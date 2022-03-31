新成立的数字厅能否大幅改变人们的生活？

2021年9月1日，“数字厅”正式成立，成为日本政府构建后疫情时代数字化社会的司令部。人们期待这个由菅义伟前首相亲自推动的中央政府新机构能够为民众提供让人放心的行政服务。

数字厅直接隶属于首相，并在首相之下设立数字大臣。数字厅广纳政府和民间的高水平人才，打破过去那种条块分割的行政结构，集中预算和权限，大力推进数字化，包括实现在线办理行政手续，整合中央和地方政府的系统等。

日本的数字化落后于其他国家

受新冠疫情影响，日本经济也遭受了沉重打击。近段时间，与其他发达国家相比，日本在数字化方面的落后现状暴露无遗：中央和地方政府数字化进展迟滞，人才短缺，因系统对接不畅造成行政效率低下，行政手续繁琐，等等。

2020年春，新冠疫情爆发之初，日本政府就开始发放抗疫补贴，但发放进度明显落后于其他国家。数字化程度较高的新加坡仅用了5天时间就向大约90%的民众发放了补贴。而日本从国会批准预算开始，耗费了几个月时间才将补贴发到人们手上。在同年7月发布的《2020联合国电子政务调查报告》中，日本的排名从上一次（2018年）的第10位下滑到了第14位。推进行政数字化已成为当务之急。

数字社会追求的愿景

数字厅提出了如下“数字社会愿景”。

三分之一岗位起用民间人士

数字厅的一把手，即主管大臣由内阁总理大臣亲自担任，下设统管各项事务的数字大臣。除了副大臣和大臣政务官外，还设有主持具体工作的“数字监”和“数字审议官”等职务。数字厅成立时，职员人数就达600人规模，其中约200人为民间人士（含外聘人员）。

外聘岗位包括CA（首席构架师）、CDO（首席设计官）、CISO（首席信息安全官）、CPO（首席产品官）、CTO（首席技术官）等。

数字厅设四大业务板块，即“战略组织组”“数字社会通用功能组”“国民服务组”“中央机构业务服务组”。(*1)

配合数字厅的成立，日本政府设置了“数字社会推进会议“，负责相关政策措施的推进以及与中央政府相关机构之间的协调工作。另外，还召开了“数字社会构想会议”，为制订新的重点计划开展调查和审议工作，力争在2021年12月中下旬的内阁会议上获得通过。

基本政策措施

为建成数字社会，日本政府将采取以下四条基本政策措施。

推进面向民众的行政服务数字化 促进生活数字化 实现产业整体数字化，完善所需的基础设施建设 建成“一个都不掉队”的数字社会

在“推进面向民众的行政服务数字化”方面，将推进疫情防控等紧急时期的行政服务数字化，推进个人编号卡等制度的运用，更新中央和地方政府的信息系统，等等。

推进疫情防控等紧急时期的行政服务数字化，具体来说，数字厅从2021年12月20日起启用了带二维码的新冠疫苗接种电子证明。

推进个人编号卡的运用是重中之重。个人编号卡上记录着日本政府分发给国内每一位居民的12位数编号。在办理社会保障、纳税、防灾救灾等相关事务性手续时，可以使用该卡确认个人身份。卡片中嵌入的IC芯片存储着用于认证个人身份的电子证书，这样便可将个人编号卡与民间企业提供的服务联动起来。

总务省公布的数据显示，截至2021年10月1日，共计发放了大约4867万张个人编号卡，发放率仅为38.4%。政府的目标是在2022年度末以前基本完成全民发放工作。

2021年10月20日，个人编号卡正式启用“个人保险证”功能，可作为健康保险证使用。个人保险证不受就业、跳槽、搬家等影响，能够持续使用，还可以查阅特定体检信息、药品信息及医疗费，申报个人所得税的医疗费专项扣除等。不过，截至2021年10月，可以使用个人保险证的机构比例还不到10%。

目前，日本政府正在开展推广工作，计划向持有个人编号卡的全体国民发放积分，每人最多可获得价值2万日元的积分。此举旨在促进民众积极使用个人编号，普及个人编号卡。

同时，政府计划：2022年度内实现在智能手机上搭载个人编号卡的电子证书等功能，并在大部分市、町、村实现在线申请育儿等主要行政手续；2024年度末到2025年度，实现个人编号卡与驾驶证、居留卡等的一体化。

对于数字厅而言，能否推进个人编号的使用，普及个人编号卡并扩大其用途，将是决定成败的关键。

推进数据战略

在“促进生活数字化”方面，数字厅将主导规划整体方案，在医疗、教育、防灾、出行、签约及结算等领域构建相应的机制以推进数字化和数据融合，推动实际运用。日本政府计划本年度内制订医疗、教育等具有高度公共属性的领域推进数据融合的具体措施。

政府认为，在数字社会环境下，充分运用数据是社会问题的解决之道和竞争力的源泉。政府将全面整合各类信息，推进数据战略，以提高居民生活服务品质，提升商业活力。

数据战略的基本理念是构建“越用越好的公共数据”。

在推进数据战略时，一项重要工作是建设“基础数据库（base registry）”，即“在政府部门等登记并公开的关于自然人、法人、土地、建筑、资格等信息的社会基础数据，公众可在各种场景下引用这些数据”。

实现数据融合的平台和基础数据库一旦建成，形成可持续的生态系统，以低廉的价格稳定地供应数据，那么就有望打造任何人都能利用数据资源的宜居社会，创造新型商业模式。

在此过程中，必须建立相应的机制（信任）以确保数据的可靠性，让民众能够安全、放心地使用。

全民参与，共建更好的社会

对于数字化落后于其他国家的日本而言，数字厅的成立是重要的第一步。

要想做出成绩，除了预算和权限外，数字厅还需要跨中央机构发挥先锋作用，推广数字技术的充分运用，把一线主要负责的人联系起来，推动组织和价值观的变革，或许这样才能实现根本性的变革。

另一方面，民众的行动也至关重要，在安全、放心地接受数字化行政服务的同时，能够对行政政策积极地反馈意见。

为此，数字厅致力于建设名为“数字厅意见箱”的社群平台，目的是广泛地征集民众的意见和创意，以开放的形式展开分享和讨论。作为其中一环，2021年10月实证项目“PoliPoli Gov（β版）”上线。



PoliPoli首页横幅广告

数字厅发挥先锋作用，民众积极利用行政服务，针对政策反馈意见。这样，中央机构之间的灵活合作与开放的社群平台就能发挥作用，并转为具体的行动。倘若如此，那么每一个人都能感到便利的数字社会和行政服务就可期了。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。