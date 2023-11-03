杰尼斯创始人性侵丑闻之下，日本媒体的“忖度”和“沉默”

2023年3月，英国广播公司（BBC）曝出日本知名艺人经纪公司杰尼斯事务所创始人、前社长杰尼•喜多川（2019年去世）曾对未成年人实施性侵的丑闻，这在日本国内也已演变成一个社会问题。《周刊文春》曾于1999年报道了喜多川的性侵行为，并经法院裁定属实。然而，日本众多媒体对此保持了沉默，几乎未做任何报道。如今，长期选择视而不见的媒体，尤其是与该事务所关系密切的电视台，需要给出自己的态度。

娱乐圈的霸主杰尼斯事务所解散

旗下拥有约100名男艺人的日本第一大艺人经纪公司杰尼斯事务所日前宣告解散。导火索是其创始人兼首任社长杰尼•喜多川对偶像后备军“小杰尼斯（Johnny’s junior，简称Jr.）”的成员等未成年人实施性侵的丑闻。

杰尼斯事务所宣布，一方面，将此前取自杰尼•喜多川之名的公司名称变更为“SMILE-UP.”，并专注于对要求赔偿的325名（截至10月2日的数字）性虐待受害者给予精神安抚和经济补偿。另一方面，将成立开展艺人经纪业务的新公司，愿意加入的艺人将转由新公司接收。

杰尼斯事务所原是一家从事艺人经纪业务管理的公司，负责为旗下艺人敲定工作、管理日程、安排经纪人等工作人员、开展丑闻公关等事务，而新的经纪公司只负责为艺人找项目，其他事宜均由艺人自行处理。

出任新旧两家公司社长的原“少年队”成员东山纪之在10月2日召开的记者会上，就新经纪公司对待艺人的方针做了如下说明。

“艺人们不必委身于公司，也不会受到公司的束缚，可以根据自身活动的方向，自由寻求发展空间。”

这也是在遭到舆论诟病的背景下做出的组织改革。人们认为，杰尼斯事务所过于强大的力量，不仅导致性虐待受害者难以向社会发声，而且它还强硬地压制了电视台等媒体。



10月2日，杰尼斯事务所社长东山纪之（右2）、副社长井之原快彦（右3）等宣布变更公司名称并于完成赔偿工作后结束运营，另外成立新的经纪公司接收原旗下艺人和工作人员（图片：Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters）

广告商怀疑，电视台观望

杰尼斯事务所前任社长、杰尼•喜多川的侄女藤岛茱莉景子将继续担任董事长，负责为受害者提供帮助和补偿。而新经纪公司的经营管理团队将发生重大变化，藤岛不参与相关事务，原“V6”成员井之原快彦将出任副社长。

不过，杰尼斯事务所能否脱胎换骨依然是个未知数。因为藤岛依然持有SMILE-UP.公司100%的股份，新经纪公司的出资人和业务方向也尚不明确，而且大部分员工都来自原事务所。

鉴于杰尼斯事务所在9月召开的第一次记者会上并未提及改名等措施，多家企业终止了与其旗下艺人之间的广告合约。而在10月2日的记者会后，企业方依然对其能否脱胎换骨持怀疑态度。经济同友会代表干事、三得利控股公司社长新浪刚史在次日（10月3日）的记者会上表示，“目前还没有立刻恢复（起用杰尼斯旗下艺人代言广告）的动向”。其他公司也没有和杰尼斯旗下艺人续约的打算。

企业方态度谨慎也不无道理。因为如果在补偿等问题上出现重大纠纷，引发舆论强烈不满，那么无论是SMILE-UP.还是新的经纪公司都可能崩溃。

然而，电视台方面，几乎所有民营电视台都认为这并非艺人自身问题，在杰尼斯事务所第一次记者会后表示将继续邀请他们录制电视节目。但由于电视台的运营依赖于企业投入的广告费，因此面对杰尼斯事务所，电视台只能与赞助商保持一致的立场。即使杰尼斯事务所宣布了组织改革的方案，各家都还是清一色地摆出了观望的架势。

