在政治劣化的今天，恰恰应该向石桥湛山学习

在政治和金钱的关系问题导致国会风雨飘摇的背景下，一个思考日本未来出路的超党派议员联盟备受关注。那就是成立仅半年时间会员人数就翻了一倍，现有大约100名会员的“石桥湛山研究会”。50年前去世的湛山曾任日本首相，他始终立足高远，从大局角度审视日本，战前呼吁放弃殖民地和反对战争，战后则主张采取避免对美一边倒的自主外交政策、整肃政界纲纪和消除派阀。该研究会干事长、原法务大臣古川祯久表示“现在恰恰应该向湛山学习，获得治国理政的启示”，笔者向他请教了如何恢复政治信用等课题。

众议院议员。1965年生于宫崎县。东京大学法学系毕业后，进入建设省，第二年辞职，出任众议院议员秘书，经过两次落选后，在2003年大选以无党派身份首次当选（获自民党追加公认）。因反对邮政民营化法案而一度退党。党青年局局长。2021年作为第一次岸田内阁法务大臣首次入阁。曾加入过桥本派、山崎派、石破派（第一任事务总长）、茂木派（2024年1月退会）等派阀。

学习会上忧心忡忡

去年6月，由超越自由民主党（自民）、立宪民主党（立民）、维新会、公明党、国民民主党（国民）等党派界限的一批国会议员共同参加的湛山研究会正式成立。除自民党籍原防卫大臣岩屋毅外，还有立民、国民两党的共计3名议员出任联合主席，干事长由古川先生担任，事务局长则出自立民党。国会开会期间，该研究会邀请熟知湛山其人其事的讲师，举办学习会。第一次有44人参加了学习会，而之后虽然并没有特意宣传，却不断有新的会员加入，目前人数已经增加了一倍多。

2月21日，大约50人参加了在众议院议员会馆举办的第四次学习会。此次的讲师是政治评论家、多摩大学校长寺岛实郎，他带来了题为《看待石桥湛山的视角》的演讲，并在结束时总结称“这个议员联盟意义非凡”。在参会议员意见交流环节，立民党的逢坂诚二、自民党的稻田朋美等人纷纷发言，对当前政治劣化的问题表达了忧虑。



湛山研究会议员联盟第四次学习会（2024年2月21日，国会议员会馆内，笔者拍摄）

思考日本的前进方向

古川先生介绍了研究会成立的原委。

“夹在美中之间的日本如何才能生存下去？最近几年，这个重大问题一直在脑海中挥之不去。为了获得启发，我重新翻出了石桥湛山评论集，读着读着，我想到了今天的日本正需要湛山那样的构想能力和胆识气魄。放眼政坛，我也注意到了竟然有那么多能与湛山产生共鸣的国会议员，颇有些出乎预料。立民党早就成立了石桥湛山议员联盟，而当我提出‘事关国家前进方向，要不要并肩作战’之后，他们爽快地表示‘一起干吧’，于是就发展式地解散了先前的议员联盟。超党派议员联盟由此应运而生。”

“超党派石桥湛山研究会成立后，突然曝出了所谓的‘黑金’问题。现在，我们的政治已经失去了民众的信任。战前，军部在这里崛起，而到了现代，仍然不能否认存在出现毁灭性民粹主义的可能性。这是政党政治本身的危机。1957年，湛山以自民党党首、首相的身份提出了消除派阀、整肃政界纲纪。在重建政党政治方面，应该有很多可以向湛山学习的东西。”

战前即主张“小日本主义”，放弃殖民地

早在战前的大正时代，身为东洋经济新报记者的湛山就曾通过撰写题为《放弃一切的决心》（1921年）的社论等方式宣扬过“小日本主义”（将日本领土限定为传统的四大岛，放弃朝鲜、台湾、伪满洲〈中国东北部〉等殖民地的和平发展论）。同时，即使被军部怒目相视，依然坚持表达了自己对政府和军部的批判态度。

战后他投身政坛，成为第一次吉田茂内阁的大藏大臣，致力于通过积极财政政策重振经济，却被驻日盟军总司令部（GHQ）解除了公职。4年后回归政坛，在自民党第一届党首选举（1956年）中，硬是凭借只有10人规模的小派阀，力战率领大派阀的党干事长岸信介等人，在最终投票环节实现逆袭，成功当选首相。但后来因为身患疾病，仅在任65天便辞去了职务。

