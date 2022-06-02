尚在迷途中的东芝:敷衍苟且的企业经营

东芝尚在迷途之中。面对几家有话语权的海外投资基金大股东提出的“整体卖身”要求，管理层不知所措，万般无奈之下提出了公司拆分方案，但在3月召开的临时股东大会上遭到否决。从前的知名老牌企业如今却丑态百出。其根本原因究竟何在？

自东芝公司2015年爆出财务造假丑闻以来，我一直在跟踪采访东芝公司。后来发生了一系列事件。先是美国核电子公司西屋电气公司破产事件。然后是，东芝被揭发出疏通日本经产省官员对抗有话语权股东的事情，暴露出管理层的暗箱操作。还有这次的公司拆分争议和大股东要求东芝“卖身”之事。所有这一切，皆源自东芝公司“敷衍苟且的企业经营”。

首先，让我们来看看过去这一年里，东芝是如何“敷衍苟且”，深陷泥潭挣扎的。然后，我们再回顾一下从财务造假丑闻到西屋电气公司破产这段时间里，又是如何接二连三地“敷衍”。东芝其实有过几次东山再起的机会。但由于一直没有试图从根本上解决问题，乃至堕落到如此地步。让我们来梳理清楚这一过程。

“收购提议”报道引发经营混乱

一年前的2021年4月7日，《日本经济新闻》在其网络版和报纸上报道了“英国基金公司向东芝提出收购提议”的消息。内容是英国基金公司想收购东芝公司全部股份，并将其“私有化”。对于这一报道，东芝时任社长车谷畅昭在当天早晨就表示“公司正在研究”。从那时起，东芝开始了“敷衍的一年”。

车谷畅昭此人，以副行长身份从三井住友银行退休后，担任了《日本经济新闻》报道中所提到的英国基金公司日本分公司负责人，之后进入东芝公司担任社长，被托付了重建复兴的重任，至今已有三年。车谷畅昭被东芝延揽，显然与其曾担任基金公司高管的经验有关。但他和那些有话语权的基金股东之间并没能建立起良好的工作关系，陷入了困境。

东芝公司的海外投资基金大股东，本就是东芝自身引进的。由于美国核电子公司西屋电气公司破产，东芝蒙受了超过1万亿日元的损失，陷入资不抵债的境地。于是，东芝通过增发融资6000亿日元填补这一缺口，解决了资不抵债的问题。增发融资前其流通股总数约42亿股，新发行股为22亿股，总股数增至1.5倍，实属强行增发。

而认购增发股的是60家投资基金。其中不乏有追求短期利益的“秃鹫型基金”，以及强烈要求管理层提振业绩的“有话语权的股东”。这些基金是在明知风险的情况下投入资金，想赚取更多的利润。

当时东芝正在推动出售半导体业务，花费了不少时间精力。这时，外资证券公司提出了巨额增资方案，管理层一拍即合。这一经营决策让东芝受苦至今。

有话语权的股东强烈要求能变现的就要变现，要通过分红等方式让股东尽快得到回报。为了让管理层听话，它们甚至在股东大会上推举出了董事候选人。车谷畅昭等管理层暗地里疏通日本经产省官员采取措施压制基金方面的要求。管理层与有话语权的股东之间的对立进一步激化，车谷畅昭想在股东大会上获得连任变得非常困难，车谷管理层体制陷入了死局。

就在此时，突然出现了前文提到的《日本经济新闻》报道英国基金收购提议的消息。虽然是没有资金支持的“夹生”收购提议，但明确写明了“企业经营维持不变”。自然，周围人都怀疑车谷畅昭是否是为了保住自己的地位，才打算把东芝卖给自己的投资基金老东家的，舆论一时哗然。

被白白浪费的一年

从此开始，东芝的混乱越来越严重。收购提议被搁置，车谷畅昭被董事会主席（独立董事）逼迫辞职，实际上是被解雇了。只有这一次，让人感到东芝的公司治理发挥了作用。

但是，让人感到公司治理发挥作用的时期并没能持续多久。董事会主席以“不足以称为提议的虚假提议”为由否决了英国基金公司的收购提议，却遭到了那些试图高价出售股票的有话语权股东们的反对。之后不久，由这些股东们推荐的律师组成的调查委员会公布了一份报告，披露了东芝管理层与日本经产省之间的暧昧关系。