9月下旬已明确要求杰尼斯事务所变更名称并对受害者给予补偿，拆分艺人管理业务的富士电视台在10月2日发表评论称，“（杰尼斯事务所宣布的方案中）还有一些细节不明朗，将继续关注其应对行动”。其他电视台也是类似的态度。

9月27日，NHK电视台宣布，在确认杰尼斯事务所对受害者给予了充足的补偿，并采取了充分的措施来防止再次出现同类问题之前，不会向其旗下艺人发出新的工作邀请。但这一表态也只是碍于电视台的运营依赖于国民的收视费。NHK方面称“今后将充分确认其举措是否得到切实执行”，在获得电视观众的谅解之前，不得不谨慎以对。

杰尼斯事务所一家独大的契机

话说回来，杰尼斯事务所为什么能一家独大呢？许多人认为电视台起到了推波助澜的作用。事实也确实如此。

杰尼斯事务所创立于1962年，是当时日本第一大演艺经纪公司“渡边Productions”的下属企业。同年组建的偶像团体“杰尼斯”开始在多档电视节目中亮相。但“杰尼斯”于1967年解散，同年诞生的“Four Leaves”也于1978年解散，至此不再有任何人气偶像。

然而，借助电视台之力，“杰尼斯”实现了东山再起。旗下艺人近藤真彦和田原俊彦在1979年开播的以初中校园为故事舞台的连续剧《3年B班金八老师》中扮演学生，深受初高中女生的追捧。

当时负责发掘和培养艺人的是杰尼•喜多川，而负责与电视台交涉的是其姐并先后担任过杰尼斯事务所副社长和董事长等职的玛丽•喜多川。

但当时，近藤和田原出演《3年B班金八老师》并非玛丽的安排。玛丽和该剧制片人柳井满（2016年去世）并没有交情。二人是通过试镜获得参演机会的。可见当时，作为艺人经纪公司来说，杰尼斯还欠缺实力。

近藤和田原成为当红偶像之后，玛丽便开始捆绑推销新人。玛丽向那些希望邀请二人上节目的电视台开出条件，必须让二人的后辈组合“少年队”“涩柿子队”等一同亮相。之后，杰尼斯事务所采取这种手段打响连珠炮，相继捧红了“光GENJI”“SMAP”“TOKIO”“Kinki Kids”“V6”“岚”等偶像组合。玛丽也不断在电视圈拓展了人脉。

玛丽与电视台高层建立起密切关系

不久，玛丽开出的条件逐渐升级，开始要求电视台必须按照杰尼斯事务所的意愿选角、安排节目内容。比如，拒绝让旗下艺人与存在竞争关系的男性偶像同框出镜，也不愿意让那些已经离开杰尼斯事务所的艺人上节目。

某民营电视台原高层人士称：“如果我们对他们提出的要求答应得不够爽快，他们就开始扬言要撤走事务所的艺人。”

日本知名剧作家仓本聪也遭遇过该事务所的横加干涉。有一次，他打算起用某个女演员出演电视剧，结果“好像这个女演员和杰尼斯的艺人曾经有一点儿过节”，杰尼斯事务所因此对电视台下了通牒——“如果要用那个女演员的话，今后将从你们电视台撤走杰尼斯所有相关艺人”。（刊登于9月24日《财界在线》的仓本专栏）

玛丽对电视台节目制作一线团队非常强势，而对社长等经营管理层却是态度谦恭，成功建立起了密切的关系。比如她与1992年至2011年期间先后担任日本电视台社长、会长，让该台转衰为盛的大功臣氏家齐一郎（2011年去世）便是如此。

一名曾担任日本电视台高层的人士透露，在进入日本电视台之前，氏家已经身居读卖新闻社常务董事之位，具有根深蒂固的硬派记者思维，并不喜欢和演艺界人士打交道，但唯独玛丽例外。氏家和玛丽见过几次之后，便开始称赞“这位女士不简单啊”。后来几乎就变成了定期会面。

