是在即将登机的时候，日本再次开始实施入境限制。

“究竟何时能去何时不能去，什么信息也没有。听说因为开奥运会，日本会接纳9万运动员和相关人员入境，而我们留学生却被置之不理长达1年以上”。



哥伦比亚留学生Maria制作了Facebook Page（粉丝主页），呼吁不能入境日本的留学生联合起来。她在线接受了采访（图片：笔者）

解除租房合约返家，感到很丢脸

比利时的Iku Tree也是出发之前遇到入境限制，之后一直等待可以进入日本学习的那一天，长达1年以上。

“因为想在日本长期居住，所以我退掉了所有的住处。做准备时，把能卖的东西都卖了，哪怕是一个勺子……”

由于入境限制去不了日本，她无处栖身，只好回到父母家。之后，因为无法确定何时能动身去日本，也不能租借新的住处，Iku成了家人的拖累。

“好像只有我成了家庭的负担，心里很难过。而真正更让我痛苦的，是无法描绘自己未来的规划”。

Iku是个插图画家，对包括矢泽爱的《NANA娜娜》在内的日本漫画和动漫很感兴趣。她希望去日本留学，学习日语和日本文化，并运用到自己的作品中去，于是决定先去日语学校学习。但是，她的这个梦想现在不知何时才能实现。

“我们如今生活在完全不知道今后究竟会怎样的状态之中。日本政府对入境政策没有任何解释说明”。

Maria言词恳切。

“不管做几次核算检测我都会配合，到达之后也会遵守隔离和行动限制的规定。而且，我也打完了第2针疫苗。尽管如此，为什么还是不允许入境？”

线上课程凌晨2点半开始

Maria和Iku都在上网课。但是因为有时差，Iku每天早上5点就得起床。

“就算是这样，我也还是想和同学们在一起。看着线上的画面，我每天都在祈盼，希望早日能在那里学习，呼吸到日本的空气、接触到日本的文化”。

按照哥伦比亚的当地时间，Maria竟然要在凌晨2点半开始上课。一直学习到早上，上完课，稍微睡一会，就要去工作。但是，长期持续这样的生活，Maria身心俱疲。现在有了抑郁症的倾向，不能入眠，只好暂时休学。

“这种日子已经持续1年多了。积累资历这事也被耽误了很久。精神上也达到极限。为了去日本留学，我花费了很多的时间、精力和金钱，坚持到了今天。我也想为日本社会做出贡献。我希望日本的各位不要认为留学生是个威胁”。



位于东京新宿区的KAI日本语学校的授课也以线上为主。这天，共有12名学生的班级只有3个人来学校上课（图片：笔者）

Iku也说。

“我们想让日本的人们知道，海外有很多像我们这样的留学生。我们非常喜欢日本，而且还想去日本。我们也希望日本政府不要将我们忘记”。

希望来日本的外国留学生们的迫切愿望

“新冠疫情之前我们有约210名留学生，但现在只有120名左右。其中20人是在国外上网课”。

创建于1987年、位于东京新宿的日语学校“KAI日本语学校”的代表、山本弘子女士这样说。最近一次留学生入学只有2020年10月到12月的短暂期间。现在虽然可以取得COE和签证，却无法入境，因此还有约60名“新生”在国外待机。2021年10月开始的新学期，他们到底能否入境还不得而知。这些人大多是工程师、教师、研究人员。

在KAI日本语学校加盟的日语教育机构相关6团体所实施的问卷调查中，这些留学生们表达了他们迫切的心愿。

“为了这个大冒险我曾做了许多准备，但现在每天只是时间飞逝，我却连能否入学都不知道，就这么过着悬而未决的生活，真是非常伤心。还有，对热切希望实现梦想、为日本做贡献的留学生的这种歧视，如果说我没有感受到，那是骗人。”（西班牙、25岁）

“如果再延迟入境，我会失去奖学金和学习机会。奖学金中包含逗留费用和学费，这是我能去日本的唯一原因。”（印度、22岁）

“我所在的大学只有在3年级、也就是现在才能去留学，机不可失，时不再来。到现在为止我自己一个人花了无数的时间来学习日语，但结果却是这样。一想到为了这个目标所花费的时间都成徒劳，我真的想哭。”（英国、20岁）

“奥运选手们来日本是因为东京举办奥运会。如果是在别的地方举办奥运会，选手们也会去别的地方吧。留学生来日本却是因为热爱日本文化、尊敬日本文化。我们对学习语言和文化感兴趣。”（美国、29岁）

“我的人生按下了暂停键。”（加拿大、21岁）

这个问题很可能关系到国际信用的丧失

毋庸置疑，新冠疫情是世界性的、历史性的大灾难，我认为实行严格的入境限制也是理所当然的。但是，即便如此，日本政府至少应该给出一些指导方针，努力让留学生们暂停的人生能够重新启动吧？

如果不能入境也罢了，但不明确给出方针的话，进退维谷的年轻人们只能一直这么白白地浪费自己的人生。

原本日本之所以增加这么多留学生，是因为2008年政府制定了“留学生30万人计划”的缘故。为此政府大力向海外宣传、鼓励来日留学，国内成立了很多日语教育机构，大学和研究生院也积极接收外国留学生。虽然该计划在2019年已经达成目标，但若因为发生了新冠疫情就改变态度，置留学生于不顾，很有可能导致国际信用的丧失。

“尽管如此，留学生们还是愿意学习，参加网课的学生们真是非常认真，学习热情很高。这（对日本来说）是非常宝贵的啊。我想，现在必须对这些学生以诚相待”。

山本女士是这么说的。对年轻的留学生来说，1年的时间多么重要不言而喻，我殷切希望日本政府不只重视奥运会，也要关注这些留学生。



KAI日本语学校的代表山本弘子女士指出，“花了好几年进行自我投资、学习，甚至处理自己身边的种种事情，而最后竟无法入境日本的留学生有很多”（图片：笔者）

标题图片：比利时的Iku Tree诉说自己缴纳了半年的学费和共享房屋的租金，却无法入境（笔者）

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