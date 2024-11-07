新的能源计划，展示将核电作为氢气供应源的新视角

日本政府内部已经启动围绕新版能源基本计划的讨论工作，该计划将成为日本中长期能源政策的指针。要在保证电力稳定供应的同时实现零碳目标，需要从新的视角看待核能的利用。

门槛提高的减排目标

2024年5月，经济产业省下属审议会启动了围绕制定《第七次能源基本计划》的审议工作。预定于2025年11月在巴西召开的第30届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP30）上，世界各国将带去2035年的温室效应气体（GHG）减排目标。第七次能源计划将2040年定为目标年份，这也是日本将在COP30上提出的数值目标。

让我们来回顾一下日本曾经提出的减排目标。2023年5月广岛七国集团（G7）峰会召开前的同年4月，七国集团气候、能源及环境部长会议在札幌召开。会后发布的联合声明提出，“2035年GHG排放量较2019年削减60%”的目标。作为G7峰会东道国，日本事实上相当于将这一新的减排目标变成了“国际承诺”。顺便提一句，这一目标数值也写入了2023年12月召开的COP28的共识文件。

“2030年GHG排放量较2013年削减46%”。这是日本在2023年4月发布联合声明之前做出的国际承诺。从2013年到2019年，日本好不容易将全年GHG排放量（二氧化碳换算值）从14.08亿吨减少至12.12亿吨，相当于减少了14%。如果现在还要进一步削减60%，可想而知需要付出多大的努力。

“2035年较2019年削减60%”这一新的国际承诺实际上更加严苛。如果按照之前设定的基准年份，“与2013年相较”来进行换算，那就意味着要“削减66%”。虽然期限从2030年延长了5年至2035年，但削减比例却从46%提高到了66%，整整提高了20个百分点。《第七次能源基本计划》中对发电能源构成的预期，就要求必须满足这个“严苛的前提条件”。

2030年发电能源构成预期已经亮起“黄灯”

附表的（1）展示了现行的第6次计划（2021年10月内阁会议决定）提出的2030年发电能源构成预期。但目前甚至就连这个预期能否实现都已经亮起了“黄灯”。

2030年、2040年发电能源构成预期

（1）2030年发电能源构成预期情况

可再生能源 36-38% 核能 20-22% 氨氢火力 1% 天然气火力 20% 煤炭火力 19% 石油火力 2%

（2）2030年发电能源构成实际情况

可再生能源 30% 核能 15% 氨氢火力 1% 天然气火力 32% 煤炭火力 20% 石油火力 2%

（3）2040年发电能源构成预期情况

可再生能源 45-50% 核能 25-30% 氨氢火力 5% 天然气火力 20% 煤炭火力 0% 石油火力 0%

笔者制作。

*（1）是《第六次能源基本计划》中的数值。（2）、（3）是笔者的推算值。

可再生能源中，风力的增幅较大，而2022年末的实际装机容量仅为陆上5.1吉瓦（GW）和海上0.1GW，从交付周期（从着手规划到完工的时间）的长度来看，要达成2030年陆上17.9GW和海上5.7GW的装机容量目标较为困难。要想让核能在发电能源构成中的占比达到20%到22%，必须保证27个反应堆在运转，但现阶段只有12个反应堆得到了重启。到2030年时，恐怕充其量也就只有20个反应堆在运转。在附表（2）中，笔者展示了自行推算的数值。笔者认为，2030年的发电能源构成中，可再生能源和核能分别仅占30%左右和15%左右。即使加上氨氢火力的1%，非化石发电能源的占比也只能达到46%左右。

其实，日本政府也已经意识到了这种状况。《伴随法律义务的能源供给结构高度化法》（高度化法，旨在促使能源供应企业使用非化石能源的法律）的实际运用，便以一种显而易见的形式反映出政府已经意识到问题，由此可以窥见政府试图“瞒天过海”。