玛丽的丈夫是保守派评论家藤岛泰辅（1997年去世），曾在自民党推举下参加过参议院选举。玛丽的学识和信息量被认为不在藤岛之下，能令氏家钦佩也不足为怪。

二人常常在东京六本木高层公寓楼内的玛丽家中会面交谈。他们会一起用餐，但并非玛丽亲自下厨。她会请来顶级餐厅的大厨烹饪高档菜肴。

上世纪90年代中后期，杰尼斯事务所艺人大举登上日本电视台的招牌节目《24小时电视：爱心救地球》，正得益于氏家和玛丽的密切关系。

2006年，“岚”组合成员樱井翔加入了日本电视台新闻节目《news zero》的主播队伍。这也是在氏家和玛丽的交谈中定下来的。樱井翔的父亲樱井俊是当时作为电视台监管部门的总务省的高级官员（后来出任事务次官），和氏家私交甚笃，这一因素也起到了一定的作用。

日本电视台原高层人士称：“关于樱井翔转型做主播一事，氏家曾劝玛丽说‘他总不能一直当偶像吧’。”

就像这样，玛丽接连将其他民营电视台的一把手邀请到家中，逐一建立起了良好的关系。

因高层施压而开始“忖度”

1999年，《周刊文春》曝光杰尼•喜多川性侵丑闻，杰尼斯遂向该杂志发行方文艺春秋社提起诉讼，状告其损害名誉，要求赔偿损失。2003年，东京高等法院做出判决，认定性侵属实。2004年，日本最高法院驳回杰尼斯事务所的上诉，判决生效。

在这场诉讼过程中，2002年东京地方法院虽未认定杰尼•喜多川存在性侵行为，但判断《周刊文春》报道的以下内容具有真实性或者存在足以令人相信其属实的理由（东京高等法院维持了这一判断，并获得了日本最高法院的裁定）。

“据说，如果玛丽不喜欢（旗下艺人参演）电视剧中的其他演员，就会直接给电视台的社长打电话，要求换人。”（摘自《周刊文春》1999年11月18日刊）

某民营电视台的原高层人士也证实“确有此事”。

“玛丽打来电话，社长也不能坐视不理，就会把通话内容转达给制作团队。这么一来，制作团队就只能听命照办。慢慢地，制作团队不愿意接到社长电话，就预先做好功课，制作节目时避免得罪杰尼斯事务所。这就是所谓的‘忖度’。他们也害怕杰尼斯提出要‘撤走艺人’。”

无论是过去还是现在，电视行业始终信奉收视率至上。众多可以帮助电视台保证收视率的人气偶像，加上玛丽独特的人心操控手段，杰尼斯事务所完全掌控了电视行业。电视台本身也属于新闻媒体，却未曾涉及过杰尼•喜多川的性侵问题，包括新闻节目在内。

通过第三方调查杰尼斯事务所与电视台关系的呼声

直到今年3月BBC曝出杰尼•喜多川性侵丑闻后，日本各家电视台才终于醒悟过来。9月杰尼斯事务所承认性侵属实后，部分电视台终于开始播出调查杰尼斯事务所与电视行业关系的节目。

这些节目包括NHK电视台9月11日的新闻类节目《Close-up现代》，日本电视台10月4日的《news every.》，TBS电视台10月7日的《报道特辑》。

其中，日本电视台方面明确表示，由于长期以来在自家新闻类节目中起用了樱井翔等杰尼斯事务所旗下艺人，因此“存在（对该事务所的）相关新闻报道过度谨慎的情况”。

而NHK电视台在10月9日的《News 7》节目中曝出杰尼•喜多川曾经在NHK电视台内实施过性侵行为。据称，那是在2002年秋，喜多川叫住一名想参加《The少年俱乐部》（NHK BS Premium频道的一档由“小杰尼斯”成员参演的节目）的高中生，把他带进男厕所的隔间，实施了性侵。

目前，仍有电视台甚至都没有播出此类调查节目。也有文化人士提出：“NHK电视台与几家主要的民营电视台应该设立外部第三方委员会，开展自查自省。”（《朝日新闻》9月29日晨报，媒体人津田大介）

确应如此。笔者在超过30年的电视行业采访经历中，曾经揭露过两个作假节目，而作为当事方的电视台全都竭力掩盖事实。我们难以相信他们会主动曝光所有的阴暗内幕。如果电视台不做任何改变，那么性侵问题就不会终结。

