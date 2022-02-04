从白鹏继承年寄名号和“入日本化”看国籍问题

日本大相扑横纲白鹏退役，后来当上了“亲方”（相扑部屋的掌门人——译注），如今将迎来就任后的首个正式赛季。外国出身的相扑力士要想成为亲方，必须先取得日本国籍。白鹏两年前就将国籍从蒙古变更为日本，退役后继承了“间垣”这一年寄名号。但是，为什么非日本国籍的力士就不能成为大相扑的领导人呢？据说其根源在于相扑道传承上的“入日本化”观点。我想重新探讨一下这个争议已久的问题，也借此审视一番日本体育界和日本社会。

有识之士会议对大相扑提出建议

日本相扑协会成立于2019年5月的“思考大相扑继承发展有识之士会议”（委员长为东京大学名誉教授、历史学者山内昌之），今年4月发布了题为《为了大相扑的传统与未来》的建议报告书。其中阐述了为何要求相扑亲方必须拥有日本国籍的理由。

建议报告书提出，“相扑师匠或亲方(*1)，是向相扑力士教授‘我国传统国技’相扑道的人。我们要求亲方或掌管部屋(*2)的师匠，必须理解我国固有的风土习俗，并扎根生活在日本这块土地上”，并明确定义“扎根日本这块土地上生活，其象征性实体就是日本国籍”。

但我们也能感觉到报告中有自相矛盾之处。因为报告称日本大相扑的目标之一是“国籍多元化”。根据建议报告书披露，昭和、平成、令和三个时代，外国出身的相扑力士总人数为192人，来自24个国家和地区，其中蒙古国65人、美国37人、巴西17人。据分析，外国出身者成为相扑力士的趋势今后还将持续，外国出身的相扑亲方肯定会越来越多。

来自蒙古国的白鹏，曾获45次幕内优胜，为历代之冠，幕内获胜总场次达1093场，创下了超越前人的骄人战绩。当日本相扑界因力士们参与棒球赌球和打假赛等接连爆出丑闻的时候，白鹏作为唯一的现役横纲，高举大相扑招牌摇旗呐喊，还前往东日本大地震受灾地区慰问，努力恢复人们对相扑的信任。即便有如此功绩，但如果他不是日本国籍，也没法当上亲方。

白鹏2000年来到日本，2019年9月取得了日本国籍。他的蒙古后辈鹤龙（现为鹤龙亲方）、横纲照之富士、小结逸之城等人也从去年底以来，相继取得了日本国籍。他们来日本都超过了10年，对相扑界和日本文化都已十分熟稔。但现实中，单凭这样的生活经历是无法取得亲方资格的。

在继承年寄名号的时候，白鹏被要求签署誓约书，保证严格遵守“大相扑传统文化和相扑道精神，日本相扑协会的规则、规定、礼仪，以及相扑界的习俗、规矩，不得有与之相违背的言行”等。据说这一举措极其例外。虽然人们对于白鹏在相扑场上的某些比赛动作颇有微词，但对这样一位为大相扑做出了巨大贡献的横纲，日本相扑协会为何还要如此苛求呢？

而日本本土亲方又究竟接受了多么出色的教育呢？人们不由得会产生这样的疑问。因为此前日本相扑界发生了许多丑闻，如对力士施暴、参与棒球赌球、在疫情期间买春等。在此背景下，非日本国籍的人就没有指导相扑的资格这种说法，显然缺乏合理性。

在建议报告书中，随处可见“入日本化”这个听起来很陌生的词汇。随着柔道成为国际性体育项目，其作为日本武道的性质发生变化，出现了“去日本化”现象。“入日本化”这个词就是相对于“去日本化”创造出来的一个新表述，意思是外国人进入日本固有的大相扑世界，引发自我蜕变。虽然说明了其不同于“同化”或“日本化”，但解释起来还是有点费劲。

大相扑的未来有两条路可走。一条是无论力士的国籍多么多元，都要尊重传统，继承日本文化。另一条则是顺应力士国籍多元化发展的现状，引进外国多元化要素，探索相扑新的发展道路。建议报告书认为应该走前者的道路，主张要对外国出身的力士推行“入日本化”，其发展方向将近似于重视武道精神的剑道，而非柔道。

其他体育运动有关国籍的规定

再看看其他体育项目与国籍相关的例子。在国际奥委会（IOC）的《奥林匹克宪章》中，对于国籍变更，设置了所谓“三年规则”的条款。

“一名已代表一个国家参加奥运会等重大国际赛事的运动员，如果变更国籍或申请一个新国籍，那么必须在最后一次代表上一国家参赛的至少三年后，才能代表下一国家参加奥运会。”

