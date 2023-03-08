2023年经济预测：内需坚挺，经济持续缓慢复苏

虽然新冠疫情尚难言已经平息，但行动限制业已解除，社会正在逐渐恢复正常。经济学家宅森昭吉预测，此前长期受到压抑的旅行和娱乐等个人消费坚挺，面向新时代的设备投资启动，经济景气将继续缓慢复苏。

重启入境游等措施促使经济向好

受新冠疫情等因素影响，2022年日本实际国内生产总值（GDP）呈现出时进时退的状态。第一季度与第三季度出现负增长，而第二季度却实现了同比4.5%的较高增长。至于第四季度，虽然第八波疫情令人不安，但政府并没有采取行动限制措施，在重启入境游和推出全国旅行支援项目等措施产生效果后，经济有望实现正增长。

12月日本银行实施的全国企业短期观测调查（短观）显示，大型制造企业景气判断指数（DI）为7，较9月下降了1个百分点。由于原材料涨价和日元贬值造成成本升高等因素影响，已连续4个季度出现恶化。

而12月大型非制造企业景气判断指数为19，较9月上升了5个百分点。这是自疫情发生前的2019年12月（20）以来的最好水平。在入境游和旅行支援措施的推动下，住宿和餐饮服务等行业景气度出现改善。

综合大中小企业的全规模全产业景气判断指数从3月的0到6月的2、9月的3、12月的6，已连续三个季度得以改善。纵观12月的整体情况，虽然大型制造企业景气判断指数已连续四个季度恶化，但其他分项指数均呈向好趋势，可以说整体上出现了缓慢改善。

用工荒或将导致工资上涨？

全产业前景信心指数停留在1的水平。全球经济前景、通胀动向、欧美央行货币政策、汇率走向、新冠疫情等各种不稳定因素导致世界经济形势的不确定性上升，企业始终保持着谨慎态度。

12月调查中的雇佣人员判断指数（“过剩”-“不足”）方面，制造业、非制造业和大中小企业等所有分项的综合指数出现两位数的负值，变化方向也全部是下降，人手短缺的感觉有所增强。前景预期方面，所有分项“近期”的变化方向均为下降，人手短缺的感觉持续扩大。企业的雇佣人员判断指数是否会引发工资的上涨？这是一个尤为引人关注的问题。

消费和数字转型投资连续三年正增长

日本经济研究中心每月实施一次《ESP预测调查》，调查内容主要是大约40名民间经济学家的态度共识。纵观过去18年的数据，ESP预测平均值的表现良好，可信度较高。

在12月的调查中，2023年度经济的预测平均值为增长1.07%。自新冠疫情导致实际GDP大幅下降4.1%的2020年度之后，预测平均值就转为正增长，继预测增长2.5%的2021年度和预测增长1.65%的2022年度之后，专家们预测2023年度将实现连续第三年正增长。

受货币政策收紧等因素影响，2023年美国实际GDP预测平均值为增长0.52%，增速放缓，外需较弱，预计贡献度为-0.1%，而民生需求的贡献度坚挺，预计为增长1.0%，内需整体的贡献度预测平均值为1.2%。预计疫情期间受到压抑的旅行和娱乐等消费增长将有力支撑个人消费。同时，为了迎接新时代，以数字转型（DX）投资等为中心，此前因前景不明而被搁置的设备投资预计将保持增长趋势。

另外，2022年度的消费者物价指数（生鲜食品除外的核心指数）预测值为2.76%，第四季度达到峰值（3.61%），2023年度的平均预测值降到了1.73%。

最大风险是美国经济恶化

《ESP预测调查》还实施了一项特殊调查。那就是让经济学家们从2020年9月起，每逢奇数月份列举出三项“经济风险”。到2021年9月为止，第一位的“经济风险”一直是“新冠肺炎疫情”。自2021年11月的调查以来，首要风险因素每次都不同，但从2022年11月的调查以来，“美国经济恶化”连续三次排在首位。经济学家们预测，美联储（FRB）连续大幅上调利率，或将在2023年上半年造成经济衰退，即使不出现这种情况，至少也会导致经济复苏大幅放缓。同时，11月的调查中，“中国经济恶化”被认为是第二大风险因素。

观察反映所有预测专家整体看法的“综合经济判断指数”可以发现，2023年度各季度的数值大致都在70到80之间波动，远超作为荣枯分界线的50。大多数经济学家认为经济景气将持续扩张。

关于2020年5月景气低谷之后的景气高峰拐点是否已过的问题，所有专家均认为“尚未过拐点”，针对今后一年以内出现拐点的概率，预测平均值仅为37.6%。这表明大部分专家认为此次复苏将持续较长时间。

积极挑“战”之后

评选“年度汉字”是年末的一项惯例活动，“战”字被选为了2022年的年度汉字。该字反映出目前经济明暗相间的背景。一方面，“战”字表明了灰暗的一面，既指俄乌冲突所代表的“战”争、又暗喻与受此影响而飙升的能源和粮食价格导致的物价上涨及新冠疫情之间的“战”斗。

另一方面，“战”字也包含有卡塔尔世界杯和冬奥会的热“战”、大谷翔平和村上宗隆对前人记录的挑“战”等积极意义。可以认为，这些“战”给人们带来了勇气和感动，对经济也发挥了正面作用。



清水寺住持森清范挥毫写下2022年的“年度汉字”——战（12月12日下午，京都市东山区）

标题图片：PIXTA

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