批判派阀政治

作为新内阁的基本目标，湛山提出“五个誓言”，包括“实现国会活动正常化”“整肃政界和官场纲纪”“确立世界和平”等主张。针对政界，他表示“如果存在腐败，就无法获得民众的信任。为了整肃纲纪，请大家一起严格遵守信赏必罚原则，如果出现不正确的事情，就要坚决惩处”。

此外，湛山还批判派阀政治，表示“现在的各位政治家都缺乏‘自己的信念’。原因在于为了赢得选举、获得地位而过于短视。只为派阀效力，对自己的老大惟命是从”（概要）。

针对世界和平，他表示“任何一个国家都不会选择对美一边倒这种缺乏自主性的外交政策。一方面要和美国继续保持紧密的协调关系，另一方面我会对美国提出坦率的要求，促使其倾听我国的主张。可能有时双方意见不一致，也会觉得气氛尴尬，但这是旨在巩固关系的手段。对待美国以外的国家，也要采用同样的方针”。他明确提出了自己的政策方针，要转变日本在战败后选择的对美从属路线，独立自尊地开展自主外交，与包括共产主义国家在内的各国友好相处。

当时，湛山对与尚未恢复邦交的中国改善关系一事态度也非常积极，辞去首相职务后，冒着党内除名的风险毅然访华，为实现日中邦交正常化打下了基础。他一贯主张建立“日中美苏和平同盟”，提出了推动这四个国家签署集体安全保障条约的和平倡议。

否定对美从属

古川先生说：“战前，日本奉行扩大领土的‘大日本主义’时期，湛山曾极力主张放弃海外殖民地。战后，当上总理大臣的他又义正辞严地否定了唯美国马首是瞻的观点，表示不会做这种对两国谁都没有好处的事情。尽管上任不久就因病辞职导致其政策路线受挫，但他的构想能力和胆识气魄，依然有许多值得学习的东西。”

针对目前日本面临的国际环境，他最担心的问题是所谓的“台湾有事”。

“夹在美中矛盾之间的日本如何才能生存下去。这并不是‘借助日美同盟封锁中国’这么简单的问题。有些政治家敢放狠话，但这很危险。如果美军从驻日美军基地出击，那么日本就会自动变成战争当事国。现代战争是在网络、电磁波、太空等新领域空间的较量。交通、通信、能源等各种基础设施可能遭到破坏，食品和医疗供应链也可能会被切断。甚至可能出现在无法分出胜负的状态下灭国的情况。”

“日本只能选择‘避免战争’。不被卷入美中矛盾，这才符合第三国的国家利益。为此，必须在外交方面竭尽全力。能不能耐心说服中国‘放弃霸权主义，应该展开国际协调’？长期依赖于美国保障自身安全的日本又能不能开展自主外交？在思考这种关乎日本前进方向的问题时，湛山具有时代先见之明的言论将会成为一种指引。”

有望成为“风眼”

以美国为中心的秩序日渐衰落，而日本民众对自民党也失去了信任。过去被视为理所当然的国内外一切定式，如今正纷纷走向土崩瓦解。

古川先生如是说。

“首先是自民党要实施自我改革，并让民众看到改革成效。除此以外，没有别的办法可以获得他们的信任。我主张‘解散所有派阀，从头开始，思考构建全新的自民党’，于是退出了之前所属的茂木派。”

“如果始终无法摆脱55年体制(*1)的影响，那就无法决定在接下来的时代何去何从。”

“需要实施政治资金透明化、国会改革、选举制度改革三位一体的‘令和政治改革’。从低迷的投票率也能看出小选举区和比例代表相结合的现行选举制度并未充分反映民意。选举制度应该最大程度地反映民意。我倡导推行‘中选举区联记制’（可以把选票投给多个候选人）。建立最大程度反映民意的政权，以坚实的民意为引擎来推动政策的执行。在这个激荡变化的时代，需要灵活机动、果决勇敢的政治力量，为日本这艘巨轮执掌舵盘。”

在自己的继任者岸信介首相与美国签订安保协定引发社会动乱的时期，湛山退出了自民党，曾力图组建中道保守的新党。

古川先生表示：“湛山研究会是一个不会为了某种政局（政权斗争）目的而开展行动的超党派议员联盟。但现在已经有多达100名担忧日本现状，抱有试图改变现状这种问题意识的国会议员聚到了这里。我认为，今后我们看到的不是‘湛山议员联盟’作为一个整体怎样，而是汇聚在此的每一名议员都有可能逐渐变成‘风眼’。”

标题图片：石桥湛山在第三届自民党大会上被选为党首，1956年12月14日，东京都（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。