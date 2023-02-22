日本入境游重启，期待与课题同在

2020至2021年，新冠疫情蔓延，导致全球各国同时采取入境管制措施，跨国往来受到了严重限制。2019年访日游客数为3188万人，2020年锐减至411万人，到2021年仅24万人。对此，日本综合研究所主任研究员高坂晶子指出，日本在重新制定后疫情时代入境游政策时，必须着眼于“实现高附加值”。

入境游按下重启键

新冠疫情之下，日本政府一直要求民众自觉地避免非必要的国内出行和交往活动，大幅限制国际人员往来。但2022年春季以后，政府转变方针，重启了包括旅游在内的出行和交往活动，同年10月更是推出了真正意义上的旅游振兴措施。具体内容包括以财政资金补贴国内旅行费用的“全国旅行支援”项目，以及针对访日外国游客（入境游）的免签入境和免除新冠病毒核酸检测阴性证明等大力度放宽限制的措施。

得益于这些措施，国内外人员往来日趋活跃。目前，根据日本观光厅调查数据：2022年9月，日本游客的住宿人数达到3832万人次，同比增长71%；同年第三季度日本人国内旅行消费额为5.3万亿日元（约合人民币2809亿元），达到上年同期的2.3倍。根据日本政府观光局调查数据，2022年10月入境人数达49万人，为前一个月的2.4倍。不过，与2019年同期相比，日本游客的住宿人次下降了5%，国内旅行消费额下降了20%，可见虽然有所恢复，但尚未回到疫情前的水平；而入境游客住宿人次的降幅仍然高达80%。

随着人流量的增大，消费者和企业的动作也变得活跃起来。“全国旅行支援”项目方面，由于民众咨询踊跃，预算很快用尽，导致没有获得实惠的消费者愤愤不平。入境游方面，此前一度锐减了九成的国际客运航班数已经恢复至疫情前的四成左右，大型邮轮的复航也被提上了日程。零售业方面，日元贬值效果显著的高价商品销售走旺，百货商店等纷纷采取应对措施，包括增设免税柜台，扩充多语种接待能力，提供送货至酒店的服务，等等。目前，尚不知何时能与过去最大的游客来源国中国恢复人员往来，加之第八波疫情等的到来也让人感到担忧，尽管如此，日本旅游业重启的格局正变得越来越稳固。

后疫情时代的课题：实现旅游的高附加值

当下，日本政府正在推进《观光立国推进基本计划（2023-2025年）》的修订工作，明确表示将坚持疫情前定下的目标，即“2030年入境游客达到6000万人，相关消费额达到15万亿日元（约合人民币7950亿元）”。不过，经历了疫情，旅游业从业环境和消费者需求都发生了变化。在思考今后的旅游振兴措施时，我们不能单纯地追求回归以前的状态，而必须看清后疫情时代的各种课题，有针对性地加以应对。当务之急便是实现由量到质的转变，即实现旅游的高附加值。

实现旅游高附加值的必要性主要体现在以下两点。

第一，有必要摆脱传统的大众旅游模式，提高平均每个游客带来的收益。后疫情时代，消费者对安全、放心出游的需求提高，为了避免聚集，旅游团项目、设施参观项目等趋于小规模，营运能力比率不可避免会下降。要想确保销售额达到以前的水平，就必须提高游客的人均消费金额，于是，如何提供与消费金额相匹配的服务和体验价值将成为课题。



游客在岛根县饭南町大注连绳创作馆体验制作注连绳（图片：公益财团法人岛根观光联盟）

第二，有必要确保收益，并将之投入到改善从业环境中，具体包括改善用工条件及投资设备等。首先，用工方面，在出行和交往活动长期受限的这段时期，旅游相关的商业企业流失了大量的工作人员。根据日本总务省调查数据，2022年8月住宿业从业人数为51万人，与2019年同期相比减少了20%。

