体育盛会因“体育洗白”问题备受批评——札幌申奥面临的难题

围绕足球世界杯，东道国卡塔尔侵犯外国劳工人权和歧视性少数群体的问题引发了争议。在批评声浪中，有一个关键词格外引人注目——“体育洗白”。意思就是，通过举办大型体育赛事来转移大众对社会问题的关注。去年，罔顾新冠疫情引发的社会不安，东京奥运会与残奥会强行举办，曾招致诸多批评。2023年秋季将确定2030年冬奥会的主办城市。在人们严厉目光的关注下，申办本届冬奥会的札幌市也接连遭遇重重难题。

洗白“污迹斑斑的评价”

美国政治学者朱尔斯•博伊科夫长期宣扬反奥运运动主张，他在其著作《反对奥运的逻辑》（作品社）中这样写道：

“历史证明，奥运会已经成为主办城市实施‘体育洗白’的绝好机会。即利用体育赛事，将斑斑劣迹洗白，转移国内大众对那些长期问题的关注。如果东道国是威权体制国家，举办奥运会可以避免世界关注其恶劣的人权状况。”

博伊科夫列举了俄罗斯、中国举办的奥运会作为例证。当然，“体育洗白”并非只发生在极权国家。可以说，现在人们对于奥运会或世界杯的举办地多有批评，社会不信任感日益增长。

东京奥运会也是如此，只强调这是东日本大地震后举办的一届“复兴奥运会”，却掩盖了受灾地区仍存在的诸多问题，并且是在疫情蔓延、社会日益不安的情况下，以政治主导方式强行举办的。东京奥运会总经费，包括基础设施建设费用在内，最终膨胀到了3万亿日元以上。奥运会结束后，围绕赞助公司的选定爆出了贪污和暗箱操作嫌疑的丑闻。舆论批评一浪高过一浪。

札幌申奥无法“洗白”东京奥运会的问题

札幌市于2022年11月初公布了冬奥会举办框架计划的“更新版”。这是继2021年11月之后再次修改举办计划，其中新增了名为“组织运营更加透明公正”的条目。

札幌市长秋元克广和日本奥委会主席山下泰裕联名签署的文件中这样写道：

“虽然东京2020奥组委原执委因请托受贿嫌疑被捕事件，只是与东京2020奥组委有关，与当前的札幌申奥活动并没有直接关系，但是致力于申办活动的我们必须深刻认识到，这件事对奥运会与残奥会的整体形象造成了巨大伤害。”

话虽如此，但对于其中强调“与当前的申奥活动并没有直接关系”的表述，还是让人难以苟同。札幌冬奥会的组织运营，据说会着重研究市场营销中广告代理店和奥组委决策流程的问题。但只要是日本再次举办奥运会，就不可能说“没有直接关系”。这不就是缺乏真诚面对问题本质的态度嘛。

日本奥委会并没有直接着手调查此事，却急于推进札幌申奥工作，给人似乎想借此“洗白”东京奥运会问题的感觉。如果不着手解决奥运会的商业主义负面问题，就无法改变滋生腐败的权利结构。为了恢复奥林匹克运动的本来面貌，日本奥委会责任非常重大。

对举办计划的质疑也越来越多

在重新审视札幌冬奥会举办计划时，又出现了新问题——日本滑联指出花样滑冰和速度滑冰的比赛场地存在问题。

花样滑冰赛场计划安排在札幌市东区的“体育交流设施——社区巨蛋”。场馆紧邻多为北海道地方航线的丘珠机场，飞机噪音有可能会对比赛造成影响。

速度滑冰的赛场，则计划安排在带广市的“带广之森室内速度滑冰场（明治北海道十胜椭圆滑冰场）”。但这个场馆包括临时观众席在内，一共只有2255个座位。而1998年举办长野冬奥会的长野市M-WAVE场馆则拥有6500个座位。与之相比，带广滑冰场的座位可以预想肯定远远不够。

包括马拉松比赛在内，东京奥运会的多个场馆在申办成功之后都曾有过变更，举办计划不得不做重大调整。花样滑冰和速度滑冰是冬奥会重中之重的热门比赛项目。与之相关的赛场设置居然至今还存在问题，实在令人非常担心。

秋元市长在例行记者会上表示，“东京奥运会时，申办成功之后又研究探讨了许多变动之处，这是被人们诟病的诸多问题之一，我们对此有清醒的认识。为了不发生申办成功后再更改赛场，在申办阶段就必须尽量酝酿沟通好。”

此次重新修订举办计划，札幌冬奥会的运营费用也比上年11月时增加了170亿日元，总额达2970至3170亿日元。原因是物价上涨和汇率变动。比赛场馆设施建设的材料费在上涨，日元也一直在贬值。据说上次的计划是按1美元兑换109日元估算的，而这次则按1美元兑换135日元估算。这些费用今后也仍有可能发生变化。

札幌冬奥会的运营费用，已经公开宣称全部由民间资金来承担，这也令人担心。在难以争取到人们对奥运会认同的情况下，能够吸引多少公司提供赞助呢？运营费用预计需要2200至2400亿日元，如果赞助费和门票收入不够，就可能要用国民税金来填补赤字。

申办与否应由居民公投决定

除札幌之外，温哥华（加拿大）、盐湖城（美国）也在申办2030年冬奥会。但是，温哥华市所在的不列颠哥伦比亚州政府公开表示不支持申办，因为“在估算了举办费用后，我们判断申办不符合政府的优先事项，预算应该更好地服务于市民”。由于2028年夏季奥运会将在洛杉矶举办，美国国内很多人对于盐湖城在两年后再举办冬奥会持消极态度，似乎更多人希望申办2034年冬奥会。

国际奥委会原计划2022年内确定2030年冬奥会的申办城市，并于2023年5至6月在印度孟买召开的国际奥委会全会上正式选定主办城市。但据说国际奥委会已将全会召开时间推迟到2023年9至10月了，相应地主办城市的出炉也将推迟到那个时候。目前申办城市何时能够确定还不明确，但与此相关的是，2023年春天即将举行札幌市市长选举。

外界认为现任市长秋元克广将于近期宣布竞选其第三个市长任期。而其对手——札幌市市民文化局原局长高野馨，已经明确表示将以无党派身份参选。

高野馨在推特上发文表示，“我认为此次竞选最大的争论焦点将在于是否要申办2030札幌冬奥会。今后，我会将此次市长选举定位于对此‘是’或‘否’的回答，也就是事实上的‘居民公投’，希望就此问信于札幌市民”，摆出一副要与此前引领申奥工作的现任市长秋元克广对决的鲜明姿态。

不过，市长选举的结果能否直接等同于对申办冬奥会的赞成或反对，也是令人头疼的问题。因为选举的争论焦点肯定不止一个。此外，全世界范围内愿意申办冬奥会的城市正在减少，国际奥委会也不得不做出艰难的抉择。

借着体育运动的狂热和兴奋作掩护，暗中只是追求奥运盛会的商业利益，这样的奥运会人们是不会认同的。如果真要追究札幌冬奥会申办是否妥当，那么还是必须为札幌市民提供一个专门的机会去思考札幌的未来，并表明自己的真实意愿。为此，难道不应该另行举行一次居民公投吗？

（原文日文于2022年12月公开）

标题图片：设置在札幌奥林匹克博物馆前的奥运会会徽。后方远处为札幌市中央区的大仓山滑雪大跳台（时事社）

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