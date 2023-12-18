国际奥委会触碰“eSports”，电竞是否有望成为奥运比赛项目？

国际奥委会（IOC）6月下旬在新加坡举办了比拼电脑游戏水平的电竞周活动。近年来，多届奥运会相继增加了多个以街头体育为主、深受年轻人喜爱的新项目。在这样的背景下，国际奥委会触碰电竞有何目的？电竞是否有望成为奥运竞技项目？

新冠疫情促使人们减少了对“虚拟世界”的抵触感

今年6月，在新加坡国际会展中心举办的为期4天的“奥运电竞周（Olympic Esports Week）”系列活动，吸引了全球各地的顶尖游戏玩家。64个国家和地区的131名玩家从各地的预选赛中脱颖而出，挺进了本次大赛的决赛圈。

活动期间举行了自行车、射箭、帆船、运动舞蹈、棒球、国际象棋、网球、射击、赛车、跆拳道共计10个项目的比赛。选手们登台比赛，用电脑鼠标、智能手机、游戏控制器和对手较量。有些项目在通过屏幕对战的同时，还伴随着激烈的身体运动，比如自行车、运动舞蹈和跆拳道等。

另外，作为展示表演进行了篮球和乒乓球比赛，还举办了电竞前沿技术的宣介和论坛活动。各项赛事均面向公众售票，国际奥委会的网站实况转播了比赛情况。



棒球比赛采用了科乐美数码娱乐公司的“eBASEBALL 实况力量棒球2022”展开较量 ©EYEPRESS via Reuters Connect



乒乓球比赛作为表演赛举行，使用了VR乒乓球游戏“Eleven VR” ©EYEPRESS via Reuters Connect



赛车比赛开始前，观众通过索尼互动娱乐公司的“GT赛车7”体验比赛。活动期间，观众亲身体验了各种电竞游戏（AFP/时事社）

国际奥委会内部，迄今一直有部分委员对电竞抱有抵触感，并始终保持着一定距离。尤其是针对缺乏身体运动的游戏，有人强烈质疑“这难道也能叫做体育运动？”。像这样举办以“电竞”为名的大赛尚属首次。

受新冠疫情的影响，三年来所有场合的人际接触都受到了限制。与之相对的是，远程办公和线上会议在社会上广泛普及。可以说，通过电脑屏幕进行沟通的方式在整个社会落地生根，体育界对虚拟世界的抵触感也大大减少。就连“环法自行车赛”这项传统自行车公路赛也通过线上方式将世界各地的选手串联起来，甚至举办了用固定式自行车竞技的虚拟大赛。

奥运改革新路线图，明确提出促进合作

2017年5月，在瑞士洛桑举行的奥林匹克峰会上，国际奥委会发布声明称，“真正意义上的电竞选手正以不输于传统体育运动员的热情投入训练。可以将之视为一种体育运动”。

2021年3月，国际奥委会召开全体会议，通过了奥林匹克运动新的改革路线图——《奥林匹克2020+5议程》，表现出更加明显的赞许态度。作为今后奥运应该追求的一个前进方向，议程建议“促进虚拟运动的发展，加深与电子游戏界的关系”，并在背景说明部分写入了以下这段文字。

“电子游戏将拥有共同爱好的不同群体凝聚在一起。在地区层面与这些群体建立战略伙伴关系，以此体育竞赛组织可以与圈外的年轻人建立交集，在对新的群体产生影响的同时，将年轻人吸引到体育运动中来。”

这种思维的逻辑是，通过拉近游戏世界与奥运的距离，来维系年轻人和体育运动的联系。进而，建议还提出“要走出奥林匹克界，扩大与外部的联系”，强调不能只是故步自封在体育运动的世界，还必须和文化界、科学界建立联系。

