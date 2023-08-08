韩国出生率降至0.78，少子化问题为何比日本更加严重？

日本和韩国的少子化问题都在加速发展。尤其是韩国，2022年的总和生育率已跌至0.78（估算值），而且是连续7年下降。这个数字甚至已经大大低于同年创下历史新低的日本（1.26）和经济合作与发展组织（OECD）成员国平均水平（1.58，2020年）。就其背景原因，请看日生基础研究所主任研究员金明中的解说。

韩国版“独生子女”政策

为什么韩国的少子化问题已经变得比日本更加严重了呢？

特别是在2015年以后，韩国的出生率比日本下滑得更加明显。这一点与当年及之后生育孩子的女性多数是在上世纪80年代中期以后出生有关。可以认为，韩国的人口限制政策在80年代从过去的鼓励“生两个孩子，精心养育”变成鼓励“只生一个孩子，精心养育”，导致了出生率的下降。

另外，年轻人的经济状况不佳，可以认为也是造成韩国少子化问题的一个重要原因。儒家思想在韩国根深蒂固，大多数人都会像日本人一样先结婚再生孩子。然而，许多年轻人找不到稳定的工作，被置身于难以选择结婚的困境。

进大企业如过独木桥，年轻失业者与待业者众多

2022年韩国15到29岁年轻人群的失业率为6.4%，高达整体失业率（2.9%）的两倍以上，大幅超过日本年轻人的失业率（20到24岁4.8%，25到29岁3.8%）。

韩国年轻人失业率高企的背景原因，在于大学升学人数多，导致就业供需关系的不匹配。三星电子和现代汽车等大企业（一级劳动力市场）与中小企业（二级劳动力市场）之间的薪资差距巨大，“劳动力市场的两极分化”不断加剧，劳动条件的差距也比日本更大。围绕大企业这座独木桥，求职战场的竞争愈演愈烈。

大企业的员工工资较高，工作环境优越，且受到工会的保护。而中小企业不但工资较低，工作环境恶劣，而且没有为保护劳动者权利而去和资方谈判的工会，对求职者来说缺乏吸引力。于是，许多年轻人为了进入大企业，甚至不惜成为“待业求职者”，但最终被录用的也不过是一小部分人而已。

“扩展失业率”的相关数据可以证实这一点。该数据是由政府公布的失业人员加上潜在失业人员（想就业却因为各种原因没有去找工作的失业者）及不完全就业人员（劳动时间一周不满18小时）计算得出的。15到29岁人群的扩展失业率在2022年达到了19%。

许多未能进入大企业的年轻人会转向公务员考试，但要考上也并非易事。尽管报名申请倍率（报考人数与录取人数之比）逐年下降，但同年国家公务员的录用考试，最低职位第九级的倍率也达到了34.3倍。

房地产价格的飙升也是导致越来越多年轻人未婚、晚婚的一个原因。在韩国，婚前由男方准备婚房是惯例，对于男性来说，近年来房地产价格的飙升抬高了结婚的门槛，导致结婚数量减少。近年来，韩国银行（中央银行）快速加息，住宅价格持续下降，与之相对的是房贷利率上升，拥有属于自家住房的梦想依然遥不可及。

过于沉重的教育费用负担

教育费用的负担沉重也是让年轻人犹豫是否要生养孩子的一个重要原因。在韩国，补习班、技艺班、家教课程等校外教育（私教）费用负担巨大。2021年，整个韩国从小学到高中的校外教育费用达到23.4万亿韩元，同比增长21%，接受过校外教育的学生在所有学生中的占比也达到了75.5%。每个学生月均教育费为48.5万韩元，高中生更是高达月均64.9万韩元。

这个金额是平均值，不同地区和收入群体之间存在较大差距。尤其是首尔的江南区，名牌补习班云集的大峙洞的情况更是超乎想象。比如，想让孩子去上名牌补习班，需要填写相当于日本的“内申书（记录学生成绩和在校表现的报告——译注）”的“学校生活记录簿”，为了提高报告内容的分数，光是聘请入学考试协调员提供建议，一年就需要花费2000万韩元。除了高一到高三的成绩外，记录簿上还会写入学生在校内外的获奖经历、获得资格证书的情况、外语考试的成绩、课外活动、志愿者活动、俱乐部活动、升学志愿等。为什么要不惜花费如此的重金呢？

