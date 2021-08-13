东京奥运会“多样性与和谐”理念是假招牌吗？

东京奥运面临的挑战

回顾刚刚结束的东京奥运会，从筹备到开幕，可谓一波三折，丑闻插曲不断。而且，在开幕的前一天，还遭遇了重大麻烦。担任开幕式乐曲制作的音乐人小山田圭吾，被曝出学生时代歧视残疾人的丑闻，因此而被迫辞职。而且在早些时候，开幕式的总导演也因歧视性创意而辞职。“多样性与和谐”是东京奥组委提出的东京奥运会理念，可其对待人权的态度究竟如何呢？这不由得令人怀疑主办方是否欠缺危机意识，包括在确定这些职位的人选问题上。

虽说“深感后悔与自责”

7月14日，东京奥组委公布了开幕式制作与演出团队最新阵容。其中，“开幕式创作人员”中有小山田圭吾的名字，角色是“作曲家”。然而，这个人选甫一公布，社交媒体上就曝出了小山田圭吾过往的黑料。

在1994年1月号的音乐杂志《Rockin’on Japan》和1995年8月号的杂志《Quick Japan》上，他略带炫耀地讲述了自己在学生时代经常恶意欺负残疾同学的往事。这些内容被人发到互联网上曝光了。

霸凌的细节实在过于恶劣，简直就是犯罪，无法在此一一说明。虽说已经是二三十年前刊登的报道了，但据说在部分乐迷中这是广为人知的事实。

小山田圭吾现年52岁，曾经和小泽健二共组“Flipper’s Guitar”开展音乐活动。1993年起，他以“Cornelius”之名单飞，被年轻人称为“涩谷系”。

小山田圭吾爽快地承认了事实，并在推特上发文道歉。他在题为“关于参与东京2020奥运会与残奥会乐曲制作事宜”的道歉信中是这样说的：

“就像大家说的那样，我在过去接受杂志采访时，毫无悔意地谈起自己学生时代对待同班以及附近学校的残疾同学的恶劣言行，这是事实，理应被大家指责批评，我诚恳接受。对于因我的言行受到伤害的同学及其家长，我衷心表示道歉，学校生活本应创造快乐的记忆，我不仅未能成为他们的好朋友，反而伤害了他们，对此深感后悔与自责。”

既然如此，大家自然会问，东京奥组委为什么会选用这种有公开歧视行为的人来担任开幕式相关工作的负责人呢？这本应是遴选开幕式表演人员时最需要慎重考虑个问题，更何况，按计划他还将负责创作残奥会的音乐。显然，奥组委并没有经过认真调查，就决定了这一人选。

开闭幕式总导演3月份刚刚引咎辞职

今年3月，某周刊杂志报道，东京奥运会开闭幕式总导演、电通公司前创意总监佐佐木宏提出的一个创意，侮辱性地拿人气艺人渡边直美的外貌作文章。为此，佐佐木宏辞去了总导演职务。

那个表演创意把渡边直美比作动物，其实是嘲笑她的容貌，是一种“外貌至上主义”的歧视行为。

开闭幕式通常重视节目的惊喜效果，所以演出节目内容到开幕当天之前不会对外公开，但演出团队内部通过免费通讯软件LINE沟通的创意内容被人曝光。新闻在各大媒体播出之后，舆论批判的矛头直指佐佐木宏。在距离奥运会开幕还有4个月之际，佐佐木宏辞职了。

关于歧视女性的问题，时任东京奥组委主席森喜朗在日本奥委会会议上发言称“参会的女性越多开会越费时间”。此番言论受到各界一致批评，导致他在今年2月被迫辞去了东京奥运会运营最高负责人的职位。

从这些接二连三地发生的与东京奥组委有关的歧视言行来看，我们不禁要问，东京奥组委真的承担起了运营奥运会的责任了吗？如果奥组委真正理解奥林匹克宪章精神，尊重不同立场的人并加深相互理解的话，事情就不至于发展到这个地步。

