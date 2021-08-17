对新冠疫情报道的疑问

原厚生劳动省医疗类技术官员、执业医师木村盛世，一直对媒体煽动新冠疫情恐慌情绪的报道持反对意见。她表示，新冠病毒属于“感冒型冠状病毒”，并非具有高度致死性的冠状病毒，相较于新增感染人数，更应该重视重症患者。其著作《新冠病毒，到底会引发多严重的问题》（飞鸟新社）引发轰动，受到广泛关注，我们听取了她对东京奥运及残奥会、国产疫苗等问题的看法。

不应为感染人数忽喜忽忧

木村女士依据最新数据对新冠疫情做了如下分析。

“可以看作一种季节性的新型‘感冒’，冬季感染人数增多，夏季感染人数减少。最先在印度发现，后被命名为德尔塔毒株的变异毒株造成的主要症状是流鼻涕和头痛。在不断变异的过程中，新冠病毒的毒性正在弱化，以便长期生存下去。味觉障碍之类的症状也大幅减少，已经越来越接近普通感冒。接下来重症化率应该也会逐渐降低。”

同时，木村女士表示不应该对感染人数忽喜忽忧。

“对老年人来说，新冠肺炎确实比较可怕，但感染扩散和重症患者增多完全是不同的问题。20多岁的群体中感染人数最多，基本都是无症状或轻症患者。80多岁的患者死亡率最高。现在大家往往容易被日常报道的新增感染人数吸引注意力，但相较于感染的扩散，更应该重视重症人数是否增多。”

应该以“和冠状病毒共存”的思维，考虑社会经济问题

木村女士主张，应该以“和冠状病毒共存”，而不是“根除冠状病毒”的思维来考虑社会经济问题。内阁府5月公布的数据显示，2020年度日本实际国内生产总值（GDP）同比减少4.6%，创下有可比数据的1995年以来的最大降幅。

“和欧美主要国家相比，日本的感染人数和死亡人数都非常少。但为什么GDP降幅如此之大？可见疫情造成的冲击与社会经济受到的冲击偏差过大。”木村女士对日本经济活动低迷的影响感到忧虑。

“一年来，新冠病毒在日本全国造成了大约1万人死亡，而全国自杀人数时隔11年再次超过了两万人。今后，如果那些没有家底的企业继续倒闭，恐怕失业人员还会进一步增多。失业率升高，自杀人数又会增多。两者存在相关性。欧美经济虽然不会出现V型反弹，但社会形势正在向后疫情时代迈进。唯独日本一直执着于‘零感染’，难道即使社会经济陷入停滞状态也还要这样坚持吗？”

奥运及残奥期间如果东京医疗资源紧张，可以向全国转移重症患者

东京奥运及残奥会期间，来自世界各地的运动员和媒体记者等人员将会涌入日本，不少人担心疫情会出现大规模暴发，而木村女士指出：

“我认为从季节角度来说，不会出现大规模的暴发，但也有一些因素无法控制，比如温度、湿度等。如果举办比赛的东京等地感染人数增加，出现医疗资源紧张的现象，那就必须处理好重症患者。”

作为参考样本，她列举了意大利的例子。

“日本全国共有4921张重症患者专用病床，目前用了942张，使用率为19%（截至6月23日，数据摘自NHK专题网站）。有人认为不宜移动重症患者，但我们可以使用配备了ICU（重症监护室）的自卫队直升机，调动全国资源接收重症患者，这样应该能够度过难关。意大利出现医疗体系崩溃问题时，德国就接收了意大利的患者。国土狭小的日本，应该完全可以在国内转运重症患者。”

她建议为此调整政府疫情防控专家小组的成员，“核心成员应该是外科和急救医疗专家等可以指挥重症患者处置工作的人”。



加拿大赛艇代表队（2021年7月2日于成田机场，时事社）

由于世界各国运动员前来日本参加奥运会及残奥会，所以不少人担心日本会出现源于东京的新变种病毒。木村女士表示：“新冠病毒比较容易变异，确实存在这种可能性。但病毒为什么要变异呢？完全是为了让自己更容易传播。自然，在传染力加强的同时，致死性就会降低，所以即使感染人数增多，也不会出现那么多重症患者。”

日本长期轻视开发危机管理疫苗

作为奥运会东道国，疫苗接种工作起步太晚。因为日本自己没有开发出疫苗，只能完全依赖外国。为什么日本一直没有认真对待疫苗研发工作呢？木村女士做了如下解释。

“在2009年遭遇新型流感病毒引发的大流行病以前，疫苗不会产生经济利益一直是世界各国的常识。但切身感受到‘危机管理疫苗重要性’的欧美国家和中国全都认真着手开展了疫苗研发事业。此次成功开发出疫苗的国家在构建疫苗研发和制造体系上投入的资金和日本相差了近百倍。日本政府从不投资开展关于疫苗研发的基础研究，结果在长期落后于人的状态下遭遇了此次的新冠疫情。”

上世纪80年代以后，关于疫苗不良反应的诉讼案层出不穷，导致日本的制药企业纷纷退出了疫苗研发领域。

“盐野义制药长期开展传染病研究工作，是研发国产疫苗的领头羊。日本的科学家和制药企业都具有研发疫苗的能力。但要想评估疫苗的效果和不良反应，必须开展美国辉瑞制药那样的两万人规模的临床试验，而放眼日本，即便是盐野义也无法做到。假如不能开展作为国际通行标准的一万人以上临床试验，那就永远开发不出国产疫苗。”



木村盛世女士（撮影：上平庸文）

据说，为了开展临床试验，欧美一些国家利用了日本没有的特殊制度。

“美国有一个由退役军人、护士、癌症患者等人构成的被称作‘cohort’的群体，规模达数百万人，他们以志愿者身份，或者有偿参加临床试验。美国将这些人分为疫苗接种组和未接种组，进行跟踪观察。”

另外，英国的事例也凸显出了日本人在意识改革方面的问题。

“由于新冠病毒造成年轻人重症化率极低，所以英国开展了一个‘人体挑战试验’，招募至多90名年龄在18岁至30岁间的健康志愿者，在安全场所让处于隔离状态的受试者人为感染新冠病毒，调查多少病毒量会导致感染，以及免疫系统会对病毒做出怎样的反应。如果在日本开展这种试验，肯定会被说成是‘人体实验’。”

日本自主开发疫苗的必要条件是什么呢？

“临床试验本来在欧美就很普遍，中国和印度也有这个概念。各国都是通过临床试验开发药物的。但日本从未开展过大规模的临床试验。所以现在无论日本政府，还是研究所、大学、制药公司都不具备开展大规模临床试验的能力。造成疫苗开发严重落后的最大原因在于国家没有这个决心。为了防范新的大流行病，最需要的是政府的强大领导力。”

今后会变成新型感冒病毒

新冠病毒今后会如何变化？木村女士做了如下预测。

“国外已经有论文指出，再过十年就会变成普通的感冒。目前存在四种流感病毒，或许新冠病毒以后会被人们视作新的第五种流感病毒。在一段时间内，中老年人需要每年定期接种疫苗。由于会发生变异，所以很可能需要像流感一样混合接种，今年打这几种，明年又打那几种。”

（2021年6月24日采访）

标题图片：新冠疫苗接种对象年龄大幅下调后，在自卫队大规模接种中心等候接种的人们，2021年6月17日，东京都千代田区（记者团代表摄影，时事社）

木村盛世 著 发行：飞鸟新社 32开 208页 定价 1200日元+税

ISBN 978-4-86410-825-6

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