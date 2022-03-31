新成立的数字厅能否大幅改变人们的生活？政治外交 财经
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数字厅直接隶属于首相，并在首相之下设立数字大臣。数字厅广纳政府和民间的高水平人才，打破过去那种条块分割的行政结构，集中预算和权限，大力推进数字化，包括实现在线办理行政手续，整合中央和地方政府的系统等。
日本的数字化落后于其他国家
受新冠疫情影响，日本经济也遭受了沉重打击。近段时间，与其他发达国家相比，日本在数字化方面的落后现状暴露无遗：中央和地方政府数字化进展迟滞，人才短缺，因系统对接不畅造成行政效率低下，行政手续繁琐，等等。
2020年春，新冠疫情爆发之初，日本政府就开始发放抗疫补贴，但发放进度明显落后于其他国家。数字化程度较高的新加坡仅用了5天时间就向大约90%的民众发放了补贴。而日本从国会批准预算开始，耗费了几个月时间才将补贴发到人们手上。在同年7月发布的《2020联合国电子政务调查报告》中，日本的排名从上一次（2018年）的第10位下滑到了第14位。推进行政数字化已成为当务之急。
数字社会追求的愿景
数字厅提出了如下“数字社会愿景”。
“借助数字化，建设一个所有人都可以根据自己的需求
选择合适的服务，获得多样化幸福感的社会”
一个都不掉队，全民友好的数字化
三分之一岗位起用民间人士
数字厅的一把手，即主管大臣由内阁总理大臣亲自担任，下设统管各项事务的数字大臣。除了副大臣和大臣政务官外，还设有主持具体工作的“数字监”和“数字审议官”等职务。数字厅成立时，职员人数就达600人规模，其中约200人为民间人士（含外聘人员）。
外聘岗位包括CA（首席构架师）、CDO（首席设计官）、CISO（首席信息安全官）、CPO（首席产品官）、CTO（首席技术官）等。
数字厅设四大业务板块，即“战略组织组”“数字社会通用功能组”“国民服务组”“中央机构业务服务组”。(*1)
配合数字厅的成立，日本政府设置了“数字社会推进会议“，负责相关政策措施的推进以及与中央政府相关机构之间的协调工作。另外，还召开了“数字社会构想会议”，为制订新的重点计划开展调查和审议工作，力争在2021年12月中下旬的内阁会议上获得通过。
基本政策措施
为建成数字社会，日本政府将采取以下四条基本政策措施。
- 推进面向民众的行政服务数字化
- 促进生活数字化
- 实现产业整体数字化，完善所需的基础设施建设
- 建成“一个都不掉队”的数字社会
在“推进面向民众的行政服务数字化”方面，将推进疫情防控等紧急时期的行政服务数字化，推进个人编号卡等制度的运用，更新中央和地方政府的信息系统，等等。
推进疫情防控等紧急时期的行政服务数字化，具体来说，数字厅从2021年12月20日起启用了带二维码的新冠疫苗接种电子证明。
推进个人编号卡的运用是重中之重。个人编号卡上记录着日本政府分发给国内每一位居民的12位数编号。在办理社会保障、纳税、防灾救灾等相关事务性手续时，可以使用该卡确认个人身份。卡片中嵌入的IC芯片存储着用于认证个人身份的电子证书，这样便可将个人编号卡与民间企业提供的服务联动起来。
总务省公布的数据显示，截至2021年10月1日，共计发放了大约4867万张个人编号卡，发放率仅为38.4%。政府的目标是在2022年度末以前基本完成全民发放工作。
2021年10月20日，个人编号卡正式启用“个人保险证”功能，可作为健康保险证使用。个人保险证不受就业、跳槽、搬家等影响，能够持续使用，还可以查阅特定体检信息、药品信息及医疗费，申报个人所得税的医疗费专项扣除等。不过，截至2021年10月，可以使用个人保险证的机构比例还不到10%。
目前，日本政府正在开展推广工作，计划向持有个人编号卡的全体国民发放积分，每人最多可获得价值2万日元的积分。此举旨在促进民众积极使用个人编号，普及个人编号卡。
同时，政府计划：2022年度内实现在智能手机上搭载个人编号卡的电子证书等功能，并在大部分市、町、村实现在线申请育儿等主要行政手续；2024年度末到2025年度，实现个人编号卡与驾驶证、居留卡等的一体化。
对于数字厅而言，能否推进个人编号的使用，普及个人编号卡并扩大其用途，将是决定成败的关键。
推进数据战略
在“促进生活数字化”方面，数字厅将主导规划整体方案，在医疗、教育、防灾、出行、签约及结算等领域构建相应的机制以推进数字化和数据融合，推动实际运用。日本政府计划本年度内制订医疗、教育等具有高度公共属性的领域推进数据融合的具体措施。
政府认为，在数字社会环境下，充分运用数据是社会问题的解决之道和竞争力的源泉。政府将全面整合各类信息，推进数据战略，以提高居民生活服务品质，提升商业活力。
数据战略的基本理念是构建“越用越好的公共数据”。
在推进数据战略时，一项重要工作是建设“基础数据库（base registry）”，即“在政府部门等登记并公开的关于自然人、法人、土地、建筑、资格等信息的社会基础数据，公众可在各种场景下引用这些数据”。
实现数据融合的平台和基础数据库一旦建成，形成可持续的生态系统，以低廉的价格稳定地供应数据，那么就有望打造任何人都能利用数据资源的宜居社会，创造新型商业模式。
在此过程中，必须建立相应的机制（信任）以确保数据的可靠性，让民众能够安全、放心地使用。
全民参与，共建更好的社会
对于数字化落后于其他国家的日本而言，数字厅的成立是重要的第一步。
要想做出成绩，除了预算和权限外，数字厅还需要跨中央机构发挥先锋作用，推广数字技术的充分运用，把一线主要负责的人联系起来，推动组织和价值观的变革，或许这样才能实现根本性的变革。
另一方面，民众的行动也至关重要，在安全、放心地接受数字化行政服务的同时，能够对行政政策积极地反馈意见。
为此，数字厅致力于建设名为“数字厅意见箱”的社群平台，目的是广泛地征集民众的意见和创意，以开放的形式展开分享和讨论。作为其中一环，2021年10月实证项目“PoliPoli Gov（β版）”上线。
数字厅发挥先锋作用，民众积极利用行政服务，针对政策反馈意见。这样，中央机构之间的灵活合作与开放的社群平台就能发挥作用，并转为具体的行动。倘若如此，那么每一个人都能感到便利的数字社会和行政服务就可期了。
标题图片：PIXTA
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