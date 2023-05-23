北约与日韩加强合作：欧洲与印太的安保向多层次结构发展

北大西洋公约组织（简称“北约”）是作为欧洲集体防御机构成立的，其与以日韩为中心的印太各国之间的安全合作正在迅速深化。当然，引发此种变化最大的契机，毫无疑问是俄乌冲突和中国在亚洲地区的霸权主义行为。

乌克兰是“明天的亚洲”

欧洲大西洋和印度太平洋迅速接近，日本在其中也起了重要作用。在俄乌冲突爆发4个月之后的2022年6月于马德里举行的北约峰会，时隔12年修订了作为北约行动纲领的“战略概念”，将俄罗斯定位为“欧洲大西洋上最重大、最直接的威胁”，还对中国设下了“正在加深与俄罗斯的战略合作关系，试图颠覆基于规则的国际秩序”的判断。岸田文雄首次以日本首相身份出席了这次北约峰会，他谴责俄罗斯的侵略行动“不仅仅是欧洲的问题，更是动摇国际秩序根基的暴行”，同时直陈亚洲在东海和南海上，也一直存在着以实力为背景试图单方面改变现状的动向，乌克兰有可能就是明天的东亚”(*1)，表现出强烈的危机感。

在北约峰会之前召开的G7峰会上，岸田首相特别强调，“欧洲和印太的安全密不可分，任何地方都不允许通过武力单方面改变现状”。这样的发言，使欧洲方面在俄罗斯之外，对中国和朝鲜也提高了警惕。作为北约峰会的一个环节召开的“北约伙伴会议”，除30个北约成员国以外，日本、韩国、澳大利亚、新西兰、瑞典、芬兰、格鲁吉亚、欧盟等主要合作伙伴国家和组织的首脑们也参会进行了深入讨论。此外，岸田文雄还吁请与日本一同受邀参会的韩国、澳大利亚、新西兰，发起成立了北约的“亚太伙伴（AP4）”四国外交协调机制，推动本地区安全合作走向多层次结构。

北约秘书长访问日韩

北约和印太进一步迅速接近，更具象征性的事件是，今年1月底北约秘书长斯托尔滕贝格访问韩国和日本，并分别与两国约定开展新层次的安保合作。

斯托尔滕贝格先是在韩国与尹锡悦总统举行会谈，高度评价尹锡悦总统与岸田首相共同决定首次参加北约马德里峰会。尹锡悦政权取代被指倾向于中国和朝鲜的前任文在寅政权，去年5月刚刚起步，同年12月就制定了韩国自身的“印太战略”，中心内容是要与享有共同价值的美日协同合作，并明文记录“台湾海峡的稳定对于朝鲜半岛和平也很重要”，要加强与日美及北约的合作，政策出现明确转向。

而且，韩国自去年夏天以来，向邻近乌克兰的北约成员国波兰出口了大量坦克、自行火炮等韩国产武器。北约对于韩国在武器弹药供应方面有较高期待。其背景在于，随着俄乌冲突长期化，援助乌克兰的美欧各国普遍出现武器弹药不足的实际问题。北约的如意算盘是，北约加深介入印太地区，作为交换条件，要求印太国家也承担和参与对乌克兰的援助。

斯托尔滕贝格访问日本时，与岸田首相、林芳正外相等人举行了会谈，发表了日本-北约联合声明(*2)，确认了欧洲大西洋和印度太平洋的安全密切相关，要加强双方的战略合作和情报共享等内容。斯托尔滕贝格表明了欢迎日本定期参加北约理事会、北约军事委员会参谋长会议的意向，双方除相互派遣观察员参加联合军演之外，还将在网络、海洋安全、反假情报等广泛领域深化相互合作。

借助G7峰会再上台阶

北约秘书长对日韩的访问，与岸田首相因今年日本担任G7峰会主席国而在年初遍访欧洲、加拿大、美国的外交活动是联动的。今年的G7峰会将于5月在广岛市召开，会议内容预计包括加大对乌克兰的援助力度，针对中俄核武器倡导“禁止核武器、不使用核武器”，日美欧合作下实现“自由开放的印太构想”等，将向国际社会释放这些信息。

G7峰会2个月后的7月，北约将在波罗的海国家立陶宛召开首脑峰会。日韩等四个亚太合作伙伴国家（AP4）也和去年一样拟继续受邀参加。本次北约峰会上，因俄乌危机而申请加入北约的芬兰和瑞典能否同时加入北约备受关注，外界认为这是向中俄发出北约紧密团结协作信息的重要机会。日本之外的G7成员均为北约成员国。此次北约秘书长来访，表明北约将广岛G7峰会视为2023年的一个重要上升台阶。

一步步踏实推进

日本和北约虽然2010年就已经签订了情报保护协定，但双方开始紧密合作的契机，则是2014年5月时任日本首相安倍晋三访问位于布鲁塞尔的北约总部，发表演说呼吁要警惕中国异常的军备扩张。安倍以中国在南海和钓鱼岛周边的挑衅行动为例证，要求北约成员国严格管控对中国的武器出口，还发表了旨在深化日本与北约之间基于共同价值和战略利益开展相互合作的“合作伙伴国合作计划”。

当时欧洲各国对中国的认识，与今天相比有天壤之别，但日本与北约的合作关系一步步踏实推进，2018年在比利时设立了日本政府北约代表处。斯托尔滕贝格访日期间在东京都内某大学发表演讲时，对中俄军事合作表示担忧，就像呼应岸田首相的说法似的，他表示“今天在欧洲发生的事情，明天在东亚也有可能发生，欧洲与印太的安全是相互联系的”。欧洲大西洋和印度太平洋的合作迅速深化，其直接原因是俄罗斯和中国的行动，但我们不能忘记的是，在这背后有着历代当事人着眼于未来所做的各种不懈努力。

标题图片：北约秘书长斯托尔滕贝格（左）与日本首相岸田文雄举行联合记者会后握手（2023年1月31日于首相官邸，时事社）

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