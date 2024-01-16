明知国民支持“女性天皇”，国会为何搁置讨论皇位继承问题？

舆论调查显示，80%的受访者支持德仁天皇长女爱子公主成为“女性天皇”。然而“父系男子”论占主流的国会所持态度却与这一民意大相径庭。因此，尽管多数民众希望围绕修订《皇室典范》（其中规定，仅限“父系男子”有权继承皇位）展开讨论，但国会已经搁置此事超过一年半的时间了。就此，笔者采访了曾在国会中致力于皇室问题长达10年的前众议院议员菅野志樱里女士，听她分析了永田町（国会议事堂、日本首相府、众参两院议长官邸等政治机能集中之地，因而成为政界的代名词——译注）的现况。

律师、人权团体“国际人道平台”代表理事。毕业于东京大学法学系。曾任检察官，2009年首次当选众议员（担任议员时期名为山尾志樱里），担任过3届议员共10年时间。民进党政调会长。2020年退出立宪民主党转投国民民主党。国民民主党宪法调查会长。致力于研究解决皇室、宪法等问题，在2016年预算委员会质询环节，提到一位日本妈妈所写的《孩子上不了幼儿园，日本去死吧》的匿名博客，再次引发社会对等待入托儿童问题的关注。2021年未参加众议院选举，退出政坛。担任消费者厅为处理原统一教问题而设立的“灵感商法对策研讨会”委员。

唯独永田町的“父系”派拥趸越来越多

“当前，日本社会民众普遍支持‘女性天皇’‘母系天皇（即由其母拥有天皇血脉之人继承皇位）’，唯独永田町的‘父系’派拥趸越来越多。”

2023年7月，一场名为“让爱子公主成为皇嗣”的公开讨论活动（主持人：漫画家小林Yoshinori）在日本东京举行，菅野女士以嘉宾身份登台发言。她指出，民众与永田町之间存在鸿沟。对这一现象产生的背景，她做了如下说明。



2023年7月，“让爱子公主成为皇嗣”公开讨论活动在东京都举行。活动上菅野志樱里阐述了自己的一贯主张（图片：主办方）

“国会里许多议员并不了解也不太关心皇室问题，属于‘迷糊保守’派或‘迷糊自由’派。其中，‘迷糊保守’派议员认为，因为自己是保守派，所以要死守‘父系男子（当天皇）’的规定。他们在逻辑上缺乏缜密性。而在野党中也存在很多‘迷糊自由’派议员，他们看不清自己在面对皇室问题时应有的站位，于是选择了随大流。

“皇室问题关乎国家的根本，但无论是执政党还是在野党，都没有多少议员参加各党相关的讨论会或学习会，所以能在国会上展开辩论的议员非常有限。自由派议员参与得比保守派更少，因此保守派中一部分高举‘父系男子’旗帜的阵营便成为国会讨论皇室问题的核心成员。‘迷迷糊糊’的议员当中，保守派的自不用说，就连自由派议员，一旦涉及自己不了解的皇室主题，也都不由自主地被保守派牵着鼻子走了。由此导致了国会内呈现出‘父系男子’派拥趸越来越多的倾向。”

不向民众开放讨论

在开始讨论皇室问题之际，日本政府和自民党执政方提出“需要在一个安静的环境中深入讨论”。

对此，菅野女士称：“安静地讨论与不向民众开放讨论是两回事。我们感受不到执政方打算筛选参与者，向民众开放讨论的意愿。莫如说，他们试图强行把皇室变成他们想要的模样，这不免令人担忧。政府组织的有识之士会议于2021年梳理汇总的报告书就真实地反映了这一点。”

该报告书中写道，维持现行“父系男子”的皇位继承规定，而该规定的前提是皇位继承资格顺位排至秋筱宫家长子悠仁亲王为止。报告首次提出了允许在第二次世界大战结束后脱离皇籍的“旧宫家”的“父系男子”成员重新取得皇籍的方案。这份报告书否定了出现“爱子天皇”的可能性。

同样是自民党执政，2005年，小泉纯一郎内阁组织的有识之士会议却提交过一份内容完全相反的报告。其中提到“要稳定维持父系继承是极其困难的，必须为实现女性天皇、母系天皇开辟道路”，皇位继承顺位“应优先天皇的直系子孙，无论男女，按年龄排序，以长为先”。那时，大家曾以为会出现“皇嗣爱子公主”。结果不久后，悠仁亲王出生，《皇室典范》修订方案终未能提交国会审议。

“小泉内阁时期的有识之士会议，成员包括园部逸夫（原最高法院法官，著有多部与皇室相关的书籍）和绪方贞子（首位担任联合国难民事务高级专员的日本人）等人，是在召开了多达17次会议后得出的结论。如今已经过去15年以上的时间了，皇族成员进一步减少，下一代拥有皇位继承资格者仅剩悠仁亲王一人。面对如此紧迫的情况，（此次）有识之士会议是如何得出那般结论的呢？”

