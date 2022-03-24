克服不明朗因素影响，经济继续缓慢复苏：2022年日本经济预测

过去两年，日本经济深受疫情影响。当前，新型变异毒株、半导体芯片短缺、油价高企等等，令人不安的负面因素层出不穷，但经济学家宅森昭吉预测，日本经济将持续缓慢增长。

去年经济有升有降

2021年的日本经济，和上年一样，又是深受新冠肺炎疫情影响的一年。第一季度实际国内生产总值（GDP）比上年同期下滑2.9%，第二季度环比增长2.0%，第三季度环比下降3.6%，可以说有升有降。第三季度的矿工业生产指数也环比下降了3.7%，由于半导体芯片短缺和疫情导致亚洲地区零部件供应不足，该指数时隔五个季度首次出现下滑。

第四季度预计实际GDP和矿工业生产指数都将回升，其依据在于以下几点：①目前日本国内新冠肺炎感染人数趋于稳定；②去年9月底解除了紧急事态宣言；③零部件不足的状况呈现缓慢改善倾向。进入2022年，这一趋势也有望延续下去。

对近40名民间经济学家开展的ESP预测调查结果最新版（12月15日发布）的预测平均值显示，第四季度日本实际GDP预计环比增长6.39%，2021年全年实际GDP预计增长2.72%。

而对2022年度实际GDP的预测平均值，则为预计增长3.03%。自2020年度因疫情导致实际GDP大幅下滑4.5%以来，预计将连续两年实现正增长。

对疫情的担忧有所减弱

ESP预测调查还实施了一项特殊调查，那就是让经济学家们从2020年9月起，每逢奇数月份列举出三项“经济风险”。到2021年9月为止，第一位的“经济风险”一直是“新冠肺炎疫情”。但在去年11月的调查中，“新冠肺炎疫情”被“中国经济恶化”超过，让出了“经济风险”头名位置，这反映了新冠病毒新增感染者急剧减少的现状。

围绕中国制造业采购经理人指数（PMI），每3个月都开展一次特别调查。去年11月的调查显示，PMI未来将有所回升，2022年春季以后将持续稳定在50以上，这已成为大家的共识。

排在“经济风险”第三位的是“油价上涨”，反超了前次排在第三位的“美国经济恶化”。这是由于担心油价等原材料价格上涨和物流费用上涨。但北美WTI原油商品指数2022年的预测平均值（去年12月调查）为每桶70.77美元，这意味着到2022年中期，原油价格将能稳定下来。

奥密克戎再次引发不安

随着日本国内新冠病毒感染者人数急剧减少，人们对疫情的担忧稍有缓解。就在此时，11月26日世卫组织将在南非等地发现的新冠病毒新型变异毒株认定为“需要关注的变异株”，并命名为“奥密克戎”。据报道，其特征是传染能力比德尔塔毒株更强，现有疫苗可能难起作用。

此后，12月7日美国国家过敏和传染病研究所所长福奇认为目前离得出最终结论还为时尚早,但也谈到“迄今为止看起来重症率并不高”，人们对于奥密克戎的担忧才有所缓和。日本政府加强了外国人入境限制，目前还不用担心奥密克戎在日本流行。但不可否认的是，随着其在世界范围内流行，人们开始担心会再次出现物资供应受限的问题。

日本内阁府的“景气观察调查”，在2020年1月的调查中首次出现了“新冠病毒”这个词。自那之后，新冠疫情蔓延的影响成为人们对经济发展信心的重大负面因素。不过最近，其也开始发挥正面积极作用了。

根据2021年11月的新冠病毒评论，确定相关现状判断扩散指数（DI，是指将回答“好/不错/不变/不太好/不好”在1至0的区间每隔0.25赋值，并根据回答数量加权平均计算所得数值）的数值为63.3，是2020年1月以来的最高值。新冠病毒相关前景判断扩散指数，则在10月刷新了最高值，为61.4，到了11月略降至56.5。因为11月份的调查是11月25日至11月底这个期间实施的，人们对于奥密克戎变异毒株的担心在前景判断中有所体现。评论过“新变异株”的人，在前景判断中占全体的近一成（168人），相关扩散指数为46.5，低于经济景气判断分歧点50，表示很“不好”。

从日银短观可见经济在缓慢复苏

2021年12月日本银行实施的全国企业经济短期观测调查（简称“日银短观”）显示，大企业、制造业的行业发展信心指数为18，受到原材料价格上涨等不利因素的影响基本持平，但与上次调查的预测相比改善了4个点，实际结果好于预计。对大企业、制造业的行业发展信心指数的预测值则为13，预计将会恶化。从指数的具体内涵来看，虽然“不好”的数量有所减少，但“不太好”的数量大幅增加，呈现恶化趋向，似乎是受到了奥密克戎不明朗前景的影响。

另一方面，大企业、非制造业的行业发展信心指数为9，比上次提高了7个点，是疫情之前的2019年12月指数为 20以来的高水平。此外，全规模、全产业的行业发展信心指数则为 2，从上次的-2转负为正，说明人们期待经济缓慢复苏态势能够持续下去。

从流行词看经济发展周期

日本政府去年11月19日在内阁会议上确定了新的经济刺激计划。财政支出约55.7万亿日元，为史上最大规模，再加上金融机构贷款和民间投资在内，计划总规模约78.9万亿日元。ESP预测专家对财政政策拉动GDP作用的预测平均值为1.79%，前八位专家预测数值的平均值为3.15%，看来还是可以有所期待的。

从年底的风物诗也可以看出，2021年疫情的影响已经淡化。2020年新词流行词大奖获提名的30个词语中，有一半与疫情相关，年度大奖则为“三密”。2021年度，与疫情相关的词语只占30个提名词的两成。新词流行词年度大奖由与美国职棒大联盟MVP大谷翔平选手相关的词“真正二刀流/show time”获得。

从日本全国公开征集评选的“今年的汉字”，2020年是与疫情相关的“密”字，而2021年则是第四次当选的“金”字。“今年的汉字”鲜明反映了当时的社会经济发展状况。

在夏季奥运会举办之年，如果没有发生像2008年次贷危机那样令人震惊的大事件，很多时候会选择与奥运金牌相关的“金”字。2021年“金”字当选，暗示着2020年5月触底反弹的经济复苏局面仍在持续。

经济倒退的可能性较低

2020年5月触底反弹的日本经济，其复苏扩张势头预计在2022年仍将持续。2021年9月，根据生产指数等的动向，景气动向指数从“改善”下调为“原地踏步”。虽然恢复到“改善”最早也要等到3月8日发表的1月份经济数据报告，但景气判断指数下行、陷入倒退局面的可能性很低。去年10月，表示经济发展变化幅度的综合指数（Composite Index）时隔4个月之后转为上升，11月之后也有望保持上升。

2021年12月的ESP预测调查中，“综合景气判断指数”代表着全部经济学家的整体意见。从这一指数来看，2021年第四季度的景气判断指数为88.9，大幅高于50这个分歧点。预计之后的2022年，前两个季度该指数为90以上，后两个季度为80以上或90以上，将大幅超过50。

标题图片：PIXTA

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