日本的学校体育何去何从：社团活动能否成功转型为社区俱乐部？

学校的体育社团活动曾支撑了日本体育事业的发展，如今情况正在发生变化。少子化问题导致社团人数减少，甚至合并或解散，兼任社团教练的老师负担过重也成为问题。因此，日本体育厅决定从明年起，用三年时间开展“向社区移交体育社团活动”。将在日本扎根已久的学校社团活动转型为像欧洲那样的地方社区俱乐部，这种尝试能否成功呢？

日本体育厅专家委员会提出建议方案

“30年后参加体育社团活动的学生将减半？！”进入日本体育厅的官方网站，如此刺眼的标题赫然映入眼帘。日本初中体育联盟根据对少子化进程的预测估算，参加学校体育社团活动的初中生人数将从2018年度的202.9573万人降至2048年度的147.9095万人，30年间预计将减少约三成。特别是棒球、足球、排球等团体运动项目，预计将减少至近一半。

近年来，这些团体运动项目要么与其他学校组成联队，要么社团干脆解散，类似的情况屡见不鲜。照此发展下去，将会出现想参加体育运动却无处可去的窘境。

4月26日，日本体育厅组织的专家委员会“向社区移交体育社团活动研讨会”(主席：友添秀则，日本学校体育研究联合会会长)公布了建议方案，准备从明年起开始实施。基本方针是，首先以公立初中校的休息日体育社团活动为对象，从能够着手推动的方面做起，逐步将平时的体育社团活动也移交给社区承担，推动改革发展。

作为休息日学生体育社团活动的承接方，建议方案将其设想为综合型社区体育俱乐部、少年体育团、俱乐部队、职业体育队基层组织、健身中心等。日本全国有18万个类似团体，但大多数集中在人口较多的城市里，人口稀疏的地区可能会出现没有承接方的情况。

将体育社团活动转交给地方社区，具体采取什么样的形式呢？举例而言，学生平时参加学校的足球社团活动，休息日参加社区足球俱乐部活动，那么平时由教师指导训练，休息日则由社区俱乐部的教练来指导。这样一来，就会出现训练方针不连贯的问题。

教师不堪重负

减轻教师的负担迫在眉睫。据说不少教师一个月内的加班时间已超过100个小时。而一个月加班时间突破80小时的界限，“过劳死”的危险会增加。这种现状必须得到改善，刻不容缓。

如果连周末都要投入到学生体育社团活动中去，那么教师就会持续处于完全得不到休息的状态。有很多教师因超负荷工作而身心俱疲，被迫停职或辞职，已成为严重的社会问题。

当前由当地社区居民指导学生休息日的体育活动，将来如果将平时的教练工作也交给当地居民负责会更好。但是，要找到相应的人才恐怕绝非易事。如果无法确保教练的人数和水平，那么此次体育社团活动改革可能终将止步于“画饼充饥”。

教练的水平不仅关系到学生体育技能的提高，还关系到学生的安全和健康管理以及人格的形成。因此，迫切需要具备体育科学、组织运营等方面知识和理念的人才。如果要引入教练资格认证机制，则必须推动建立相应的制度。

教练的人数取决于如何发掘人们想当教练的需求。需要去搜罗招募各种各样的人才，包括退役运动员、有比赛经验的大学生和毕业生、退休后仍对体育充满热情的居民，等等。当然，也有很多教师希望当教练。必须设计一种制度，使他们不至于超负荷工作，又允许他们休息日兼职在社区俱乐部对学生进行有偿指导。

聘请教练的钱从哪里来？

最令人担心的是，支付给教练的报酬从哪里来。仅靠无偿的志愿者是难以解决所有问题的。现在有很多学校向外聘教练支付报酬，但数量毕竟还远远不够。

关于聘请教练的资金来源问题，建议方案中并没有明确阐述其方向性，只是设想教练属于社区俱乐部，表示“原则上应促进培育能够独立运营的组织体制”，对资金问题避而不谈，这实在令人担心。方案也表示要探讨利用日本体育振兴彩票(toto)进行补贴或由国家财政提供支持，但好像只限于俱乐部体制初创阶段。

建议方案可能是参照民间游泳学校的机制做出的设想。游泳教练是有偿聘用的。要想让体育俱乐部能够独立经营，当然只能依靠会费收入作为资金来源，而这只会转嫁给学生的监护人（家长）来承担。

日本学校社团活动的组织体系非常完善，低收入家庭的孩子也能参与其中。不同体育项目的教练就在身边，训练场所也近在眼前。如此理想的环境在国外应该也不多见。学校社团活动濒临危机，只能说这也是日本体育的危机。

担心“民营化”导致两极分化

这次改革也可以说是以“向社区移交”为名推动的“民营化”改革。如果方式得当，那么可以期待激发各方活力。但另一方面，参加体育运动的学生和不参加的学生之间的两极分化有可能加速，热门体育项目和冷门项目之间也可能会产生巨大差异。

两极分化的实例已见于初中棒球界。很多学校的软式棒球社团成员呈持续减少的趋势。另一方面，少年棒球联盟和初中棒球联盟等硬式棒球的社区俱乐部，运动员却在不断增加。

今年春天举行的高中棒球选拔大赛上，夺冠热门队大阪桐荫高中和国学院久我山(东京)高中在半决赛相遇。上演东西对决的两队中，都有来自千叶京叶少年俱乐部的队员，一时成为人们热议的话题。

京叶少年俱乐部晚至2010年才加入日本少年棒球联盟，历史根基不深，但队员人数不断增长，现已拥有京叶少年队、京叶下总少年队、八街京叶少年队这三支队伍。其中，京叶少年队现已成长为全国顶级强队，并向大阪桐荫高中等甲子园常客输送了不少运动员。而这些名校的声誉，很多是靠中学硬式棒球来支撑的。

今后，在其他竞技项目中，社区俱乐部也会越来越引人注目。足球方面，由日本J联赛的基层组织而非学校社团活动培养的球员越来越多了。在高中年龄段，由高中足球社团、J联赛青年俱乐部、社区俱乐部等24支强队参加的“U18超级联赛”（前身为全日本青年锦标赛），是日本最高水平的青少年足球联赛。

从上述例子可以看出，今后无论什么体育项目的大赛，恐怕都不局限于以学校为单位来举办了。日本初中体育联盟也计划从明年起，允许民间俱乐部参加全国初中运动会。

但是，向社区俱乐部移交各类体育社团活动并使之维持运营或许面临着巨大困难。有可能出现的结果是，只有选手云集的热门体育项目才能生存，而参赛人数少的冷门项目则走向衰退。

至少在学校里，体育设施和用具是齐全的。即便向社区移交社团活动，学校也不应该完全放手，而应有效利用现有资源，对存在的问题加以改进。为此，首先要确保教练到位。不能只依靠民间资金，也有必要投入国家经费。

体育厅正在描绘未来发展蓝图，各体育组织也在根据各自的实际情况提出社团活动发展的新形态。放眼未来，这是整个体育界都应该带着危机意识去解决的课题。即便机制发生变化，我们也要一如既往地守护让更多年轻人热爱体育运动的大环境。

标题图片：大阪桐荫高中在今春的选拔赛中获胜，展现出绝对实力。来自少年棒球联盟等组织的中学硬式棒球的顶尖选手从全国各地汇聚一堂（2022年3月31日于甲子园，记者代表摄影，时事社）

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