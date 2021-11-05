彻底盘点“东京2020奥运会”（中）：“奥运遗产传承”是徒有其表吗？

东京奥运会与残奥会这一国家级体育盛会虽已闭幕，却留下一些为奥运会而建的比赛场馆设施。很多设施已经预计将亏损运营，今后能否盈利也很不确定。往届奥运设施成为“负面遗产”的例子数不胜数。尽管如此，东京仍计划重建新的体育设施。建设热潮过热会不会给将来留下祸根？

东京都修建永久设施课题堆积如山

我们来盘点一下为了举办本届奥运会与残奥会，东京都修建了哪些永久设施（括号内为相关费用）。

一共六个场馆：▽东京水上运动中心（567亿日元）▽有明竞技场（370亿日元）▽海之森水上竞技场（303亿日元）▽皮划艇项目中心（78亿日元）▽大井曲棍球场（48亿日元）▽梦之岛公园射箭场（9亿日元）。

其中，预计能够盈利的，是可作为演唱会场地使用的有明竞技场，预计每年的收益为3.56亿日元。但剩下的五个场馆全部无法实现财政平衡，估计一年的赤字总额将达到10.857亿日元。

那些临时场馆的前景也不明朗。原本奥运会结束之后要全部拆除，但目前也有一些设施拟继续保留下去。有明体操竞技场是用东京奥组委的预算修建的临时场馆，工程造价最终达到了205亿日元，是起初预估费用的两倍多。奥运会结束之后，东京都政府将租来作为展览场馆使用，为期10年左右。举办滑板等奥运项目的有明城市运动公园，同样属于临时场馆，但不会完全拆除，而是正在研究奥运后从其他区域迁来部分设施，将其作为“有明遗产区域”保留。

从确定举办奥运会至今，八年已经过去了，奥运会现在也终于结束。可是，场馆设施的再使用计划却还没有定论，这不能不让人担心。

会有人出面使用国立竞技场吗

最让人担心的，是彻底改建的国立竞技场。从设计阶段开始，国立竞技场就遭遇挫折。来自伊拉克的女建筑师扎哈·哈迪德设计的国立竞技场方案，工程总造价将远超设计创意方案征集时设定的1300亿日元。如果按照最初方案修建的话，总费用将超过3000亿日元。之后，建设规模被缩减，预算也压缩到了2520亿日元，但奇特的外形设计陆续遭到日本国内建筑师的非议，最终哈迪德的设计方案被取消。

取而代之的，是日本著名建筑师隈研吾团队的方案，工程总造价控制在1569亿日元，主打“森林体育场”的概念，强调与周边环境和谐并存，在场馆四周种植了许多绿树。2019年11月竣工的国立竞技场，看台能容纳6.8万名观众。虽然最终是空场比赛，但总算顺利举办了奥运会与残奥会。

但问题在于，今后如何再利用？管理国立竞技场的日本体育振兴中心（JSC），计划引入“特许经营方式”，将国立竞技场的运营权出售给民间企业。但由于奥运会延期一年举办，接盘企业的选定工作也被推迟。

一度有个方案，建议拆除田径跑道，增设观众席，将其扩充为一个可容纳8万名观众的体育场，专门用于举办球类比赛。但是，足球方面没有一家J联赛俱乐部愿意将国立竞技场作为大本营，橄榄球方面则另有正在推进的秩父宫橄榄球场重建计划。相反地，考虑到收益，如果用于举办音乐会，还不如留下田径跑道，便于搬运器材。因此，改造成球类专用体育场的方案就这样搁浅了。

根据日本体育振兴中心的估算，预计每年需要花费24亿日元用于维护管理国立竞技场。如果不能尽快找到接盘的运营主体，需要承担的费用会越来越多。另外，此前神宫外苑软式棒球场曾做过一番临时改造，铺设了奥运会田径比赛训练用的辅助跑道。原计划在奥运会结束之后，将神宫外苑软式棒球场暂先恢复原状，以后再改建为广场。不过，国际田联已向日本方面提出，希望2025年在国立竞技场举办世界田径锦标赛。如果确定举办，训练用的副跑道如何安排又将成为一个问题。

借奥运之机推动神宫外苑二次开发计划

仔细分析一下本届奥运会使用的场馆设施，就会发现有不少场馆并非是必须修建的。比如，老国立竞技场明明还能使用，却被拆除完全重建。同在江东区，已有东京辰巳国际游泳馆，却还是新建了东京水上运动中心。赛艇方面，埼玉县明明有户田赛艇场，却又在东京临海地区新修了海之森水上竞技场。作为“复兴奥运”的象征之一，曾打算使用宫城县登米市的长沼赛艇场，但最终未能实现。

东京为什么要新建这么多比赛场馆呢？而奥运会之后规模庞大的神宫外苑（包括国立竞技场在内）二次开发工程项目，正在规划之中。大概是想继举办东京奥运会和重建国立竞技场之后，一口气重新改造这片区域吧。

神宫第二球场与国立竞技场隔路而立，不久后将被拆除，在原址新建全天候的有屋顶橄榄球场。现在的秩父宫橄榄球场也将拆除，修建新的神宫球场。并计划将现在的神宫球场拆除，在原址上修建中央广场。

神宫外苑二次开发工程项目，由日本体育振兴中心和宗教法人明治神宫、三井不动产、伊藤忠商事共同推进，包括修整圣德纪念绘画馆前的软式棒球场和网球场周边设施，建造内含商业设施和写字楼的大厦。目前，涵盖大部分新橄榄球场的一期工程将于2028年完工，新神宫球场将于2031年竣工。整片区域的工程预计要到2036年才能结束，甚至可能更晚。

与“可持续发展”的宣传相去甚远

比赛场馆设施因为老化而将其全部拆除、重新修建，这种方式是否适合今后的日本呢？在经济高速增长的时代，不断建造新的设施可能没有问题，但如今，每个地区都已经拥有一定数量的场馆设施了。

日本进入低速增长期，少子老龄化进一步发展。新冠肺炎疫情引发的经济衰退也令人忧虑。在这样的时期，通过重建设施获利的应该只是一部分企业而已。如果公共设施的维护管理出现问题，其赤字只能用国民税金去填补。所以，不应该重复拆除和新建，而是应该把旧有的设施好好修缮加以利用。

东京奥运会一直强调社会可持续发展的重要性。但从这些与比赛设施相关的一系列举动来看，要说是为联合国可持续发展目标做贡献，两者显然相去甚远。

2026年，日本爱知县和名古屋市将共同举办相当于“亚洲版奥运会”的亚运会。札幌市也已提出申办2030年冬季奥运会。而日本原计划争取的2023年在日本举办女子世界杯足球赛，现在已经退出了申办。

日本通过举办“东京2020奥运会”，应该已经切身体会到了举办大型赛事的巨大负担。希望通过申办大赛来充实完善各地的比赛场馆设施，激发经济活力，这种互动模式必须从根本上重新审视了。

标题图片：7月31日，国立竞技场（左下）和神宫外苑一景。与国立竞技场相邻的神宫第二球场将被拆除，神宫球场和秩父宫橄榄球场也将被拆除新建（图片：时事社直升机拍摄）

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