岸田政权 参议院选举将成为试金石，疫情和经济是关键——2022年日本政局展望

对于日本首相岸田文雄来说，2022年是“极为关键的一年”——是赢下参议院选举胜利，带领政权走向长期稳定，还是在不利局面下逆风迎接参议院选举，苦撑政局？

岸田文雄首相去年在四人竞争的自民党总裁选举中胜出，迎来的第一个挑战是众议院选举。结果，他率领自民党取得了单独过绝对稳定多数席位（261席）的好成绩。如能在2022年最重要的政治议程——夏季参议院选举中获胜，岸田政权或将真正走上长期稳定政权之路。不过，他应对第六波新冠肺炎疫情的成败，是个不确定因素。另外，当前全球性通胀压力日益增大，在此背景下，经济政策的调整也殊非易事。如果因政策失误引发民众失望，进而导致参议院选举大败，那么岸田首相的政权运营将举步维艰。一旦形成国会众参两院“扭曲对抗”状态，甚至有可能引发被迫下台的后果。对于岸田首相来说，今年将是极为关键的一年。

“自公两党获得57个议席”就能达到过半数目标

参议院选举很可能在7月10日投票并开票。选举法修改后，日本参议院议员席位总数增加至24席，今年将改选其中的一半（124席）。此外，神奈川选区今年还将补选1个空缺议席。所以，朝野各党将争夺这125个议席。截至1月1日，日本国会参议院中，自民、公明两党今年不用改选的议席合计68席。因此，自公两党只要在此次选举中获得57个议席，就能确保参议院议席过半数（125席）。而需要改选的议席中，自民党议席是54席，公明党议席是14席，一共68个议席。就算执政党议席减少11席，也还能维持过半数。对于岸田首相来说，看上去难度并不大。

不过，参议院选举在过去曾多次成为执政党的“鬼门关”。和决定政权更替的众议院选举不同，参议院选举被定位为期中考试，有很多选民会出于“敲打执政党”的目的而投反对票。近年来日本政局的急剧演变，都是从参议院选举发端的。2009年和2012年的两次政权更替，都是以执政党的参议院选举败阵为起点的。

第一次安倍政权时的2007年参议院选举，当时的民主党大获全胜。由于在野党在参议院占多数席位，出现众参两院“扭曲对抗”现象，自公联合政权在国会运营上饱受煎熬，最终在2009年众议院选举中沦为了在野党。相反，民主党政权的菅直人首相任期中举行的2010年参议院选举，民主党惨败。执政党在参议院中成为少数，导致2012年众议院选举被自公两党夺回政权。

2022年日本主要政治日程

1月 17日 定期国会召开 23日 冲绳县名护市市长选举投票并开票 2月 4日 北京冬奥会开幕式 3月 9日 韩国总统选举 下旬（预计） 通过2022年度预算案 5月 15日 冲绳回归日本50周年 6月 15日 定期国会结束 7月 10日（预计） 参议院选举投票并开票

通过经济政策布局选战

岸田首相对这些情况应该了然于心，从2021年就开始布局应对参议院选举。去年11月，岸田首相决定推出一项总规模达78.9万亿日元的经济计划，其中财政支出规模达到史上最高，为55.7万亿日元，还包括其他民间支出等。岸田首相强调，“要尽快让经济步入增长轨道”。基于这一经济计划，12月的临时国会通过了总额为35.9万亿日元的2021年度追加预算，试图为参议院选举造势。

目前来看，岸田首相似乎顺风顺水。困扰安倍晋三、菅义伟两位前任首相的疫情趋于稳定。2021年10月打赢了众议院选举，内阁支持率进一步上升。相反，议席减少的第一大在野党立宪民主党，则陷入政党创始人枝野幸男被迫辞职的困境。立宪民主党现由新任代表泉健太统领，但还看不出力量复苏的前景。

2022年，岸田首相在1月召开的定期国会上表示，首先要全力争取早日通过下一年度预算案。岸田首相十分重视的经济安全保障推进法案和儿童家庭厅设置法案也起草完成，这其中也有为参议院选举加分的考虑。在去年12月临时国会施政演讲中，岸田首相明确表示要研究拥有攻击敌人基地的能力，但顾忌到公明党内“首先重要的是获得民众理解”(山口那津男代表)的谨慎论调，决定将这一议题的真正协商推迟到参议院选举之后，优先建立自公两党选举合作机制。那么，岸田首相就没有弱点了吗？

涨薪税制的效果尚未可知

最大的威胁还是来自疫情。特别是去年在南非发现并已扩散到全球的变异毒株“奥米克戎”，据说感染性更强。如果再次出现医疗资源挤兑状态，对政权的伤害将不可估量。岸田首相决然采取禁止所有外国人入境的严格防控措施，可以说从反面证实了政府对第六波疫情的担忧。

原油价格持续高企也令人不安。在实际工资没有增长的情况下，如果原材料价格上涨，必将对家庭收支和企业业绩形成压力，选民不满的矛头就会指向执政党。自公两党根据岸田首相的意思，在去年12月的税制修改大纲中加入了涨薪税制，即大幅提高为员工涨薪企业的法人税减税额度。但仍有大约六成的企业，因为亏损不缴纳法人税，也就无法享受到这一减税优惠。也有人认为，“就业雇佣惯例不改革，工资上涨就没有指望”，涨薪的效果究竟有多大还是个未知数。如果岸田首相在应对疫情和经济政策上无法获得民众的信任，就可能在参议院选举中遭受意想不到的反噬。

在野党抱团选举会如何发展？

对于在野党来说，如何迎战参议院选举，也是今年最大的课题。参议院选举的结果，取决于32个要改选1个议席的“一人选区”的走向。如果在野党各自为战，结果将有利于自公两党。在野党可能会以立宪民主党为中心探讨每个选区共同拥立一位候选人的方案，但前景仍不明朗。立宪民主党代表泉健太表示，有意调整此前在众议院选举中与日本共产党达成的开展“有限阁外合作”的共识，但日本共产党方面要求双方继续履约。如何把对与日本共产党合作不感兴趣的国民民主党拉入抱团迎战参议院选举阵营，也是在野党的一大课题。

而在众议院选举中议席大幅增长的日本维新会，打出了“切肤改革”的旗号，力争扩大党的势力，预计参议院选举中也将积极拥立本党候选人。

标题图片：2021年12月11日，岸田首相在首相官邸接受采访 (共同社)

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