韩国的大学入学考试大体分为“随时招生（相当于日本的推荐入学）”和“定时招生（相当于日本的大学入学中心考试）”两种。如果是随时招生，高中的学校生活记录簿、自我介绍、教师推荐信、面试等内容会在筛选考生的工作中得到反映，而定时招生主要根据高考，也就是大学修学能力考试（修能考试）的分数加以考量。随时招生的比例逐年提高，2000年时仅占3.4%，2023年时已经大幅提高到78%。这是因为，许多大学认为，仅凭“修能考试”难以判断学生发现问题的能力、批判性思维、创意性思维和表达能力。



家长送考生去考场，首尔（图片：共同社）

要想考入首尔的名牌大学，学校生活记录簿至关重要，所以家长们都会让孩子去上名牌补习班。除了补习班外，如果还要上各科的家教课，每科的费用平均都会达到每月数十万韩元或更多。

教育贫困户

补习班集体放学的时间段，补习班云集的大峙洞一带的道路就会化做“停车场”。因为许多妈妈都把车子停在路上等着接孩子。孩子们回家之后也不能马上睡觉，一直要等到半夜三四点钟复习完功课或做完作业后才能去睡。在高考这样一个听不到枪声的“战场”上，孩子们都在孤身奋战。

教育热并不仅限于高中生。许多家长从幼儿园开始就让孩子接受校外教育。就读以英语作为基础语言的英语幼儿园，每月需要花费150万韩元。上小学以后，既要上补习班，又要上家教课。这个阶段的人均教育费用达到每月200万到300万韩元。

现在韩国还存在着一批苦于沉重教育费负担的“教育贫困阶层”，即所谓的“教育贫困户”（education poor）。它指的是家计本就入不敷出靠借钱度日，却依然支付高于平均水平以上的教育费用，处于贫困状态的家庭。韩国民间智库现代经济研究院的推算结果（2011年标准）显示，育儿家庭中有13%属于这类教育贫困户。距离该调查过去了十多年的现在，很可能又有更多家庭变成了教育贫困户。

日韩携手解决问题

韩国少子化问题的发展，会带来劳动力人口的减少和老龄化等问题，并导致劳动力供应大幅降低，或许还会对企业的经营造成负面影响。同时，年轻人减少还将使那些未雨绸缪的储蓄群体缩小，相反，提取存款生活的老年人比例增大，这样一来，社会整体的储蓄和投资都将下降。拥有新思路的年轻人以及新增设备投资的减少，会导致企业生产率停滞不前。这可能成为拖累经济增长的因素，弱化社会保障制度的可持续性。

另外，学生人数不足可能会使许多大学面临关停窘境，能够服兵役的年轻人剧减，可能导致韩国越来越难以维持现有的军队规模。实际上，2018年时大约60万人的韩国军队现在已经减少到了大约50万人。对于和朝鲜处于停战状态的韩国来说，少子化是直接关系到安全保障的重大课题。

韩国国会立法调查处2014年8月公布了一份推算报告，称如果少子化问题得不到改善，按照2013年的出生率（1.19）发展下去，“韩国会在2750年消失”。但现实比该报告预测的情况还要严重。照此下去，韩国从地球上消失的那一天或许会提前到来。

如上所述，笔者阐述了韩国的少子化不同于日本的特点。然而，两国在①晚婚化、未婚化问题的加剧②工资等方面存在性别差异——等导致少子化的原因上也拥有许多共同之处。同时，除了以育儿家庭为中心的育儿政策外，两国恐怕都有必要实施年轻人就业对策和增加公共住宅等措施，加强旨在减轻结婚经济负担的援助工作。

我们是否能够以日韩关系的改善为契机，共同推进目前可谓为两国当务之急的少子化对策？期待两国能够着眼未来，共享智慧。

标题图片：首尔某妇产医院（Yonhap News Agency/共同Images）

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