根据日本帝国数据库调查数据，自2022年春季以来，在“较多企业人手不足的行业”排行榜上，住宿业和餐饮业一直位居前列。由此可知，企业招聘活动仍未取得成效。而这种现象的背后，住宿业和餐饮业薪资少，休息日少，从业人员受约束的时间长等都是制约因素。当务之急要改善用工条件。

其次，设备投资方面，在新冠疫情期间，旅游数字化转型——即酒店通过自助前台为住客办理自助入住、无现金结算等业务，基于人工智能提供问答服务等——的相关技术得到了快速普及。这些技术不仅可以满足消费者无接触办理业务的新需求，也可以有效解决人手不足的问题。若想从真正意义上引入这些技术，就必须进行相应的设备投资。

人手不足比例较高的行业（日本帝国数据库2022年10月调查数据）

正式员工 非正式员工 1 信息服务 餐饮店 2 旅馆、酒店 旅馆、酒店 3 餐饮店 人才派遣、人才介绍 4 建筑 娱乐服务 5 运输、仓储 各类商品零售

什么是高附加值的旅游产品？

那么，所谓高附加值的旅游商品究竟是什么样的呢？除了要进一步打磨日本已经形成口碑的服务，目前比较薄弱的旅游产品内容更亟待强化。具体来说，要充实短期游产品、体验旅游产品及娱乐活动等。后疫情时代旅游正呈现出一种趋势，即游客由以前遍游著名观光地参观名胜古迹的模式，转变为更愿意待在某一个地方放松身心的长期逗留模式。因此，游客能怎样度过那段日子，将成为吸引客源的决定因素。这就需要旅游地准备好富有地方特色的、个性化的旅游产品。

比如，让我们来看一看近年来日本观光厅着力推进的探险旅游活动。探险旅游指的是包含走进大自然、娱乐活动、文化体验中两种以上要素的旅游活动。可以理解为是一种启发式旅游体验，参加探险旅游，旅游者期待获得较深的感悟、知识、触动，开阔视野，而不止于游山玩水的程度。要想满足这种期待，必须设计内容独特且丰富的旅游产品，以及拥有可以根据旅行者的兴趣爱好随机应变的陪同导游人员。虽然开发旅游产品的门槛较高，但通过将本地的自然环境、历史、风俗、传统产品等转化为旅游资源，探险旅游有望为地方经济的发展做出贡献。

如今，日本各地在观光厅等的支持下，正在开展探险旅游实证项目。其中，北海道很早就开始关注这个领域，扮演着领头雁的角色。2017年，在北海道经济产业局主导下制定了探险旅游市场营销战略；2019年，开发出了阿伊努文化与尖端技术相结合的数字艺术体验产品；2021年在线举办了世界最大规模的全球探险旅游行业峰会，2023年还计划线下举办这一活动。

就探险旅游的具体内容来说，比如雪鞋徒步游，在冬季的阿寒湖周边森林和湖上漫步，当场烹饪、品尝破冰钓上来的西太公鱼。又如由阿伊努人担任向导，在森林或湖边游览，欣赏当地人表演充满自然和地方特色的民族技艺或演奏传统乐器。



Niseko町的雪鞋徒步游（图片：北海道观光振兴机构）

由于欧洲各国、美国、澳大利亚拥有大量的探险旅游爱好者，所以对于亚洲游客占到七成以上，面临客源国多元化课题的日本来说，这可谓是一个潜力巨大的方向。同时，对于接待游客的地区社会来说，不仅可以向游客宣传本地的特色，赢得粉丝和回头客，还有望培养本地居民对家园的热爱和自豪感，激发他们参与地方建设和旅游业经营的积极性。

可以说，探险旅游这样的活动，既能保护各地的自然和生活环境，又有助于旅游资源的开发。纵观后疫情时代的全球形势，显然，重视旅游地可持续发展的可持续旅游，要求游客约束自身行为的负责任旅游越来越受到人们的高度关注。作为致力于实现“观光立国”的日本来说，紧扣这一全球趋势，大力实施旅游振兴措施具有重要意义。

标题图片：别海町的冰平线徒步游（北海道观光振兴机构）

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