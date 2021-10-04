自民党新党首岸田文雄：政治上继承主流保守路线，经济政策上转向中左派

自民党前政调会长岸田文雄在9月29日的党首选举中成功当选自民党新任总裁，并将在10月的临时国会上出任第100任日本首相。他呼吁“摆脱对政治的不信任”，承诺改变党内干部的任期。这最终引发了首相菅义伟的辞职，开启了一场竞争激烈的党首选举之战。

党首选举失利一年之后“东山再起”

自民党保守主流重新得势。凭借“打造谦虚谨慎、广纳众意的政治环境”口号赢得自民党党首选举的岸田文雄，接下来需要通过自由开放的讨论，体现自民党具有广泛基础的原本面貌。这将考验他的领导能力。

岸田在参加党首选举之前，曾对关系亲近的多名议员说“我不挺身而出，自民党就会失去民众的信任”。本来，岸田的性格比较低调，既不会自卖自夸，也不会损人利己，向来没有表露过作为政治家的勃勃野心，据说有些议员甚至对他参选的决断感到惊讶。

在去年的党首选举中败给菅义伟后，就有议论说“岸田的政治生命结束了”，这让岸田的心态发生了变化。在宣布参选的记者会上，他对着镜头展示了自己用过的笔记本。大约30册笔记本中写满了从2009年自民党下野以来的各种民众意见。岸田积极展示自己的“倾听能力”，这种姿态似乎得到了饱受新冠疫情折磨的民众的理解。

提出“转变新自由主义经济政策”

岸田最重视的是“消除民众对政治的不信任”。他把批判的矛头对准了已任职超过五年的自民党干事长二阶俊博为核心的党内决策执行班子，承诺将制定治理方针，规定党内高层干部的任期“一届一年，最多连续三届”。目前自民党内四大要职（干事长、政调会长、总务会长、选举对策委员长）的平均年龄为72.5岁，均为男性。虽然他希望起用年轻人，为党内注入新鲜血液，防止组织僵化，但要坚决推行，将会触及资深大佬们的痛处，因此党内改革恐怕绝非易事。

岸田的经济政策具有浓厚的中间偏左色彩。他提出要改变小泉政权以来的新自由主义经济政策，扩大中产阶层规模，以解决因受新冠疫情影响而加剧的贫富差距问题。虽然表示将坚持原安倍政权提出的以金融政策、财政政策和经济增长战略三大支柱为核心的政策，但他也承认，货币宽松这种“火箭筒（Bazooka）式的政策”已达极限，并没有出现企业利润增长惠及普通员工的“涓滴（trickle-down）效应”。在经济增长战略上，今后的重心也将从旅游业转向以数字化为核心的技术领域。

岸田的外交和安保政策比较务实。由于中国的崛起和俄罗斯的复兴，冷战结束后美国主导建立的自由国际秩序已经变得越来越不稳定，着眼于这种现状，他将探索具有现实意义的外交模式。岸田曾担任过四年零七个月的外务大臣，是战后任职时间第二长的外相，其间，他推动因岛屿争端而进入寒冬的日中关系实现了“融冰”，并促成日韩签署了确认已解决慰安妇问题的协议。如今，面对再次出现矛盾的日中和日韩关系，他强调的立场是“将在施压的同时，通过对话方式解决问题”。

岸田重视经济发展和外交的政治姿态，从根本而言，反映出了目前由他担任会长的“宏池会”的传统。它是1957时任大藏相池田勇人按照在战后推动日本恢复了独立地位的吉田茂前首相的思想而创设的，是自民党内最老的派阀。自首相宫泽喜一以来，此次岸田成为了时隔30年后从宏池会走出的又一位首相。岸田作为自身政策提出的“令和版收入倍增”计划和“数字田园都市构想”，其实在灵感上分别来源于前首相池田勇人的收入倍增计划和被誉为“池田会中兴之祖”的前首相大平正芳的田园都市构想。

