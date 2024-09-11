日本能否重新掀起奥运热潮？

巴黎奥运会落下帷幕，日本队获得的奖牌数创下境外参赛新纪录。但据说此次并未安排以前那样的凯旋游行，丰田汽车也将在本届奥运会后终止与国际奥委会的顶级赞助合同。为防控新冠疫情，三年前的东京奥运会采用了原则上无现场观众的比赛形式，大会结束后又曝出了涉及选定赞助商的贪腐案等问题。在种种影响久未消退的背景下，日本是否还能重新掀起奥运热潮？

奖牌数创境外参赛新纪录的主要原因

在本届奥运会上，日本选手的夺牌势头一直持续到了赛事的最后一刻，最终获得20枚金牌、12枚银牌和13枚铜牌，共计45枚奖牌。从境外参赛的历届奥运会来看，此次金牌数超过了2004年雅典奥运会上的16枚，在金牌榜上位居世界第三，仅次于美国和中国，奖牌总数也超过了2016年里约奥运会上的41枚。

从获得金牌的具体项目来看，摔跤项目最多，共计8枚，柔道和体操各3枚，击剑和滑板各2枚，田径和霹雳舞各1枚。另外，现代五项和马术、跳水项目诞生奖牌得主也是重大收获。

日本奥运代表团团长尾县贡在赛后总结记者会上表示，“除了东京奥运会的老将外，一批新秀也在东京奥运会健儿的精彩表现激励下成长起来。我们的培养、强化训练工作成效显著”。正如其言，我们可以说，为备战本土举办的奥运会而加强竞技能力建设所留下的“财富”产生了积极作用。

东京奥运会结束后，有人曾担心日本的竞技实力会下滑，但国家并未大幅缩减用于推动体育事业发展的相关预算，依然维持了全年100亿日元的水平，这一点意义重大。此外，受到俄乌冲突影响，只有少数表示不支持进攻行为的俄罗斯选手以“中立运动员”身份参赛，从结果上看，可以说这对日本也是一个利好。

银座不举行凯旋游行

照理说，取得这样的佳绩，回国后举行游行活动并不奇怪。日本首次举行奥运奖牌得主游行活动是在2012年伦敦奥运会之后。当时，东京银座地区的街道涌入了大约50万名围观群众。里约奥运会后，也连同残奥会奖牌得主一起举行了游行，更是创造了大约80万人围观的盛况。

负责这项活动运营工作的是广告代理商。业界龙头电通公司旗下的商务信息网站电通报的信息显示，三井不动产作为特别赞助商，大和HOUSE工业、普利司通、丰田汽车、亚瑟士、JX能源、瑞穗金融集团、味之素、日本邮政等企业作为赞助商参与策划了里约奥运会后的游行活动。

东京奥运会后，受疫情影响，未能举行游行活动。这届奥运会后不再受疫情限制，但据说也没有相关计划。有分析认为这是考虑到了活动运营经费负担等问题。

广告代理商的行动迟缓，围绕选定东京奥运会赞助商的贪腐案和比赛项目运营业务竞标舞弊事件给整体氛围蒙上了阴影。不得不说，针对巴黎奥运会的商业宣传也大不如前。



里约奥运会及残奥会日本代表团奖牌得主联合游行活动中，体操运动员内村航平等人向沿途群众挥手致意。2016年10月7日，东京银座（图片：时事社）

丰田终止顶级赞助合同

有报道称，国际奥委会（IOC）的顶级赞助商丰田汽车将在合同期满的今年年末退出赞助商之列。丰田与国际奥委会签订合同是在东京成功申办奥运会两年后的2015年，合同期为10年，在里约、平昌、东京、北京、巴黎共计5届夏季和冬季奥运会上，担任了国际奥委会的奥运合作伙伴。丰田获准使用奥运标志开展全球规模的宣传促销活动，赞助金额虽未公开，但据分析总额将超过1000亿日元。

