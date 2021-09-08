菅政权瓦解：无计可施之后的自取灭亡

此前一直曾被认为坚韧顽强的首相菅义伟，如今却直截轻易地放弃了政权。资深政治媒体人将为大家剖析背后的深层问题。

9月3日上午，当笔者在电视上看到“首相不参加自民党党首选举”的速报消息时，只是觉得“意料之中”。莫如说，如果报道说自民党干部会和总务会已就党内高层人事问题顺利达成共识，“全权交由党首处理”，恐怕那才是让人震惊的消息。为迎战自民党党首选举（9月17日发布选举公告，29日投票），菅义伟首相（72岁）此前的谋略，就是如此地偏离常规。

菅的盘算

8月26日，党首选举日程敲定后，自民党前政调会长岸田文雄（64岁）宣布参选。虽然他一直背负着“缺乏魄力”“优柔寡断”的名声，但在那一天的记者会上，可谓判若两人一般，他直言不讳地指责了菅政权下出现的民众对政治不信任问题，称“自民党本应是一个代表国民的政党，却从未倾听过民众的呼声”“我国的民主主义正面临危机”。

尤其是作为防止权力集中化的“自民党改革”，他提出要将干部任期规定为“一届一年，最多连续三年”的选举承诺，这更是引发了轩然大波。因为这明显是在针对二阶俊博，他已经连续在任超过五年，是史上在任时间最长的自民党干事长。

菅义伟迅速对此做出了反应。8月30日，他在首相官邸与二阶会谈，通知二阶自己计划在党首选举前着手推进包括干事长在内的自民党干部人事调整和内阁改组工作。之所以这么做，是考虑到前首相安倍晋三、副首相兼财务大臣麻生太郎、自民党税调会长甘利明三人，久久苦于二阶的存在，因此打算迎合这三人，为自己的再次当选创造有利条件。

据说二阶回应表示“请放手去做，不用顾虑”。然而，老奸巨猾的二阶不可能轻易放弃权力。二阶是菅义伟上台的最大功臣，这次也老早就公开表明了“支持菅义伟”的态度。话说回来，如果是党首选举之后也就罢了，但在选举之前就调整人事安排这种做法，原本就是搞错了先后顺序。

菅义伟还想进一步强推自己的意志，倾向于在紧急状态宣言解除之日到发布党首选举公告的9月17日这么短短几天之内见缝插针地解散众议院，然后按照10月5日发布众议院选举公示，17日投票的日程来实施大选。这样一来，自民党党首选举就会自动延后。他的盘算无非就是，即使被较弱的在野党拿走一些议席，但只要能维持政权，自己还是可以再次当选。

在自己的势力地盘横滨遭遇惨败

菅的行动让人不禁觉得他已经疯狂，“昏招频出”引发政界一片哗然。绞尽脑汁想出来的战术全都是为了保住自己的位子，让自己的靠山安倍也表示反对，在9月1日早上报纸曝出“考虑解散众议院”后，菅义伟不得不出面解释，搞得狼狈不堪。

他说：“在目前疫情形势如此严峻的情况下，不能解散众议院。”

就在这一瞬间，首相大权已从菅的手中脱落。此外，前面提到为行使形式上拥有的人事权，他安排好了自民党干部会议，但已经失去解散众议院权力的首相，根本不可能强推自己的人事安排。至此可谓万事休矣。

不难想象，菅之所以做出这些超乎寻常的奇葩行为，根本原因在于其势力地盘横滨的市长选举（8月22日）遭遇了惨败。原任国家公安委员长的小此木八郎舍弃大臣和议员职务竞选横滨市长，并且还公开承诺将会“放弃”菅义伟牵肠挂肚的赌场建设。而现任市长林文子提出将“继续”推进赌场筹建工作，力图实现第四次当选，这就导致菅一手扶植起来的自民党横滨市议员团出现了分裂。

