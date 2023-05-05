日本也将迎来体育赌博与网络直播相结合的时代吗？

像欧美一样，体育博彩（赌博）合法化运动在日本也暗流涌动。其中引人瞩目的是，体育赛事网络流媒体转播公司正虎视眈眈地寻找机会。而对于体育博彩解禁持慎重态度的论调，在日本国内依然根深蒂固。日本也终于要迎来粉丝通过智能手机赌球的时代了吗？

DAZN公司将博彩业务纳入视野

去年12月，一场以体育数字化转型为主题的研讨会，在东京国立竞技场举行。会场坐满了三百多名听众。

研讨会的主办方，是一家名为“体育生态系统推进协议会”的团体。该团体的目标是，通过数字化方式充分利用体育相关信息与影像，以此振兴体育产业，使资金能在体育行业内部良性循环使用。该团体去年1月由30家民间企业和有识之士发起创立，目前参与企业已达100家。

在题为“欧美体育数字化转型的动向及日本的现状”的小组讨论中，体育博彩成为了大家议论的话题。网络流媒体巨头DAZN日本子公司，给日本体育转播产业带来了巨大冲击。该公司执行副总裁山田学出生于英国，是登台参与讨论的嘉宾之一。他介绍了自家公司的情况，同时谈及了公司未来发展方针。

“今年（2022年），DAZN集团成立了DAZN BET公司，在英国、意大利和西班牙开始提供博彩服务。”

目前，除了赛马、赛自行车（竞轮）等公营竞技博彩项目，以及以足球和篮球为对象的体育彩票（toto）之外，体育赌博在日本是被禁止的，即便是通过海外网站投注也不行。

但是，DAZN公司正在探讨研发一种系统，一旦今后体育博彩合法化，日本的DAZN用户便可以在网上一边看比赛一边下注。山田介绍道，“DAZN会员只要按下投注键，就可以直接进入博彩服务。这样一来，获取博彩用户也不用花费什么成本”。

根据DAZN集团去年发布的年度报告显示，该集团已在全世界225个国家和地区提供体育视频流媒体服务。该服务从2016年开始在各国陆续上线。该公司不断获得体育赛事的转播权，逐渐成长为该领域全球屈指可数的巨头之一，并从去年开始涉足博彩业。

在日本，DAZN公司与日本足球J联赛签订了2017-2028年长达12年的巨额转播合同，合同总金额高达2239亿日元。还转播足球世界杯亚洲区预选赛的全部比赛，以及意大利、西班牙等国的足球联赛。日本职业棒球联赛的赛事，除广岛队之外其他11支球队的主场比赛也都转播。同时还将触角扩展到女子网球、篮球、拳击、赛车等赛事。

今年2月14日起，DAZN会员订阅价格有所调整，月订阅费从去年的3000日元变为3700日元。再之前是每月1925日元。虽然由于连续两年上调订阅价格，在社交媒体上引发诸多批评，但这也是因为公司在持续投资购买转播权以扩大业务规模。

如果体育赌博真的解禁，DAZN平台的众多体育赛事就有可能成为投注对象。这样的话，不单单是DAZN公司，以IT企业为主的其他企业恐怕也会加入到这场开拓体育商业市场的竞争中来。

体育赌博合法化的可能性有多大？

但是否引入体育博彩系统，取决于体育赌博能否实现合法化。从这一点来说，国会议员的动向值得关注。自民党体育立国调查会（会长：远藤利明）干事长、众议员宫内秀树在上述研讨会的致辞中，言辞非常谨慎。

“东京奥运会已经结束，不可能再给体育政策分配太多预算。在此情况下，我们修订了toto法，开始发行单场比赛也能下注购买的新式体育彩票WINNER。主要考虑是希望大家购买toto彩票，从而更加享受体育运动。如果这一点得不到落实，就很难接受其他形式的博彩。”

该调查会下设的体育商业小委员会曾提出建议，“加深对体育博彩相关文化、社会背景等周边情况的了解，探讨利用体育博彩的可能性，这也是有益的”。

经济产业省2020年秋创设的“地区×体育俱乐部产业研究会”，也再三将体育博彩问题提上议程。其在2021年6月提交的第一次建议报告中曾提议，“能否以体育博彩市场的发展壮大为基础，来探讨我国尖端竞技体育的未来”。

不过，如果允许民间企业运营体育博彩，就难以兼顾保障公营竞技博彩和toto体育彩票了。目前，体育商业氛围并不浓厚，体育赌博解禁只能说尚处于悬而未决的状态。

东京奥运会后，日本民众看待日本体育产业的眼光越来越严厉。奥运赞助贪污丑闻中，除了电通公司前干部等负责体育商业开发的关键人物之外，赞助企业中也有人遭到逮捕。此外，奥运测试赛也出现了疑似串标问题，电通公司之外，博报堂、ADK控股公司、东急广告代理公司等几家广告巨头都遭到搜查。目前，企业对于赞助体育不大积极，体育商业几乎处于停滞状态。

利用人工智能防止作弊

对于人们担心打假球等不公正行为，机器监控在技术上是可行的。这一想法在相关人士间很有市场。其机制是，利用人工智能（AI）把握比赛赔率等动向，监视是否发生不公正行为。据说美国已经建立了相应的系统。

当今时代，已经可以详尽追踪选手们在比赛中的一举一动。今年的足球世界杯期间，VAR（视频辅助裁判）技术成了热门话题。在赛场架设多台高性能摄像机，就能准确捕捉选手的动作和球的移动。日本国家队中场球员三苫薰在紧贴底线处的传球，被VAR判定有效，这一助攻帮助日本队打入关键进球，充分说明视频的精度比人眼要高。如果体育赌博真被引进，很有可能会采用这类技术。

话虽如此，还是有很多疑问无法消除。操纵比赛胜负的交易通常都是在幕后进行的。这可不是光靠机器就能解决的问题。为防止有人作弊造假，选手和裁判在AI和视频的监视下进行比赛，人们为赛事花钱投注。这样的状态，难道是体育运动的本来面目吗？

巨人队对引入博彩持否定立场

研讨会上，日本职业棒球联赛巨人俱乐部队总务本部长兼事业本部长星晴海也登台发言。围绕博彩可能给选手带来的巨大压力，他明确表示：

“职业棒球不能搞博彩。赌博会产生操纵比赛或嗜赌成性等问题。棒球运动是高尚的，有损这种高尚性的博彩是无法获得日本社会理解的。正如足球世界杯所显示的那样，体育的真正价值在于其不存在谎言与欺骗。”

可以想见，一旦体育博彩实现合法化，竞技体育组织和联赛就能够从开展博彩业务的民间企业获得数据使用费或授权费。可是，看起来巨人队并不打算加入这一潮流。

当然，巨人队的想法未必能代表整个职业棒球界的意见。在要求引进博彩的体育生态系统推进协议会中，手握棒球俱乐部的乐天、软银、DeNA都作为理事企业榜上有名。它们大概也在探索扩大业务的可能。

体育界今后可能会迎来财政维艰的时期。目前，关于是否引进博彩的问题，还未看到体育界人士发表特别的意见，但这确确实实是一个需要认真讨论的话题。如果被眼前的金钱利益所束缚，也有可能误入歧途。我们要优先思考体育在文化意义上的发展，并要为此描绘好未来蓝图。

标题图片：1月29日英国足总杯第四轮，效力于布赖顿队的三笘薫凌空抽射破门得分，绝杀了利物浦队。在英国，除英超之外，足总杯比赛也是博彩公司的投注对象（路透社）

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