2021年6月，在混乱之中召开的股东大会上，以独立董事对管理层与日本经产省的关系失察为由，将独立董事的连任表决排除在了议程之外。董事会主席等的连任也在投票中被否决，不服从有话语权股东意见的董事被赶出了董事会。原本应有的13名董事减少到8名，公司经营管理体制变得非常弱小。

车谷畅昭辞职后，纲川智重新担任社长。在财务造假丑闻曝光之后，为了恢复公众信任，东芝曾起用纲川智担任社长。之后，在美国核电子公司破产危机中，因被批“经营管理犹豫不决”，他转而退任没有代表权的会长一职。这次重登社长宝座，就像时光倒流一样。不过，纲川智的此次社长任命只是“临时性的”，任职暂定到中期经营计划出台的秋季为止。

车谷畅昭辞职之后，东芝真正必须要做的是强化管理层——锚定下一任掌舵人，和纲川智一起制定出经营计划，让纲川智尽早退下来才是正途。

此外，还需要有柱石般的独立董事，能够对有话语权的股东直言不讳，即使遇到反击也能受到股东信任。但是，现在根本没有余力重建经营体制。那些有话语权的股东私下强烈要求将东芝的股份全部拍卖，以高价出售。这完全就是“卖身要求”。

纲川智为首的管理层只希望能够避免“卖身”，转而提出了“公司拆分方案”。最开始是计划“一分为三”，因为恶评如潮，于是修改为了“一分为二”。真正该做的事情没做，反而演出了一出苦肉计。这与前面提到过的巨额增发融资其实是同一个思路。随着公司拆分方案在临时股东大会上被否决，一切又回到了原点。

从财务造假曝光开始“敷衍苟且”愈发明显

回顾过去这一年，我们会惊讶于东芝竟然如此浪费了时间。车谷畅昭的行为理应受到批评。因为他是银行出身的“旁系（非主流）”，所以问题是否出在东芝主流人物的身上呢？并不是那回事。因为东芝内部的干部们都是顺从车谷畅昭行事的。

“敷衍苟且”已经渗透到了东芝的里里外外。从财务造假曝光以来就是这样。而财务造假的根本原因，很明显是由于美国西屋电气公司的经营不善。

东芝曾宣称，要建立确保财务造假不再发生的机制，重新出发。但是，东芝却一直对根本原因保持视而不见的态度。2015年7月，东芝管理层因为财务造假丑闻集体辞职。之后的2016年12月，西屋电气公司便暴露出濒临破产的消息。可是，在这一年半的期间里，东芝公司一直在说“西屋电气公司的经营没有任何问题”，一直在敷衍搪塞，致使伤口越来越深。

今年3月，东芝公司社长纲川智下课，由岛田太郎出任社长。岛田太郎为首的管理体制也被定义为“临时性”体制。拆分方案被否决后，东芝在这种组织体制下，正在开始制定新的公司改革方案。

而由八名董事组成的董事会4月7日发布声明，表示“要制定对包括股东在内的所有利益相关方最有利的私有化提案”。这可以理解为，还是要招标出售东芝，从中选出一个最好方案。当天，正是《日本经济新闻》特别报道英国基金公司提出草率收购提议一周年之日。

为了应对将于今年6月召开的定期股东大会，东芝公司首先要做的就是加强管理层建设。如果做不到这一点，即便管理层制定了公司改革方案，也不会受到股东们的信任。但他们并没有这样做，只试图在现行体制下推动“卖身”。对于有话语权的股东来说，可能会选出“最好”的方案。但对其他利益相关方来说它是否也是最好的方案，则要打个大大的问号了。

标题图片：前往东芝公司临时股东大会会场的人群（2022年3月24日上午，东京都新宿区，共同社）

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