涉及杰尼•喜多川性侵问题的主要事件

1962年 杰尼•喜多川在演艺学校“新艺能学院”内创立杰尼斯事务所 1963年 因新艺能学院一名男生控告其遭到杰尼•喜多川猥亵，杰尼•喜多川与玛丽•喜多川带领杰尼斯成员离开学院 1964年 新艺能学院状告杰尼•喜多川，要求其赔偿学费等损失。虽然在审判过程的证人质询环节提到了性侵，但法院并未认定性侵属实。之后直至1967年期间，《周刊产经》《女性自身》都曾刊登过此次审判及猥亵嫌疑的相关报道 1981年 《周刊现代》刊登提及杰尼•喜多川性侵嫌疑的文章 1988年 原Four Leaves成员北公次出书揭发杰尼•喜多川性侵 1999年10月 《周刊文春》开始连续刊登杰尼•喜多川性侵等问题的报道 1999年11月 杰尼斯事务所向东京地方法院提起诉讼，状告文艺春秋社损害其名誉，要求赔偿损失 2000年1月 美国《纽约时报》采纳《周刊文春》的立场，刊文报道杰尼•喜多川性侵丑闻 2002年3月 东京地方法院判决文艺春秋社赔偿880万日元（约合人民币43万元），未认定性侵属实，但判断《周刊文春》报道中大众媒体畏惧杰尼斯事务所，对其惟命是从的表述具有真实性或者存在足以令人相信其属实的理由 2003年7月 东京高等法院在二审判决中认定性侵属实，赔偿金额变更为120万日元（约合人民币6万元）。主要报纸中只有几家以很小的版面报道了判决内容，电视台未作报道 2004年2月 日本最高法院驳回杰尼斯事务所的上诉。东京高等法院二审判决生效 2019年7月 杰尼•喜多川去世，终年87岁 2021年8月 玛丽•喜多川去世，终年93岁 2023年 3月7日 BBC在纪录片节目中报道杰尼•喜多川性侵问题 4月12日 原“小杰尼斯”成员冈本考安（Kauan Okamoto）在日本外国特派员协会召开记者会，证实杰尼•喜多川性侵 5月14日 时任社长藤岛茱莉景子以视频和书面形式向受害者道歉，但同时回避承认性侵属实 8月4日 联合国人权理事会专家要求日本政府救助受害者 8月29日 杰尼斯事务所的防范再次发生同类问题特别小组认定杰尼•喜多川从上世纪50年代起实施性侵行为属实。要求杰尼斯事务所制订措施救助受害者并“解散重启”，其中包括藤岛社长辞任。“大众媒体的沉默”被指是造成受害范围扩大的一个因素 9月7日 杰尼斯事务所在记者会上承认性侵属实并道歉，表示将向受害者给予“高于法律规定的”补偿。东山纪之就任社长，但藤岛依然担任董事长。大型企业纷纷宣布终止与杰尼斯旗下艺人的广告代言合作 9月12日 经济同友会代表干事新浪刚史（三得利控股公司社长）批评杰尼斯事务所的应对措施“令人严重怀疑其是否做出了诚恳的反省”，并称与杰尼斯旗下艺人合作“等同于容忍对未成年人的虐待行为，将使日本成为国际社会的谴责对象” 9月27日 NHK电视台表示暂时不会向杰尼斯旗下艺人发出新的工作邀请 10月2日 杰尼斯事务所东山社长等人召开记者会，宣布变更公司名称并在结束补偿工作后结束运营，另外成立新的经纪公司接收原旗下艺人

※依据杰尼斯事务所防范再次发生同类问题特别小组的报告书、审判资料、媒体报道等制表

（原文日文，公开于2023年10月14日）

标题图片：上图，杰尼斯事务所前社长藤岛茱莉景子（右）、现任社长东山纪之（中）和杰尼斯ISLAND社长井之原快彦（左）出席9月7日召开的记者会；下图，参加记者会的电视台等媒体记者（Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters）

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