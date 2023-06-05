来自死刑现场的声音：狱警是以怎样的心情执行任务的？

据国际人权组织大赦国际的调查，2021年执行死刑的国家共有18个。日本是少数仍然实行死刑的国家之一。曾经担任狱警并目睹多次死刑执行过程的作家，讲述执行死刑的程序以及对自己职责的复杂感受。

2022年7月26日，东京看守所执行了一次死刑。

据说看守所的狱警根据经验预估了此次死刑执行，提前做好了心理准备。这是因为两周多前发生了前所未有的重大事件。在参议院议员选举活动期间的7月8日，前首相安倍晋三在奈良市街头为候选人做助选演讲时，被凶手用自制枪械杀害，这是一起令人极其震惊的事件。

至今为止，在发生惊动公众的重大杀伤事件后，往往会执行死刑。最近的例子是在2021年12月21日，有3名死刑犯被处决。据推测，这是因为在8月6日小田急线和10月31日的京王线上，相继发生了一系列无差别伤害事件，抱着杀意的行凶者在无处可逃的疾驰电车内，持刀袭击车厢内的其他乘客，甚至纵火。

“又要执行死刑了！这次又会是谁呢？”

据说，在关押众多死刑犯的东京看守所，当值狱警间曾有过这样煞有其事的对话。“很可能是与重大事件有关的死刑犯吧。因为13名奥姆真理教的死刑犯是在4年前的2018年俄罗斯世界杯足球赛期间被处决的，所以这次很可能是秋叶原街头凶杀事件的K（加藤智大）。”

这个预言成真，K被处决了。秋叶原街头凶杀事件指的是2008年6月8日（星期日）发生在秋叶原步行街区的一起无差别杀伤事件。在此次重大事件中，K驾驶的一辆重达两吨的卡车冲进熙熙攘攘的人行道，在撞倒多人后下车用匕首连续袭击路人，导致7人死亡，10人受伤。

东京看守所的狱警们究竟是以何种心态面对执行K的死刑这件事的呢。在探讨这个问题之前，让我们先了解一下日本执行死刑的程序。

伴随着极大的精神痛苦的职责

2015年2月，K被判处死刑。一旦确定死刑，检察厅一般会在约4个月内向法务大臣提交《死刑执行申请（上申）书》。法务大臣以回复该书面申请的形式签发死刑执行命令。虽然《刑事诉讼法》规定死刑必须在6个月内执行，但实际情况并非如此。以K为例，他在看守所里被关押了7年以上。

2022年7月22日（星期五），法务大臣根据法务省刑事局提出的死刑执行令的草案，签发了执行命令。检察长指挥东京看守所长于7月26日（星期二）执行K的死刑。东京看守所的狱警在仅有的短暂时间（包括周末）内完成了棺材运送、绞索安装、设备检查、执行手册确认、预演等程序，为确保执行死刑做好了充分准备。

执行死刑是执行任务中最为困难和令人不适的任务，绝不能容许任何失误。由于需要熟练技能，这项任务由处理部门的警卫队承担。警卫队共约15人，由队长、副队长和队员组成。他们直接接触死刑犯的日常生活，包括锻炼、洗浴等，并每天与其交谈。当死刑犯进出单人牢房时，他们会用手检查衣服和身体，因此能感受到其体温。可以说，他们与死刑犯的关系比点头之交更亲密。

隶属于警卫队的狱警都参与和死刑执行相关的所有工作，他们在执行死刑当天的职责如下：

押送死刑犯从单人牢房到执行死刑现场

参加宣读执行死刑命令的仪式

为死刑犯戴上手铐，用白布遮盖其面部并绑紧，让其站在刑台上，绑紧双脚，并在脖子上套上绞索

在执行后解开绞索，在验尸后清洗尸体，为尸体穿上符合其宗教信仰的服装并装入棺材

参加教诲仪式（类似于守灵和葬礼）

将棺材放进运尸车中

搬出棺材时列队行礼向遗体告别

不言而喻，虽然这是一份职责，杀人是工作，但会带来巨大的精神痛苦。



在东京看守所的“按钮室”中，三名狱警将同时按下按钮执行死刑。为了减轻狱警们的精神压力，他们无法分辨其中哪个按钮是打开活板门的开关（路透社）

在执行死刑的最后一刻才会通知死刑犯

日本律师联合会将废除死刑制度作为其活动方针之一，围绕重审期间不能执行死刑的规则，积极支持死囚的重审请求。在目前106名死刑犯中，有61人正在申请重审。在过去，只有申诉冤案的死刑犯才会申请重审，因此，看守所的职员可以在一定程度上预测到执行死刑的顺序，基本上按照被判处死刑的时间顺序执行。然而，现在执行死刑的顺序已经不像以前那样可预测了。

根据法律规定，死刑必须在非公开和严格保密的情况下执行。现在，死刑犯会在指定的执行时间前一个小时从单人牢房被带到与执行地点相邻的教诲室，由看守所所长或作为其代理人的部长根据执行命令书对其进行核实询问，然后宣布执行死刑。

