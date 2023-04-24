日本防卫费大增意味着什么？面对增税方针，日本舆论摇摆不定

日本防卫费自2023年度开始大幅增长，五年内总额将达43万亿日元，到2027年度将增至GDP的2%。本文从多个角度解读日本防卫费大幅增长意味着什么。

日本的安保与防卫政策迎来重大转折。2022年12月，日本内阁会议通过了新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫力量整备计划》，即所谓的新“安保三文件”，展示了日本安保防卫战略的新面貌。具体而言，拥有反击能力，重点发展网络和太空等内容备受关注。本文着眼于防卫费这个事关安保战略全局的重要问题，就其大幅增加的意义、当前面临的问题，以及相关经费来源在舆论和政界存在的问题等加以讨论。

今后五年，日本防卫费总额将达43万亿日元

此次防卫费大幅增加，人们关注的焦点是要增至GDP（国内生产总值）2%的目标。这个目标要在2027年度，也就是始于2023年度为期五年的新版《防卫力量整备计划》的最后一年。虽说在安倍晋三政权时期防卫费持续小幅增长，但也只达到GDP的1%多一点。简单来说，五年后，日本防卫费将实现倍增。

但这其中另藏玄机。因为GDP的2%这一数字不仅指防卫费（即防卫省的预算），还要加上“配套补充措施”的经费，包括海上保安厅的预算、安保相关研发费用、基础设施建设费用等与安保相关的其他经费。仅防卫费的五年总额为43万亿日元（约合人民币2.2万亿元），大约。这相当于2023年之前五年防卫费总额（27万亿日元）的约1.6倍。

2023年度，日本防卫费的最初预算，包括驻日美军整编经费等约为6.8万亿日元。预计到了2027年度，防卫费将达8.9万亿日元左右。日本当前的GDP规模为540万亿-550万亿日元（约合人民币27.5万亿-28.0万亿元），2%就是11万亿日元左右。如此一来，2027年度估计将有2万多亿日元作为安保相关经费，从其他预算中列入进来。至于其中包含什么，目前仍不明朗。

GDP的2%是一种“政治态度”

对于GDP的2%，批评者坚决地认为这是“为了2%而定的2%”。首相岸田在通过新“安保三文件”后举行的记者招待会上称“（自卫队）目前发展得很不够”，并解释说GDP的2%这个数字是“从根本上增强防卫能力所需经费叠加计算所得”。如果把以往因预算不足而未能顾及的方方面面都加上，那所需金额必然暴增。

不过，估计也没人相信GDP的2%这一数字纯粹只是所需经费叠加的结果。这是一个象征性的数字。北约（NATO）成员国的国防预算目标就是GDP的2%，而这个数字，特别是在自民党内部的讨论中，已经多次被作为“参考数据”提及。2%绝非偶然。

北约设定GDP的2%这一目标，其实并没有军事上的依据。21世纪最初十年的中期，北约为了防止各成员国的国防预算进一步下降，提出了GDP的2%这个目标，那是20世纪90年代后半期北约各国国防开支的平均值。这么提，不过是希望各成员国努力让国防预算“至少恢复到那时的水平”而已。

日本长期使用的GDP（最早是基于GNP即国民生产总值计算的）1%性质也差不多，既没有什么军事依据，也不是所需经费叠加计算出来的。只不过，这个数字释放出一个政治信号——通过控制防卫费，日本不会再次成为军事大国。从这个意义上来说，GDP的2%这个数字也一样，就是表明日本的政治态度——随着安保环境日益恶化，日本要在安保方面尽到相应的责任。

因此，批评政府“为了2%而定的2%”，在某种意义上来说是对的。无可否认，这就是一个充满政治意味的数字。但政治的本质作用是资源分配，并且可供分配的资源是有限的，必须安排好优先顺序。而GDP的2%就是日本政府用以展示“重视防卫”的政治姿态。

再多说一句，如果要批判“为了2%而定的2%”，那么曾被认为是防卫费“制动器”的1%也应当受到批判，否则道理上说不通。毕竟后者更典型。而且，如果日本所处的安保环境进一步恶化，要是按照叠加所需经费的计算办法来确定国防预算，那么这个比例也可能就不只2%了，甚至可能达到3%乃至更多。或许到时候，2%也会被当作新的“制动器”。

从根本上增强防卫，首先要强化基础

那么，增加的防卫费怎么使用呢？从2022年底确定的2023年度预算案防卫费构成，可以明显看出防卫省考虑的优先顺序。总额约为6.8万亿日元的预算中，有很多与构建防区外发射空对地攻击等军事反击能力有关的开支，比如能从敌方武器射程之外实施攻击的远程导弹等。但与以往相比，这次预算案的特点体现在以下几项上：装备维持整备费（2.0355万亿日元，约为以往的1.8倍。用于解决替换零件不足，以提升出动率）、弹药整备费（0.8283万亿日元，约为以往的3.3倍。持续作战能力不足问题一直令人担忧）、设施整备费（0.5049万亿日元，不含军营宿舍建设费，约为以往的3.3倍。军事设施一直被指应当更加牢固）等。此外，用于研发和改善自卫队员生活服役环境的预算也大幅增长了。