在赌场方面受挫固然心痛，但失去原本固若金汤的横滨那就更加难受了。为了让小此木胜出，菅全面介入其中，又是亲自给相关企业打电话，又是邮寄请求文书，这些都不是中央政府首脑应该对某一地方政府做的事情。就这样，到头来这场选举变成了评判菅政权是非对错的选举，一名原本默默无闻的在野党候选人（当选），痛斥政府疫情防控措施不到位，最终以18万票的巨大优势击败了小此木。

这场“横滨地震”的余震还在持续。自民党神奈川县支部联合会干事长土井隆典9月2日就党首选举问题表示“本联合会完全无意开展任何拥护菅义伟的活动”，要在以前，他是绝不可能说出这种话的。

总体来说，菅义伟一直被视为善于开展政界密谋工作的“老司机”。或许对于权力的执念就是这样会让人失去理性，但就菅而言，还存在结构性的问题。

那就是他缺少英国常说的“spin doctor(舆论导向顾问)”，也就是政治家背后的谋士。比如，第二次安倍政权时期经济产业省出身的今井尚哉，同样也是长期政权的小泉纯一郎前首相时代的饭岛勋，他们都作为实力派首席秘书辅佐首相，对首脑的每一个细节进行悉心打造。

个人商店型的政治家

但反观菅义伟，从议员会馆事务所一路带来的政务秘书新田章文始终只是一个办事员，主要负责的是菅的日程管理工作。在前面提到的横滨市长选举中，他还上街发过传单。财务省出身的寺冈光博当过一段时间政务秘书，但他既没有足以管理菅义伟言行的影响力，也没有和菅建立起信任关系。

首相助理和泉洋人（国土交通省出身）和官房副长官衫田和博（警察厅出身）这两人虽是出了名的“官邸官僚”、首相心腹，但终究只是忠于菅义伟意志的行动部队，并没有扮演幕后军师的角色。

本来，从横滨市议会锻炼出来的菅义伟就是一个在进货、销售上亲力亲为的个人商店型政治家。在他的脑子里，并没有系统性组织运营的思维。或许担任政府官房长官，还能对付得过去，但首相就完全不同了。作为代表一个国家的人物，涉及的事物包罗万象，发表的任何言论都会被载入历史。

从结束阿富汗撤离行动之际的发言中，就可以清晰地看到他个人水平的天花板。9月1日，当被记者问到日本政府的应对措施是否恰当时，菅义伟回答称：“此次行动最重要的目标是保护日本侨民。在这个意义上，我认为行动是成功的。”

实际上，自卫队飞机只转移了一名日本人，最初设想帮助数百名阿富汗合作者及其家属撤离的目标以失败而告终。本来在这个场合，作为首相应该要表示“绝不会抛弃曾经与日本合作过的人们”。

无论对党首选举的不安如何令菅义伟心乱如麻，他发出的这种和其他主要国家首脑的水平相去甚远的言论，有一半的责任在于其身边的工作人员。

下台时的规矩

菅义伟表示放弃竞选党首的时候，东京残奥会还没有闭幕。虽说是他自己设想的日程表出现了失误，但他根本就没有考虑过这样一种选项，也就是等到这场不惜让全国舆论两极分化也要坚持举办的国际赛事结束后再处理选举问题。

更为重要的是，菅义伟单方面的自我毁灭将会导致日本政治出现一个月的“权力真空期”。党首选举投票日是9月29日，所以就算新党首马上被提名为新首相，完成组阁也需要一个月左右的时间。根本问题在于，如果在此期间发生大规模的灾害或出现军事上的紧急事态，已经“僵死”的菅政权能否承担得起相应的责任。

如果菅义伟具有作为行政首脑的觉悟，那么他可以在表明不参选的同时恳请党内提前举行党首选举。这是为了预防国家出现不可预测的情况，最大程度地缩短“真空期”。

一年前的安倍与现在的菅义伟，连续两任日本首相都败给了新冠病毒。同时，连续两任首相都破坏了符合最高权力者身份的引退规矩，这也是一个事实。（文内省略敬称）

标题图片：首相菅义伟表示放弃竞选自民党党首，未接受记者提问便匆匆离去，9月3日下午（时事社）

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