“报告书声称，‘关于悠仁亲王之后的皇位继承问题，将来应在考虑其年龄和婚姻等因素的基础上进一步展开讨论’。这完全是本末倒置。对‘将来谁成为天皇’这个皇室中最重要的问题予以搁置，却给出了其他的结论。我认为这份报告书只是为了安抚那些支持‘旧宫家’（重获皇籍）方案的‘父系男子’派拥趸。”菅野女士如是说。

“别与秋筱宫为敌”的动向

在前面提到的“让爱子公主成为皇嗣”公开讨论活动中，另一位登台发言者有这么一段发言。

“2020年举行了秋筱宫文仁亲王的立皇嗣之礼，次年有识之士会议就发布了报告书，所以不少人都深信下一任天皇肯定是秋筱宫。我们甚至能感觉到一种动向，就是试图把讨论皇位继承问题视为禁忌——应该避免提及女性天皇、母系天皇，避免与秋筱宫家为敌。

“在这样的氛围中，永田町的政治家们开始认为触碰这一问题会惹来麻烦。‘父系男子’派抓住了他们的这一心态。”



在“让爱子公主成为皇嗣”的公开讨论活动中登台交流观点的发言者们（图片：主办方）

这种动向也阻碍了“言论之府”国会对修订《皇室典范》而展开的讨论。菅野女士称：“因为政治家们对皇室迷迷糊糊的敬意反遭利用了。在国会展开讨论是理所当然的，政治家们有必要对皇室继承问题给予应有的关注，准确掌握相关知识。

“皇室问题并未成为选举的辩论焦点。但是，如果说自己支持父系继承，就可以稳住保守派核心层的支持。反之，即便说自己赞成母系天皇，在选票上也得不到任何好处。如何尽快改变这种状况也是一个课题。”

“女性天皇可以有，但母系天皇就算了”

现在，“父系”派中的一些人开始发出赞同爱子公主成为女性天皇的声音。他们的观点是，爱子公主是天皇陛下的孩子，也就是“父系女子”，而日本历史上曾经出现过8位10代女性天皇。不过，爱子公主的孩子属于“母系”，他们不能接受“母系天皇”。

受此影响，永田町的朝野各党中都出现了表态“女性天皇可以有，但母系天皇就算了”的议员。这意味着他们最多可以接受女性天皇，但不会支持母系天皇。

关于皇位继承问题，各党内部并没有形成统一的意见。自民党方面，在2021年党首选举的记者会上，针对母系天皇问题，四个候选人中，岸田首相与高市早苗两人表示反对，野田圣子表示“可以成为一个选项”，河野太郎则避谈此事。在野党方面，立宪民主党等党派中也存在反对母系天皇的议员。针对这种倾向，菅野女士认为：

“自由派议员中也有不少人表示，‘考虑到日本的传统，母系天皇太过前卫，而女性天皇则相对折中，各方都可以接受’。但女性天皇和母系天皇其实是一脉相通，不可切分的。若是承认女性天皇，认可爱子公主成为天皇，那她生下的孩子身为天皇直系子女却不能成为下一代天皇，这个逻辑不荒谬吗？相较执着于父系继承而让民众并不了解的旧宫家父系男子继承皇位的方案，我相信让天皇的孩子成为女性天皇、母系天皇的方案更能得到民众的支持和理解。”

同时，菅野女士还呼吁“女性议员更多地为女性皇族着想”。“皇太子妃面临必须生下男丁的压力，其他女性皇族也因为《皇室典范》修订方向的不确定性，而一直无法自行决定婚后是否留在皇室这一人生选择。女性议员应该理解女性皇族所面临的艰难现实，发声要求‘尽快开展修订《皇室典范》的讨论’。”

不给人讨论皇室问题之机

岸田首相（自民党党首）在2023年2月召开的自民党大会上表示“确立平稳的皇位继承方案是一个不容拖延的课题，将推进在国会上展开讨论”。然而，至今没有具体的行动。

最后，菅野女士这样说道：

“在国会上，几乎没有讨论皇室问题的机会。至少在这项议题上，一旦开始讨论，那么具有说服力的一方就会胜出。永田町很明白这一点，因此故意不让人有机会展开讨论。目前的形势甚至让人不由得认为他们是在拖延时间，等待爱子公主跨入人生的下一个阶段。”

“或许皇室成员早已做好按照国民意愿度过一生的精神准备，但如果他们的人生被偏离民意的永田町的逻辑所左右，那就太对不起他们了。如果制度讨论持续被搁置，最终出现爱子公主与普通民众结婚而致脱离皇籍的局面，那就太令人遗憾了。我非常担心相关讨论的走向。”

标题图片：2023年8月21日，德仁天皇与皇后、爱子公主在栃木县那须町皇家行宫空地散步（记者团代表摄影，时事社）

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