“核裁军政策”是毕生事业

另一方面，他也将寻求摆脱鸽派形象。尤其是在涉华问题上，他表示将推进基于法治等价值观的外交，同时加强海上保安厅权限等，以寻求“武力抗衡”。鉴于阿富汗撤侨任务的失败，他将敦促有关方面研究修订《自卫队法》，以便能够迅速调动部队。现行《自卫队法》是按照宫泽喜一内阁提出的方案制定的。关于此次撤侨事件，有人认为“自卫队是去营救侨民，而非参与战争”，所以和宪法并不抵触，尽管宏池会内部以前就出现过类似争议，但岸田的考虑，是要通过主导安全保障的讨论工作来展示自己的影响力。

岸田视为毕生事业的核裁军问题，或许是能够体现“岸田色彩”的一个领域。在担任外相的2016年，他推动美国总统奥巴马访问广岛，留下了一笔政治功绩。在美俄，甚至裹挟中国也参与其中的核军备扩充竞争不断加剧，日本在这样的背景下如何才能成为岸田所说的核国家与无核国家之间的“沟通桥梁”？或许日本能以观察员国身份参加《禁止核武器条约》缔约国会议，扮演美国和其他国家之间的协调员角色。岸田并不否定以观察员国身份参会的思路。

能否贯彻“合作政治”

1957年，岸田出生在广岛一个政治世家。祖父岸田正记当过众议员，父亲岸田文武曾是原通商产业省官员，担任过中小企业厅厅长，后来成为众议员。前首相宫泽喜一也是他家亲戚。因父亲工作调动，岸田小学时曾旅居纽约，据说当时他就经历了种族歧视。后来他进入著名私立学校开成高中，曾热衷于棒球运动。三次报考东大失败后，进入早稻田大学。大学时代结识了原防卫大臣岩屋毅，成为亲密无间的挚友。毕业后供职于日本长期信用银行，1993年首次当选众议员。

2007年，首次进入内阁担任冲绳及北方领土担当大臣。后来以消费者担当大臣身份参与创建了消费者厅。身处在野党时期，作为国会对策委员长在朝野各党中广结人脉，2012年12月担任外相，并短暂兼任过防卫相。2017年8月至2020年9月期间，作为政调会长负责防控新冠疫情等工作。他的政调会长在任时间创下了历代最长纪录。

岸田提出“从分裂到合作”的政治理念，其中寄托着他的美好愿望，希望消除自己在异国他乡受到种族歧视进而感受到的社会矛盾。作为政治家所遭受的苦涩挫折也进一步充实了这种理念的内涵。2000年，自民党原干事长加藤纮一和原政调会长山崎拓联手试图推倒森喜朗内阁，发生了所谓的“加藤之乱”，结果以失败告终。而当年岸田和向来一致行动的原厚生劳动相根本匠、原干事长石原伸晃等人在酒店酒吧多次聚会，决定共同进退，喝下了“立誓之酒”，这段历史如今已变成谈资。尽管当年加藤领导的宏池会四分五裂，失去了凝聚力，但岸田几人的友情却一直延续到了今天。

岸田发动人脉资源，受到许多党内派系的支持，并获得了政界团体的信赖，从而赢得了此次党首选举的胜利。但由于是在细田派和麻生派等其他大派阀的支持下当选的，所以在组阁和党内人事安排上，他能有多大的自由裁决权也是今后的一大焦点。如果让此前的竞争对手行政改革担当相河野太郎，以及支持过河野的少壮派议员坐冷板凳，肯定也会遭到舆论的谴责。众议院选举后，能否与在野党建立合作关系，也将经受考验。如果过度坚持“执政党优先主义”，那只会导致分裂进一步加剧。

标题图片：前政调会长岸田文雄在当选自民党新总裁后发表感言（2021年9月29日，东京都港区，AFP/时事社）

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