国际奥委会对年轻人日益远离体育运动的现象深感危机，近年来，奥运会相继增设了冲浪、滑板、运动攀岩、三人篮球、霹雳舞等年轻人喜爱的运动项目。

国际奥委会已故前会长雅克•罗格曾就年轻人远离体育运动的现象敲响警钟，于2010年创设了原则上由14到18岁运动员参加的青奥会。他意识到，在娱乐方式趋于多样化的背景下，越来越多孩子患上了沉迷于电视或游戏的“电子屏幕综合症”，“全球超过10亿人存在肥胖问题，孩子们沉迷于电子游戏”。

2019年，世界卫生组织（WHO）正式将过度沉迷游戏对日常生活造成影响的“游戏障碍（游戏成瘾）”列为一种国际性疾病，等同于赌博依赖症等精神疾患，并在努力把握全球患者人数的变化。

一旦涉及电竞，想必国际奥委会也无法对这种“负面影响”视而不见。在勾勒未来的奥运愿景时，必须考虑促进年轻人健康成长的奥运初衷，正视电竞可能存在的危险性。

电竞正式成为杭州亚运会的比赛项目

亚洲版奥运会的“亚运会”今年在中国杭州举行。过去历届亚运会新增了许多比赛项目，此次则把电竞列入正式比赛中，举行了足球游戏和组队战斗等类型的游戏。

话说回来，运动到底是什么？或许也有必要重新审视其定义。

据说运动（sport）一词源于拉丁语的“deportare”。这个词在英语中被分成de=away、portare=carry两个部分；日语则将“搬运到远处（carry away）”这个意思转译成了“消遣散心”。运动的定义是否需要包含身体运动，尽管人们对这一点的判断存在分歧，但亚运会把围棋和国际象棋定位为比拼思维能力的“智力运动（mind sport）”，似乎电竞也被划分到了这一门类。

不过，能够进入亚运会，并不意味着就会被奥运会接纳。要成为奥运会的正式比赛项目，关键在于能否体现“奥林匹克精神”。

不少电竞游戏含有手持武器与对手格斗之类的暴力元素。奥运会是和平的盛典，其存在价值在于促进年轻人的交流和教育青少年。若是如此，或存在着与一些电竞项目格格不入的地方。

国际奥委会主席托马斯•巴赫一直强调：“我们有一条非常明确的红线。不会接纳任何有可能助长暴力或歧视的游戏。”这条底线今后似乎将经受检验。

是否符合奥林匹克宪章的根本原则

电竞是否符合奥林匹克宪章，需要进行充分的探讨。宪章的根本原则中写有这样一段话。

“奥林匹克主义是一种生活哲学，它提高人的身体、意志和精神素质，并使之成为一个平衡的整体。奥林匹克主义把体育运动与文化和教育结合起来，力求创造一种生活方式，这种生活方式的基础是努力的乐趣、良好榜样的教育价值、社会责任感和对普遍基本道德准则的尊重。”

电竞也具有可以跨越各种“障碍”展开对战的优点。有些项目无论性别、年龄，甚至身体上的缺陷，任何人都可以参与其中。这也符合现代社会对多样性和包容性的追求。作为国际奥委会，或许也可以借此向世界展示新的价值观。另一个优点，是它不会发生身体接触，不用担心受伤。

今后，谋求实现商业价值的动向或许会愈发强烈。国际电子竞技联盟（IESF）公布的数据显示，2022年全球电竞市场营收约为13.8亿美元。随着智能手机等设备的普及，电竞市场规模正在逐年扩大，游戏行业也有望产生不同于传统奥运赞助商的新的商业机遇。

但即便如此，如果一味追求商业利益，那么很可能会损害奥运会的价值。探讨接纳电竞的是非对错将是今后的一大主题。奥运为何而存在？我们有必要看清其本质，切实展开讨论研究。

标题图片：自行车比赛使用与屏幕联动的游戏软件“Zwift”进行。男女各8名，共16名决赛选手分成4个男女混合团队展开角逐（AFP/时事社）

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