在本土举办的东京奥运会，由于正值新冠疫情期间，也曾遭到大批民众的抵制。东京奥组委的大会组织运营工作相继曝出各种问题，甚至导致丰田决定取消国内电视广告投放。这或许是因为丰田判断，如果强调自己是奥运赞助商，反倒会损害企业的形象。

今年年末，丰田将终止奥运合作伙伴合同，但据说公司会继续赞助残奥会，并考虑致力于发展本公司的体育部门以及为运动员提供直接支持。国际奥委会方面称“对奥运会和残奥会的赞助行为是一体的，不可分割”，被视为不赞成丰田的想法，而丰田认为今后再继续支持奥运会的收益甚少。

在赞助费持续飙升的背景下，其他一些企业也开始从日益臃肿的商业化奥运中抽身。和可口可乐一样，麦当劳曾是极具代表性的奥运赞助商，其在里约奥运会后退出奥运合作伙伴之列，一度引发热议。据分析，麦当劳做出此举，除了巨额赞助费的负担外，还有电视收视率的下降等深层原因。美国奥林匹克委员会（USOPC）的赞助商中，AT&T和百威等重磅企业也都在里约奥运会后选择了终止合作。

日本企业方面，除了丰田外，松下和普利司通签订的奥运合作伙伴合同于今年年末到期，今后，奥运赞助商队伍将会发生怎样的变化，这一点也备受关注。

国际奥委会暗示在日本举办奥运会

巴黎奥运会期间，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托夫・杜比对日本媒体表示“虽然不清楚日本是否考虑举办”，但“在不远的将来，或许会再次成为冬奥会的举办地”。

不久前，札幌市宣布放弃申办2030年冬奥会，法国阿尔卑斯山地区和美国盐湖城近期同时确定分获2030年和2034年冬奥会举办权。而且国际奥委会已经宣布将优先与瑞士商讨举办2038年冬奥会事宜。虽然事已至此，但国际奥委会高级官员依然抛出前述言论，或许是期待札幌再次发起挑战。

由于全球气候变暖的影响，甚至连报名申办冬奥会的城市都在减少。这次姑且一次性地敲定了两届大赛的举办地，但考虑到今后的发展，国际奥委会还是想在可以举办冬奥会的城市方面留下一些空间。

不过，日本的“奥运热”已经冷却，电通等广告代理企业也摆出一副不会积极出手的姿态，在这种情况下，日本真有可能再次尝试申办奥运会吗？针对杜比的言论，社交媒体上的反应也普遍冷淡。或许难言目前的状况能够赢得民众的理解。

日本积极推进奥林匹克运动

在巴黎奥运会闭幕式前召开的国际奥委会全体会议上，国际奥委会主席托马斯・巴赫透露，明年6月任期届满后将辞去主席职务。而目前担任国际体操联合会主席的渡边守成已经表示将参与竞选下任主席。渡边在东海大学体操队期间曾赴保加利亚留学，与艺术体操界建立起良好关系，学成后归国。后来作为吉之岛公司（现在的永旺）的员工致力于在全国推广艺术体操培训班，担任过日本体操协会的官员，最终当选国际体操联合会主席。



国际体操联合会主席渡边守成（图片：时事社）

国际奥委会主席选举将于明年3月举行，有传言称曾任伦敦奥组委主席，现任世界田联主席的塞巴斯蒂安・科（英国）是有力的候选人。他曾是一名奥运选手，参加过当时西方集团集体抵制的1980年莫斯科奥运会，夺得了田径男子1500米金牌。而东欧集团没有参加的1984年洛杉矶奥运会上，他又蝉联了该项目冠军。

眼下，选举的走向尚不得而知。但日本积极推进弘扬奥运精神的奥林匹克运动（Olympic Movement），肩负起领导责任，这一行动具有极为重要的意义。我们不能忘记被政治家的意图和企业的利益裹挟的东京奥运会留下的教训。这是我们重新思考如何才能在日本重新掀起奥运热潮的一次机会。

标题图片：北口榛花（中）等日本选手在巴黎奥运会闭幕式上（共同社）

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