有的远动员出于参加奥运会或获得奖牌的目的而变更国籍。也有一些国家想利用这种方法增加奖牌数。国际奥委会正是考虑到这类奖牌至上主义和国家主义背景下出现的情况，才设置了一定限制，以防运动员随意变更国籍。

但是，每个选手的实际情况不太一样。有些与体育无关，比如有人因祖国爆发内战等原因成为难民，流亡到了其他国家。为了应对各类情况，只要两国奥委会达成一致，“三年”的时间条件也是可以缩短的。

足球运动则对国家队队员规定了详细的限制条件。这些条件不仅针对球员本人，还涉及其亲生父母和祖父母的出生地、球员的年龄以及其在该国居住的年限等。特别是在欧洲各国的联赛中，有来自中南美、亚洲等世界各地的大量球员加盟参赛，人才流动非常频繁。如果不制定详细的资格规定，甚至会连国家足球队都难以组建。

日本的职业棒球联赛、足球J联赛、篮球B联赛，都限定了外国球员的注册人数和上场人数。虽说是日本的国内联赛，但为了增强球队实力，从海外引进高水平球员必不可少。为此，在考虑球队内部外国球员与本土球员的平衡以及与其他球队战斗力均衡的基础上，制定了相应规则。

纵观全球体育界可以发现，用“国籍”或“国家”这种框架来界定体育选手，已经越来越困难了。

橄榄球运动独特的“所属协会主义”

在众多体育运动中，橄榄球国家队队员的资格比较独特。包括奥运会在内，大部分国际赛事规定是基于“国籍主义”的。但参加橄榄球国际锦标赛（国家队比赛）的各国国家队选手，基本上是基于“所属协会主义”制度选拔出来的。

对于入选国家队的选手，要满足以下三个条件之一：①在该国出生；②父母或祖父母中有一人在该国出生；③在该国居住36个月以上。如果选手在该国橄榄球协会所属球队效力三年以上，那么谁都可以获得入选国家队的资格，与国籍无关。

橄榄球运动注重的是选手在那个国家居住并参加比赛这一事实。换句话说，只要在那块土地上长期生活，就可以承认其为球友。不过从明年开始，第③项规定将变更为“60个月以上”。与足球一样，随着国际转会球员增多，对于居住条件的限制也将变得更加严格。

网球、高尔夫等个人竞技项目的全球化进程领先于团体类竞技项目，国家意识似乎也更加淡薄。在争夺世界排名的巡回赛事中，各国选手们经常切磋竞争与交流，建立起了超越国境的个人关系。

拥有日美两国国籍的网球选手大坂直美和拥有日本与菲律宾两国国籍的高尔夫选手笹生优花，最终都选择了日本国籍。但这只是他们根据日本国籍法做出的个人决定而已。日本国籍法要求公民到22岁前必须选定一个国籍。对于活跃在世界舞台上的顶级运动员来说，从事体育运动的国籍壁障并不那么高。

在多元化的日本社会中

我们能够理解大相扑重视日本固有传统的态度。但是，非日本国籍的力士退役后就不能留在日本相扑协会这一规定，对于来自海外的相扑力士迈向第二人生（退役后的人生），实在是不负责任的。如果这种不利局面延续下去，恐怕来自海外的相扑入门者将会减少，最终可能导致大相扑陷入衰退。

大相扑就像是日本社会的一面镜子。现在，外国移民在日本工作，与日本人结婚，他们的孩子在日本长大。面对这样一个社会，是像大相扑那样要求外国人“入日本化”，还是构建一个认同多元价值观的社会呢？这两条道路究竟应该选择走哪一条？

今年夏天举办的东京奥运会与残奥会，突出体现了大家相互理解多样化生活方式的重要性。我们确有必要向外国人传播日本的文化和传统，但同时也必须尊重那些出身于外国的人们的想法、其祖国的习惯和宗教。

诺贝尔物理学奖得主真锅淑郎为了学术研究，放弃了日本国籍，获得了美国国籍，一时成为话题。当今世界正处于这样一个时代之中，未来日本或许也有必要探讨是否承认多重国籍的问题。

当您看到梳着发髻、腰围兜裆布的外国出身相扑力士时，是何感受呢？日本这个国家应该如何改变？希望大家在观赏九州场所的相扑比赛过程中，能够认真地思考这些问题。

（原文日文于2022年11月公开）

标题图片：在今年7月的大相扑名古屋场所表彰仪式上，白鹏从日本相扑协会八角理事长（原横纲北胜海）手中接过内阁总理大臣奖杯。这是他最后一次获授优胜奖杯（共同社）

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