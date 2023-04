日本劳动力市场根深蒂固的性别差距：如何构建人人各显其能的社会？

从全世界范围来看,日本的男女薪资差距很大。虽然表面上看似男女平等,但是职场中收入差距大已经根深蒂固。那么,为了弄清男女差距的实际情况并推动女性职业发展与能力提升,我们需要做些什么呢?

相关法律虽在逐步完善,但在发达国家中仍处于最低水平

自1986年《男女就业机会均等法》实施已过去35年。在此期间,日本女性的就业环境发生了怎样的变化?诚然,促进女性就业和保障女性兼顾工作与家庭的法律制度确实是在不断完善——比如《男女就业机会均等法》分别于1997年和2006年经历了两次修订;《育儿及家庭照料休假法》(1991年制定《育儿休假法》,1995年修订为《育儿及家庭照料休假法》,2000年之后经过多次修订)、《支持培养下一代措施推进法》(2003年制定,2008年和2014年分别修订)、《女性活跃推进法》(2015年制定,2019年修订),自20世纪90年代后半期以来相关法律得以充实完善。日本的大学升学率,从1986年的约13%大幅上升至2020年的约51%(数据源自“学校基本调查”);就业率也从1986年的约53%大幅上升至2020年的约71%。而劳动者的灵活就业比率,则从1986年的32%急速增长至2020年的56%(数据源自“劳动力调查”)。第一个孩子出生前后的就业持续比率,2010年之前一直保持在四成左右,2015-2019年上升至约七成,但就业形态有很大差异(数据源自“出生动向基本调查”)。从国际比较角度来看是个什么情况呢?“世界经济论坛”发布的2022年性别差距指数显示,在146个国家中日本排名第116位,在发达国家中处于最低水平。从就业率、全职工资、管理职务比率等数据反映出来的劳动力市场男女差距来看,日本与韩国在经合组织的发达国家中并列,同属差距最大。可以说,日本女性就业在“量”上有所改善,但在“质”上还存在不少课题有待解决。

少子高龄化日益发展,导致劳动人口减少。在此背景下,充分发挥女性的能力作用成为重要的政策课题。2015年,日本通过《女性活跃推进法》。该法立足“发挥女性能力(技能)”的角度,把女性就业定位于提高生产力和竞争力这一目的,从这一点来说,制定这部法律意义重大。本文从体现“运用女性技能”程度的“工作任务(业务内容)”方面入手,概述日本劳动力市场男女差距的实际情况,探讨日本在运用女性技能、发挥女性作用方面存在的课题。

现实是女性未从事高收入职业

日本厚生劳动省2020年推出了职业信息共享网站(号称“日本版O-NET网站”,2022年起称job tag),其数据库将约500个职业所要求的技能水平和工作内容重要度等信息以职业之间可相互比较的形式量化呈现。图1将上述数据和日本人口普查数据与不同职业类别相匹配,以男女区分方式显示日本劳动力市场“工作任务”的分布及其变化。

让我们按以下五种“工作任务”来分析其分布情况。其中,从事需要高深专业知识的“非定型分析工作任务(例:分析或开发业务)”和需要很强沟通能力的“非定型互动工作任务(例:教导或管理业务)”的男性多于女性;与之相对,从事无需复杂专业知识但要灵活应对的“非定型人工工作任务(例:面对面服务或护理业务)”的女性多于男性。即便同样从事“定型工作”,从事属于脑力劳动的“定型认知工作任务(例:事务性或检查业务)”的女性较多,而从事属于体力劳动的“定型人工工作任务(例:生产设备的控制监管业务)”的男性更多。可以看出,与男性相比,女性不怎么从事能获得高收入的复杂非定型工作任务。

接下来,让我们看一下2005年之后“工作任务”分布的变化情况。女性方面的变化大于男性,特别是以红色虚线标示的女性正式员工的“工作任务”分布变化较大。在女性正式员工中,从事“定型人工工作任务”的有所减少,而从事复杂非定型分析或互动工作任务的人大幅增加。同时,从事不那么复杂的非定型人工工作任务的也在增加(工资水平不高)。正式员工中从事复杂非定型工作任务的男女差异在缩小,这种变化是好事,但从就业人员整体来看,变化还太小。图中未体现的是,灵活就业人员不论男女都未从事复杂非定型工作任务,2005年以来女性中的正式工和临时工之间的差距不断扩大。可见,近年来女性工作任务发生了变化,而且正变得更加多样。

