“新资本主义”应该是怎样的？——对“市场失灵”与“分配公平”的思考

围绕岸田文雄政权经济政策之基础的“新资本主义”，社会上出现了各种争论。有人批评岸田首相的解释抽象，看不出具体的内容。但既然说是“新”，那么首相肯定认为此前政府在经济管理方面存在严重问题，亟待纠正。如何在不更换资本主义大旗的同时，由政府干预市场机制，进而纠正“市场失灵”问题？——笔者认为这一点具有关键意义。

对市场机制的“期待”与“疑问”

最近20年，日本经济一直陷入困境，人们称之为“失去的20年”。正如低利率、低增长和低通胀（通缩）所象征的那样，经济长期处于结构性停滞状态。在这样的环境下，工人的工资无法增长，经济不平等和贫困问题变得愈发严重。

民间部门的投资停滞，既是导致低增长的原因，也是低增长带来的结果。GDP统计中，企业部门的资本盈余（年度储蓄额减去投资金额）始终保持着GDP占比超过5%的状态。而政府部门虽然每年略有波动，但一直处于GDP占比5%左右的财政赤字（资金短缺）状态。最后就形成了企业部门储蓄结余支撑政府财政赤字的局面，也就是陷入了“经济虽稳却不振”的长期低迷状态。

鉴于这种情况，需要采取怎样的政策措施？对此有两种完全相反的观点。

一种观点认为“日本没有充分发挥资本主义的活力，需要实施有助于更好利用市场机制的改革”。具体而言，日本在DX（数字化转型=将数字技术引入现有业务流程）、GX（绿色转型=用可再生能源和零碳燃料替代化石燃料和电力）、CX（企业转型=从根本上改变企业）等各类转型方面的速度太过迟缓。因此，首先必须加快这些转型。其中DX具有典型意义，在GAFA（谷歌、苹果、脸书、亚马逊）等众多先进数字化企业引领经济发展的美国，市场机制已经成为创新的驱动力。

另一种观点认为“不能完全依靠市场”。即使在美国、欧洲各国和中国等国家，积极运用产业政策的动向也很突出。这些国家的政府纷纷加大对半导体等前沿领域的扶持力度，主导加快包括推广可再生能源和汽车电气化在内的零碳化转型，试图借此激活民间投资，使之成为促进经济增长的动力。我们可以明显看到世界各地都在采取这种政策行动，此举也是为了重振受到新冠疫情冲击的经济。即使民间投资是拉动投资的主力，但大家依然期待政府的产业政策发挥重要作用。总而言之，持这种观点的人认为政府有必要进行政策干预，不能把一切都交给市场。

“新资本主义”体现了一种态度：既要最大限度地发挥市场活力，同时又要在必要方面加强政府干预。“资本主义”一词意味着重视市场机制，而“新”的表述则透露出对政府作用的期待。

同时提出这两个方面似乎显得有些矛盾。但在实际的经济运行中，既有“市场失灵”，也存在“政府失灵”的现象。需要实现一种微妙的平衡：既要通过政府干预来纠正市场失灵，同时又要避免政府过度干预，最大限度地运用好市场机制。

日本经济中的“市场失灵”

笔者认为，造成市场失灵的原因多种多样，而目前在日本经济中尤其值得关注的，主要是以下四点。（1）气候变化和生物多样性等全球性环境问题（2）尖端技术产业呈现出的动态规模经济效应（3）经济安全保障（4）分配公平。（1）到（3）都是会在经济学教科书中出现的市场失灵的经典事例。

（1）被称作外部性，想必不用多说大家也能理解，这是无法单纯依靠市场来解决的。

关于（2），众所周知，如果存在具有强大“规模经济”效应的产业，那就无法仅靠市场机制来实现高效的资源分配。在尖端技术领域，由于干预的时机具有重要意义，所以加上了“动态（dynamic）”这样的表述。

（3）所提到的安全，至少包含了两类市场失灵问题。一是供应链风险等不确定性。仅靠市场自身难以消除不确定性。此外，资源分配对安全保障等问题的非经济变化产生重大影响，进而对民众的经济福利（国民满足感）造成重大影响的情况或许也应该划在经济安全范畴内。这些方面也需要政府的干预。

至于（4）的分配公平，后面将详细阐述。

要想纠正市场失灵的情况，政府干预的必要性不言而喻。不过，必须避免出现将政府干预作为前提，导致市场机制被扼杀的结果。同时，考虑到“政府也可能会像市场一样失灵”，那么就需要实施尽可能利用了市场机制的政策干预。受篇幅所限，本文无法详细列举具体事例，但还是想稍微谈一谈气候变化的例子。

为了实现零碳化，需要团结全体民众一致行动。光靠行业和企业设定目标，以计划经济似的手段推进零碳化的这种传统方法已经远远不够了。在开展工作时，除了供给侧以外，也需要充分发挥需求侧的能动性。

具体来说，要有效利用金融市场，比如为应对全球变暖和发展可再生能源等环境领域的项目提供专门的绿色金融服务，要加强敦促企业完全公开信息的治理工作，还要积极利用碳定价（碳税、碳排放交易制度等）机制来提升追求零碳化的激励效应。除了传统企业的努力外，还要促进初创企业等新兴企业在零碳化方面大力创新。

通过这些方法全方位地运用市场机制，推进针对市场失灵问题的应对措施。这就是实现新资本主义所需要的方法。

实现“市场功能”与“分配公平”的双轮驱动

最后，笔者想谈一谈（4）的分配问题。

人们都说，要兼顾资本主义经济与民主主义绝非易事。资本主义具有“赢家通吃”的一面。尤其是在数字化和全球化不断发展的背景下，资本主义经济变得愈发激进，贫富差距的扩大在许多国家已经成为一个严重的社会问题。民主主义是原则上“一人一票”的制度。这并不仅限于选举。让每个人都可以发出自己的声音，这才是民主主义的基本内涵。

要兼顾资本主义经济和民主主义，需要相应的制度安排。18世纪以后英国的工业革命为我们提供了重要的经验启示。在工业革命中，从18世纪50年代开始的大约50年间，英国蓝领的实际工资下降了大约一半。其间，英国发生了多次暴动。因收入和财富集中到资本家手中而变得贫穷的工人们不满情绪爆发。收入差距的扩大成为了阻碍资本主义被社会接受的巨大障碍。

由于工业革命以后贫富差距的扩大，社会主义思想逐渐得到了传播。基本思维就是要摒弃资本主义。另一方面，西方社会一直努力试图在维持资本主义的同时维持社会稳定。通过递进式征税实现从富裕阶层到贫困阶层的收入再分配，推进免费教育，完善社会福利制度，并加强了对工人的保护。借助这样的制度纠正了分配不均的问题，在确保社会稳定性的同时，让资本主义的发动机实现了不停运转。

由于数字化和全球化等因素的影响，市场经济催生的收入和财富差距呈现出进一步扩大的趋势。放任这种状况不仅会丧失公允，也会酿成社会的不稳定因素。资本主义的发动机越强大，就越需要完善分配政策。不过，这个过程中的再分配政策也要尽可能避免扼杀市场机制。限于篇幅无法在此详细阐述，但强化旨在促进教育和人力资本投资的制度等措施或许具有代表性。

归根结底，无论任何形态的市场失灵问题，破题的关键都在于能否有效运用市场机制。能够拯救资本主义的，最终只有资本主义。

标题图片：岸田文雄首相在世界经济论坛年会（达沃斯会议）相关视频会议上发表演讲，表示“将以‘新资本主义’引领世界潮流”（2022年1月18日下午于首相官邸，内阁宣传室提供，时事社）

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