这些与其说是新需求，不如说是过去无法顾及的方面，在防卫费增加的情况下，终于得以实现。设施整备费中，与空调相关的费用，2022年度最初预算仅列支了20亿日元（后修正为40亿日元），而2023年度预算则列支了424亿日元。这个细节很有象征意义，反映了迄今为止自卫队相关设施环境是多么恶劣。

防卫省把2023年度国防预算定位为“从根本上增强防卫能力‘元年’的预算”。事实上，在构建反击能力之前，主要着眼点放在了补“作业”上。如果没有这样的基础，所谓从根本上增强防卫能力就会成为“空中楼阁”。对此，防卫省应当是抱有正确的危机感的。

舆论对增税之说摇摆不定

那么，日本民众对此又是何种看法呢？进入2022年，舆论对增加防卫费的支持度变高了。2022年2月爆发俄乌冲突，台海局势紧张，加之朝鲜空前频繁地试射导弹，等等。可以说，日本普通民众也不得不认识到，日本周边安保环境正在恶化，国际秩序正在发生动摇。根据《日本经济新闻》2022年4月实施的舆论调查，对于将防卫费增至GDP的2%以上，55%的受访者赞成，33%反对。

但是，“有必要增强防卫能力”这种一般性论调，并不意味着大家“做好了自己承担费用的准备”。也就是说，很多人的想法是，如果是“别人以某种方式负担费用”，那就赞成；但如果要通过增税等方式转嫁到自己身上，那就不赞成了。这并不值得大惊小怪。

实际上，同样由《日本经济新闻》在2022年12月新版“安保三文件”通过后实施的舆论调查显示，对于未来五年防卫费总额增至43万亿日元（约合人民币2.2万亿元），赞成的占47%，反对的占45%，旗鼓相当。对于由此导致增税，84%的受访者认为岸田总理的解释不够充分。不过，对于政府推迟决定开始增税的时间，50%的受访者认为“不合理”，39%的认为“合理”。

上述调查结果，一方面反映了不愿徒增负担的国民情绪，另一方面人们也表现出对推迟决定相关财政来源的担忧。2022年10月底，同样由《日本经济新闻》实施的舆论调查显示，作为增加防卫费的财政来源，认为应该“削减防卫费以外的其他预算”的受访者最多，达34%，远高于“发行国债”的15%和“增税”的9%。顺便提一句，回答“没有必要增加防卫费”的占31%。如此算来，在支持增加的受访者中，“削减防卫费以外的其他预算”得到了近半数人的支持。

或许这也意味着，民众并非单纯不想负担费用。当然，如果原本让自身受益的预算遭到削减，有人也可能反对。但是，对单纯依靠发行国债来补足防卫费增加部分的支持者并不占多数，这或许反映出人们对未来的担忧。正是在这一点上，舆论是摇摆的。

“增加防卫费却不增加负担”无异于痴人说梦

围绕增加防卫费的问题，自民党内部涌现出反对岸田首相所提增税方针的声音。但我们有必要分类看待这些反对增税的意见。这些意见当中，有的主张作为宏观经济政策，在当前的经济状况下不应该增税；有的主张作为财政政策，根本没必要在意财政赤字和政府债务的规模；有人主张应该灵活利用外汇特别预算等或出售国有资产的收益；还有人主张应以增加国库收入为目标，而非增税。可见，增税反对者也并非出自一条心。

今后五年所需的防卫费增额部分为17万亿日元，这是不可能通过一种手段全部解决的。作为增税手段，可以想到的有上调法人税、个人所得税、香烟税，但与之相关的法案还未明确何时提出。实际操作中，在增税的基础上，还可组合运用财政支出改革（削减其他预算）、发行国债、设置特别预算等多种手段。税收增加也令人期待。尽管岸田政权的增税方针备受关注，但相比今后五年43万亿日元的预算，通过增税确保的财政来源到最后一个年度估计也就1万亿日元左右。而增税问题引发如此大的争议，甚至导致内阁支持率下降，造成这种局面，只能说是处理方法出了问题。

不管怎样，“增加防卫费却不增加负担”的幻想是个问题。国防不是“他人瓦上霜”，不由“别人以某种方式负担费用”，而是与每位国民息息相关的，其中自然也包括费用负担的问题。日本民众也逐渐意识到了这一点。或许正因如此，舆论才会如此摇摆不定吧。

将经济增长带来的税收自然增长部分和出售国有资产的收益用作防卫费，有可能看起来不会给任何人增加额外的负担。但这些资金充作防卫费，就无法再用在其他地方了。防卫费与其他预算项目之间是零和关系。这些因素综合在一起，就特别考验政府统筹安排优先顺序的能力。要想持续增加防卫费，政治领导人就更需要诚实地向民众解释清楚为什么必须增加。

标题图片：海上自卫队的“不知火”号护卫舰船员在舰桥通过舰内广播，吹响出港号角（2022年11月5日，横滨市新港码头，时事社）

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