日本女性生育之后工作技能得不到有效利用

“国际成人能力评估调查”(PIAAC),是经合组织实施的一项评估性调查研究,直接评估经合组织成员国成人民众的“阅读理解能力”“数学思维能力”“利用IT解决问题能力”这三项技能,以及这些技能在职场中的利用频度(即工作任务)。接下来,我们用2011年该项调查结果来比较一下日本与英国在技能利用上的男女差异。英国的兼顾工作与家庭保障制度与日本相差无几,但男女平等程度高于日本。图2以男女区分的方式显示了阅读理解技能与就业率、阅读理解技能与技能利用(工作任务)之间的关系。调查对象为出生于1968至1988年(调查时25-44岁)的人群,他们正好在兼顾家庭与工作保障制度日渐完善时期迎来育儿期。女性则根据生育情况进行细分。

在日本,没有子女的女性,阅读理解技能越高,就业率越高,在工作中也会更多地运用阅读理解技能。而家有子女的女性,阅读理解技能越高,就业率越低,也看不出在工作中更多运用阅读理解技能的倾向。这和英国的情况形成鲜明对比——在英国,家有子女的女性技能越高就业率也越高,工作中也会更多地运用阅读理解技能。这说明,在日本,对于想干更复杂工作的女性来说,生育的成本很大。此外,图中未显示的是,在日本,正式员工、管理岗或专业岗,无论男女,在工作中运用阅读理解技能的频度都比较高。特别是正式员工,工作中主要运用阅读理解技能的情况下,男女工资差距就会缩小(参考“小松恭子2021”)。

即使拥有出色工作技能也会囿于日本特有的就业惯例

从以上图表可以看出,正式员工且从事复杂非定型工作的女性正在增多,而家有子女、拥有高技能的女性和灵活就业女性,在充分运用其技能作用方面还存在问题。从整体看,在工作技能运用(工作任务)发挥方面,男女差距缩小的速度比较缓慢,女性因生育状况和就业形态不同而产生的差距却变得越来越大。兼顾家庭与工作保障制度已经完备,但为什么那些家有子女、拥有良好工作技能的女性还是无法如愿运用自己的技能呢?究其原因,除了根深蒂固的性别角色分工意识、税收及社会保障制度之外,还与日本特有的就业惯例有关。拥有高技能的女性如果想要从事正式员工(综合岗)的工作,前提是要接受不确定的工作时间或调职命令,这样的工作方式,对于身背家务与育儿沉重负担的女性来说是难以接受的。而且,日本不像欧美国家那样有完备的跨企业职务与技能评价体系,一旦从某家企业离职,就很难再利用离职前积累的工作技能作为正式员工再就业。其结果是,因结婚或生育而离职的多数女性,无论工作技能高低,现实中只能以临时工身份再就业。

如此一来,正如上面所述,灵活就业的女性很少有机会从事能充分运用其技能的复杂(非定型)业务工作,涨工资就没什么指望。因此,男女工资差距也就无法缩小。

改革工作方式,帮助拓展劳动技能

为了解决这些问题,仅仅完善兼顾工作与家庭保障制度是不够的,必须对各企业普遍存在的以加班为前提的无限制工作方式进行改革,要进一步明确岗位职责范围,推进远程办公等灵活的工作方式。推动工作任务和劳动技能的量化体现,并完善以此为基础的评价体系。同时,消除正式员工与临时工之间不合理的待遇差距也很重要。为了缩小男女工资差距,不仅要鼓励女性加入劳动力市场,还要扩大机会让她们能在充分运用技能和获得培养机会的正式员工岗位上工作。为此,政府要加大对无业女性开展包括“循环教育(recurrent education)”在内的再就业帮扶力度,帮助灵活就业的女性提升职业技能,这很重要。

经合组织2015年度“国际学生评估项目(PISA)”调查结果显示,在发达国家中,女高中生的职业意愿明显低于男高中生,“专职主妇”上榜女高中生30岁理想职业前10位的国家,只有日本(参考“宫本香织2020”)。这或许与日本社会中家有子女却从事社会经济地位较高的职业女性榜样太少有关系。构建一个人人可以根据自己意愿自由选择工作方式并各显其能的社会是当务之急。