如附表（1）所示，既然预期2030年的非化石发电能源占比要达到59%（可再生能源36%到38%＋核能20%到22%＋氨氢火力1%），那么照理来说，不把高度化法规定的义务化非化石发电能源占比也相应提高到59%就很奇怪。

但即使是在现阶段，该法规定的义务化非化石发电能源占比的下限仍旧被设定为和《第五次能源基本计划》持平的44%。这无非是因为政府自身也预见到了要在2030年前将非化石发电能源占比提高到59%相当困难，充其量也只能达到45%左右。

在2030年发电能源构成预期已经难以实现的现状之上，再附加上更加“严苛的前提条件”，所以在《第七次能源基本计划》中制定2040年的预期可谓是“暴力强攻”。要想满足前提条件，必须提出附表（3）中的发电能源构成预期（笔者推算），但实现的可能性却极低。

（3）展示的预期中，最严重脱离现实的是“核能25%到30%”这个数值。在《第六次能源基本计划》中，政府注意到2030年发电能源构成预期和现实情况差距较大的情况，使用了“雄心勃勃”这样的措辞。而与现实差距进一步扩大的《第七次能源基本计划》中，针对2040年预期，就已经不得不说是“凭空幻想”了。

为了避免零碳目标沦为“空想”

要避免2040年发电能源构成预期沦为“空想”，能有什么妙招呢？唯一的办法就是转变关于核能的想法。不能把核能理解为狭义的发电能源，而应该将之定位为生产过程中不排放二氧化碳的“零碳氢气”供应源，可以帮助实现实质上零排放的碳中和（CN）。

零碳氢气是实现碳中和不可或缺的支柱型原燃料。如果不把天然气火力发电变为氢能火力发电，用氢气和二氧化碳制造合成燃料（e-甲烷、e-fuel、绿色液化天然气等），在钢铁行业推行氢还原炼钢法[冶炼工艺中使用氢气替代焦炭（碳元素）还原铁矿石的方法），就不可能实现碳中和]。“没有零碳氢气就没有碳中和”，这已经成为“全球的常识”。

通常设想的零碳氢气，是用太阳能发电和风力发电产生的电力（绿色电力）对水进行电解后得到的所谓“绿氢”。不过，由于太阳能发电和风力发电受制于天气，所以绿氢存在电解装置运转率低、成本偏高等缺点。

另一方面，核电属于可以不分昼夜低成本稳定发电的“基本负荷发电能源”，可以稳定维持高水平的电解装置运转率。这就可以消除导致零碳氢气成本过高的一个重要因素。

除了绿氢外，在利用CCS技术（二氧化碳捕获和封存技术）生产“蓝氢”的成本方面，其他国家拥有优势。因为其他国家绿色电力的成本，以及将油气田作为封存地点的CCS的成本较低。

话虽如此，但如果从海外进口零碳氢气，日本的能源自给率并不会提高，海上运输费用还会拉高成本，最终得不偿失。要想解决这个问题，可以把国内的核电站作为零碳氢气的供应源，推进国产化。

如果像过去那样，将核电站生产的电力直接供应给市场，需求减退时就会出现供应过剩，不得不控制可再生发电能源的输出。但如果将核电站产生的电力用于氢气供应，这部分电力就不容易出现供应过剩的问题，也无需控制可再生发电能源的输出。拥有零碳这一共同特征的可再生能源和核能将实现共存。

东日本大地震引发东京电力福岛第一核电站事故以来，民众对核能的评价往往偏负面。要想提高核能在第七次计划的发电能源构成预期中的占比，就必须得到民众的支持。如果能够明确展示新的视角，将核能定位为零碳氢气的供应源，而不只是传统的发电能源，那么民众对核电站的态度或许会有所改观。

标题图片：东京电力谋求重启的柏崎刈羽核电站第六和第七号反应堆（由内到外），2015年12月7日，新潟县（时事社）

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