退出总裁选战：岸田展现的是怎样的“坚持”？

日本首相岸田文雄于8月14日宣布不参选9月的自民党总裁选举。三年前（2021年）的8月26日，岸田挑战当时的首相菅义伟政权时，宣称“我们国家的民主正处于危机之中。”然而，如今的岸田却被同样的批评浪潮阻挡了前程。（文中省略敬称）

爽快宣布不参选

14日上午11点半，岸田在临时召开的记者会上，一开头就意外地爽快宣布了重大决定：“展现自民党改变的最简单的第一步，就是我退出。我不会参加即将到来的总裁选举。”

从表面上来看，岸田的情况与菅义伟相似，两人都无法抵挡自民党内部要求他们“下台”的声音，在总裁选举前夕被迫放弃参选。局面也如出一辙，菅是因为没能妥当应对疫情，岸田则因处理“黑金”问题不够彻底，双双失去民众支持，使内阁支持率跌至最低点。

然而，菅义伟在宣布不参选时，他以疫情对策与总裁选举都需要投入大量精力、两者无法兼顾为“借口”，流露出遗憾之情。相较之下，岸田则明确表示：“作为组织的领导者，承担责任时应当毫不犹豫。”在这一点上两者有所不同。

那么，岸田是什么时候决定不参选的呢？

一位经常与岸田会面的政府高官近期表示：“首相寻求连任是毫无疑问的，跟他见面时可以强烈感受到他的意愿。”据这位高官所言，即便要与在民调中最受欢迎的前干事长石破茂对决，只要岸田提出不解散众议院、不举行大选的条件，他在国会议员中的支持票就能占据优势。

岸田在6月21日国会会期结束当天的记者会上，突然提出一系列应对物价上涨的新政策，例如恢复对电费与燃气费的补助、发放临时补贴给靠养老金生活的人等，这些政策都会延续到总裁选举期间。尽管他一直强调需要消除派系，但国会会期结束后，他却频繁与自己所属的岸田派议员会晤。如果这些都是为了连任总裁所做的布局，那么势必需要进一步说明，最近究竟发生了什么事情，让他原本强烈的连任意愿被浇熄了。

在14日的记者会上，当被问到“做出决定的时机”时，岸田并未直接回答具体时间点，只表示：“在展现政治家的坚持上，为了恢复自民党的信任，必须选择引身而退，因此做出了这个决定。”

然而，在问答前的演讲中，岸田表示：“早在这次（黑金）事件发生之初，我就已下定决心，心里早有定见。”如果这是他的真实回忆，那么故事就会变成岸田早在一开始就已决定退出总裁选举，只是出于“政治家的坚持”而故意展现出竞选的意愿。

早在春天就已决定？

笔者从岸田的一位亲信那里听到一个源于6月21日记者会问答的“岸田不参选说”，其中一段内容如下。

记者：“从首相您的表情和语气中，我感觉您似乎非常疲惫。请问您的精力还充沛吗？” 岸田：“如果我看起来很疲惫，那只是因为我力所不及。我的精力非常充沛，绝对没有疲惫感。”

乍看之下，似乎焦点会放在岸田强调自己“精力充沛”的反驳上，但这位亲信却有不同的解读。“作为首相，一旦展现出弱点，就应该是决定辞职的时候了。所以当他说出‘我力所不及’时，我就知道，啊，首相已经下定决心了。他已经没有继续做下去的打算了。”

在通常国会将结束的时候，坊间普遍认为岸田能够再次当选总裁的唯一条件，就是在下一次众议院选举中“维持住政权”。因此有传言称，即便预料到自民党席位会减少，岸田也会强行解散众议院。然而，在岸田宣布不参选后，再次询问他的亲信关于决策时机时所得到的回应，是“早在春天就已决定”。这可能意味着普遍的认知需要大幅修正。

岸田政权的诞生，本质上就是对安倍晋三和菅义伟这些强势政权运作方式的一种反动。最具象征性的表现就是岸田在三年前宣布参选时，手举着自己亲自听取民众意见的笔记本，强调他的“倾听能力”。

缺乏定见的“救火措施”已达极限

在政策方面，岸田在安全保障上属于“鸽派”，财政上则强调“平衡”，这与安倍和菅政权的方针有所不同。特别是岸田所提出的招牌政策，便是要从促使经济差距扩大的全球资本主义，转向重视再分配、促进中产阶级复兴的“新资本主义”。

然而，部分经济界人士抨击岸田的构想，认为其带有“社会主义色彩”，支持安倍经济学的右派势力也因此警戒感增强，迫使岸田不得不对此进行修正。如今，“新资本主义”已经沦为口号，内容变得模糊不清。

在安全保障方面，2022年2月俄罗斯对乌克兰的侵略带来了决定性的影响。世界迅速转变为冷战型的对立结构，岸田在“今天的乌克兰可能就是明天的东亚”这一口号下，推动修订了《国家安全保障战略》等安保三文件，其中包含大幅增加防卫费用，以及保有对敌方基地攻击能力等内容。

关于防卫费增加的财源问题，岸田表示“这是我们这一代人的责任”，并提出部分资金将通过增税来筹措。这是对安倍派试图通过增加国债来支付防卫费的牵制，直到2022年底，岸田仍然拘泥于“财政纪律”。



在家乡广岛举行G7峰会时，岸田文雄正处于政治生涯的巅峰（2023年5月21日，时事社）

然而，到了2023年1月，当岸田提出“异次元的少子化对策”时，政策有了转变。尽管这项政策会产生巨额费用，但财源的考量却被搁置。同年秋天，他突然推出了定额减税，声称要“回馈税收增加的部分”。这只是为了摆脱“增税眼镜”这个外号而取悦大众的政策。

一位政府的实权部门长官回忆道：“最初在涉及防卫费财源问题时还是很有紧张感的，但从提出‘异次元的少子化对策’开始，情况就完全不同了（失去了之前的紧张严肃气氛）。那是岸田政权的转折点。”

2022年发生的安倍遇刺和国葬事件，随之而来的旧统一教会问题，以及2023年底爆发的政治资金派对收取回扣问题，这些由党内最大派系安倍派引发的事件和丑闻，让岸田政权始终疲于奔命，这也是岸田政权的特征。

在这段期间，岸田主导了一系列措施，包括向旧统一教会发出解散命令、推动党内派系的消解、亲自出席政治伦理审查会，以及大幅降低派对券公开购买标准额等。虽然这些措施相较以往都可能算是“有所改善”，但对于支持率的回升却毫无帮助。

这可能是因为岸田所采取的每个行动，总是表现为“临时救火”，并没有向国民展现出有定见的政治信念。尽管岸田政权推动了多项重大政策转变，例如修正异次元金融宽松政策、修复日韩历史关系等，但最终还是无法揭掉不受欢迎的标签，并且即将在这种状态中谢幕。

标题图片：左图为自民党总裁选举中发表政见演说时，手拿着笔记本强调自己“倾听能力”的岸田（2021年9月17日，时事社）；右图为宣布不参加总裁选举的岸田（2024年8月14日，共同社）

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