当东京奥组委秘书长武藤敏郎在记者会上被问到小山田圭吾的事情时，他表示“我充分理解小山田先生作出的道歉。他说当前要诚恳地道歉和反省，希望在正确伦理观的指导下开展工作。我们当初确实不清楚他做过那种事情（过去霸凌同学的行为），这是事实。现在我们听到了他的解释，在这个节骨眼上，我们希望他还能继续为奥运会的工作做出贡献、提供支持”，这番表态，说明东京奥组委当时并无要其辞职的打算。

然而，对于东京奥组委处理问题的方式，就连日本政府内部批评的声音也日益高涨，随后日本内阁官房长官加藤胜信也在记者会上表示，“希望东京奥组委作为主办方妥善处理这个问题，有必要采取处理措施”。最终，东京奥组委接受了小山田圭吾在自己的推特上发表的辞职意向。

虽然东京奥组委称开幕式上不再使用小山田圭吾创作的乐曲。但是，在距离奥运开幕只剩几天之时，还在因各种闹剧而摇摆不定的开幕式，给电视机前的观众带来了影响，无疑不可小觑。

在空场状态下举办的本届奥运会，关键是如何通过电视和网络渠道去呈现赛事。不过，人们通过这次丑闻，再次对东京奥运会的运营产生了怀疑。开幕式上东京奥运会所强调的愿景“多样性与和谐”，听起来那么遥远，举办奥运会的意义也受到了质疑。

缺乏危机意识和主人翁意识

毫无疑问本届奥运会最令人担忧的还是新冠肺炎疫情的扩大。因此不仅放弃了来自国外的观众的入境观赛，而且，除了一部分赛场之外，原则上都是空场举行的。奥运选手和相关人员都要接种疫苗，来自海外的代表团都必须向日方提交新冠检测阴性证明，到日本之后每天也都要接受检测。奥运村采取与外界隔绝的“气泡防疫法”，选手的活动范围仅限于在奥运村和赛场之间往返。

即便如此，还是没有打消人们对疫情扩散的担心。奥运选手和相关人员中出现了新冠阳性人员。比如，奥运会开幕前在大阪府泉佐野市集训备战的乌干达代表团中，不但出现了新冠阳性人员和密切接触者，而且还有一名运动员为了在日本找工作从集训地出走，一度行踪不明。漏洞如此之多，让人不禁诟病，这算是哪门子的“气泡防疫法”？

奥运开幕前，国际奥委员主席托马斯·巴赫在与东京都知事小池百合子会谈时表示，“日本民众的感染风险为零”。他强调，入住奥运村的人员中大约85%来日本之前都已接种疫苗。但新冠肺炎感染不可能是零风险的。从此处也可以看出主办方的乐观态度。

一方面，将奥运选手和相关人员置于“气泡”环境之中，要求民众减少聚会聚餐；另一方面，东京奥组委出面，在赤坂迎宾馆举办了巴赫会长等人的欢迎会，邀请了大约40人参加。虽说没有提供饮食招待，但考虑到日本民众情绪，这样的活动难道不该取消吗？

据说，赛前巴赫曾向日本首相菅义伟提出，如果疫情有所改善，要求日本政府考虑让观众入场观赛。然而，在包括巴赫参加的五方会谈上，早已就空场举办问题达成了共识，而且疫情每天都在持续扩大，这让人不由得怀疑巴赫究竟靠不靠谱。

将这些事实一一罗列，就会发现东京奥组委和国际奥委会都过于乐观，缺乏危机意识和主人翁意识。在来到日本的首场记者会上，巴赫就呼吁：“我想奥运会一旦开始，日本民众就会欢迎的。请大家热情欢迎和支持运动员吧。”这一表态足以说明他对日本的现状漠不关心。

奥运会从7月23日开始，到9月5日残奥会结束，持续大约一个半月的时间。奥运会破例空场举办，但关于残奥会的观众限制措施还没有确定。如果疫情急剧扩大，导致医疗资源紧张的话，或有可能出现中途停办的情况。虽然东京奥运会已经结束，但还要接着举办残奥会，以主办方目前的态度，是否能最终成功完成赛事，让人依然心里没底。

标题图片：7月19日，在东京奥运会主会场国立竞技场周围巡逻的日本自卫队人员（AFP/时事社）

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