然而，大约在50年前，死刑犯都会在前一天或前两天得到通知，并有机会与其家人见面告别。当时，看守所将死刑犯待遇（Treatment，主要是指对死刑犯的立场、状态、人格等的矫治——译注）视为最重要任务，并有一种矫治的理念，即让死刑犯忏悔自己的罪行，反省自己的行为，然后才执行死刑。否则，无法慰藉被害人及其家属。对死刑犯进行集体待遇，提供娱乐、文化和情感教育等，并通过个别面谈和指导促进他们进行自我反省。此外，所长本人也努力通过与死刑犯直接对话的方式来了解他们的内心感受。

2021年11月，两名死刑犯向大阪地方法院提起诉讼，要求国家支付约2000万日元的精神抚慰金等，理由是“当日告知死刑执行的做法违反宪法，是非人道行为”。原告方提交了大阪看守所记录死刑程序的录音带作为证据。这是一份秘密录音，记录了1955年2月在执行死刑前两天在所长办公室中进行的死刑宣告和直到执行死刑为止的对话内容。当时国会中有超党派提出废除死刑法案的动议，关于死刑的辩论正在升温。即将离任的玉井策郎看守所长在任期间共见证了46次死刑执行。为公开死刑的实际情况，他命令教育课长录制了这段录音，这也是他在6年任期内的最后机会。

1970年，死刑犯待遇从“集体待遇”改为“单独待遇”。这意味着死刑犯不再像服监禁刑的犯人一样参加集体劳动，而是被迫过着单独监禁的孤独生活。同时，死刑执行日也由“提前一天通知”改成“最后一刻通知”。这是因为在当时，中核派和革马派等极端主义组织引发的事件中，有大量嫌疑人被当场逮捕并被收押，当局不得不应对这些人的反抗行为，于是难以花费足够的人力和时间来维持死刑犯待遇。

狱警的复杂心境

在看守所中与死刑犯打交道的狱警，是以何种心态面对死刑犯呢？笔者询问了一位认识的狱警，得到了如下回答：

“由于（对方是死刑犯），不必积极帮助他们改过自新重新做人，所以我的心情无以言表。为避免刺激他们，对待他们就像对待易破的疖痈一样。总之，我们都非常小心翼翼。”

此外，针对半个世纪前提前一两天通知而现在不再提前告知的做法，该狱警表示：“现在是不太可能了，但如果能确保细致入微的待遇，提前一天通知可能是更好的做法。”

现在死刑犯的待遇是完全的单独监禁。他们居住在单人牢房中，为了防止逃跑和自杀，囚犯被牢房天花板上的摄像头24小时监控。监控摄像头是一个非常重要的安全设施，可以在发生脑血栓等疾病时尽早发现。然而，2018年有一名服刑于熊本监狱的囚犯提起了诉讼，声称牢房中的监控摄像头侵犯了其隐私，并要求国家赔偿。熊本地方法院部分认定监狱方面的行为非法，并命令国家支付赔偿。

针对这些趋势，该狱警表示：“死刑犯无论如何都要被执行死刑，因此必须确保他们身心健康。为此，我认为监视摄像头是必要的。”

过去曾有多起诉讼主张绞刑是一种残忍惩罚，违反宪法，但都被裁定符合宪法。然而，自1873年以来，这种处决方式一直未曾改变。虽然美国已经改为电椅、毒气室和注射药物的方式，泰国也从枪决改为与美国相同的注射药物方式，但日本尚未考虑改变其执行死刑的方式。

事实上，目前的绞刑方式对狱警来说是一种极大的精神负担。笔者以泰国为例，向该狱警询问对改变处决方式的看法，他说：“我希望日本也能改为药物注射方式。执行绞刑会在我们内心深处留下难以言表的、亲手杀人的罪恶感和心理压力，让我们终身难忘，甚至做噩梦。”虽然不是所有的狱警都有这样的感受，但笔者认为很多人在履行职责时都会有类似心情。



东京看守所死刑执行室的活板门被打开之后的状态（路透社）

死刑制度诱发严重的杀伤事件

在犯下谋杀等可判处死刑罪的罪犯中，实际上只有约1%的人会被判处死刑。这意味着即使99%的被害人家属希望加害者被判死刑，但通常只能获得监禁刑的判决。这是因为法官受既定的死刑判例和严格的标准约束。标准取决于被害人数量和犯罪方式等，因此有一种观点认为，由于这些因素被广泛认知，因此会出现出于希望被判死刑的动机而进行无差别杀害多人的罪犯。

还有一个是事实是，死刑制度无法阻止犯罪，反而可能会引发更加严重的杀伤事件。在讨论死刑制度的存废时，虽然根据舆论调查和被害人家属的情感，往往会得出维持死刑制度的结论，但实际情况并非如此。许多被判处监禁刑的杀人犯已在监狱中悔过自新，并表示愿意通过监狱工作所得的报酬向被害人家属赔偿。

内阁府每隔5年进行一次“对死刑制度的民意调查”，自2004年以来的4次调查中，支持死刑的受访者比例均连续超过了80%。然而，为了防止严重罪犯再次犯罪，国民需要在了解实际情况的基础上重新讨论未来死刑制度的形式。

标题图片：绞刑执行场所。正面玻璃背后是检察官和看守所长的监督室，在活板门打开后可以环视地下室内的状况（路透社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。