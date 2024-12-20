对街头饮酒说NO！涩谷发布禁令

随着大量外国游客涌入旅游目的地，引发各种纠纷的“过度旅游”备受关注，街头饮酒成为新问题。东京都涩谷区等地已开始加强管制，但最终是否能解决问题？关于街头饮酒现象蔓延的背景原因及游客的看法，笔者进行了实地探访。

“听说日本允许在街头喝酒”

2014年10月1日下午6时许，几名身着安保公司蓝色制服的男子在日本有名的商业街“涩谷中心街”（东京都涩谷区）附近的派出所前集合。他们头戴蓝帽，制服的左胸和背后印有“涩谷区治安巡逻”字样。他们是受涩谷区政府委托，依据当日施行的《禁止街头饮酒条例》对街头饮酒行为实施管制的巡逻队员。



巡逻队在街头巡视，劝阻街头饮酒行为（2024年10月4日，东京都涩谷区涩谷中心街）（图片：笔者）

大城市市区施行全年禁止街头饮酒的条例在全国尚属首例。涩谷区对2019年制定的条例进行修订，加强了管制力度。新条例规定，下午6时至次日早上5时，JR涩谷站周边的街头和公园等公共场所全年禁止饮酒，禁止饮酒的区域范围也有所扩大。

巡逻队员开始巡视不久，发现一对情侣坐在路边花坛的水泥台一角，喝着罐装嗨棒（HighBall）。队员拿出涩谷禁止街头饮酒的区域地图进行解释说明，说服他们停止继续喝酒。接着，队员从两人手中接过酒罐，倒掉剩下的酒，把空罐放入事先备好的大塑料袋。

这对情侣都是32岁，来自美国华盛顿州西雅图市。刚才喝酒的女子直爽地说，“美国不允许在街头喝酒，但是朋友告诉我日本可以。”她表示之前不知道条例的事情，略显遗憾地向笔者询问是否全日本都不允许在街头喝酒。

因疫情街头饮酒的人增多

有关条例制定的原委，笔者采访了涩谷区安全对策处的东浦幸生处长。东浦处长介绍说，很久以前在中心街等场所就不时看到街头饮酒，促使政府决定加以管制的重要原因是，随着欧美节日万圣节在日本各地受到追捧，10月31日万圣节的狂欢活动成为惯例，当天晚上，JR涩谷站周边常有大量人员聚集，经常引发纠纷冲突。

2018年，中心街一群喝醉的年轻人掀翻一辆轻型卡车被逮捕，一度出现骚乱。涩谷区政府鉴于事态严重，于第二年也就是2019年制定了《万圣节条例》。条例规定，在人员易聚集的万圣节前后和年末年初，涩谷站周边禁止街头饮酒。

尽管出台了条例，街头饮酒却因意想不到的原因愈演愈烈。因新冠疫情暴发，2020年至2021年，餐饮店纷纷暂停营业以防控疫情，在街头饮酒的人猛增。受疫情影响，外国人入境受到严控，所以当时在街头饮酒的全是日本人。

疫情平息、餐饮店恢复营业后，已成为常态的街头饮酒现象依然存在。而且往往不是一个人独饮，深夜的街道上随处都有人聚在一起开“酒宴”，周边居民不堪其扰开始向政府投诉。此外，入境限制措施解除后，蜂拥而至的外国游客也开始模仿日本人。于是，在涩谷商业街，一年到头都可以看到街头饮酒的景象。



JR涩谷站周边宣传禁止街头饮酒的告示牌（2024年10月4日，东京都涩谷区宫下公园）（图片：笔者）

为维护市容环境，涩谷区政府于去年9月提出“杜绝街头饮酒不良行为”，派安保人员每晚在JR涩谷站周边巡逻，规劝民众不要在街头饮酒。然而，基于旧条例的请求式劝阻收效甚微，涩谷区政府不得不修订条例。随着新条例生效，巡逻工作也进一步加强。为使外国游客遵守条例，巡逻队还配备会说英语、法语、汉语等外语的人员。

对于街头饮酒的不良影响，东浦处长说，“饮酒人群会造成道路堵塞，妨碍交通，而且乱扔垃圾，大声喧哗，给周围店铺造成困扰，有时甚至损毁财物、发生暴力事件”。同时，他也强调，“喝酒本身并没有什么不对，不对的只是在街头喝酒”。涩谷区商店会联合会会长大西贤治对加强管制表示赞同，称“喝酒本身无可厚非，但在街头喝酒会破坏街道卫生，甚至引发纠纷”。

“外国人想在日本尝试的一件事”

那么，条例实施的效果如何？条例施行当日和施行后第一个周末的10月4日（周五），笔者跟随巡逻队在JR涩谷站周边进行了采访。

在巡逻过程中，时不时见到有人在街头饮酒。基本上是一个人或者两三人在一起喝罐装Chu-Hi（烧酒加苏打水混合的酒精饮料——译注）或利口酒之类。或许因为时间还早，并未遇到多人参加的“酒宴”。大概是新条例实施产生了效果，涩谷区政府相关负责人透露，“感觉相比之前的周末，情况大为改善”。

跟巡逻队走下来，笔者感觉在街头饮酒的主要是外国游客。涩谷区从去年启动巡逻起开始记录因街头饮酒受到提醒的人数，约三分之二是外国人。大部分行人都是日本人，为什么在街头饮酒的多是外国人？

来自美国康涅狄格州、在日本旅居近17年的油管(YouTube)博主MJ说，“对于许多外国游客来说，街头饮酒是到日本必然想尝试的事情，就像在东京市区道路上开赛车或者去女仆咖啡店”。在欧美地区，不少国家或地方政府严格限制在公共场所饮酒，街头饮酒的体验将成为在旅行目的地的特殊记忆。MJ本人刚到日本时，得知日本允许在公共场所喝酒，也曾激动地表示“awesome（棒极了）”。

据笔者所见，无论国籍，多数街头饮酒人员都接受巡逻队员劝阻，痛快地交出了喝到一半的酒精饮料。笔者采访的外国人大都表示，之前不知道有这样的条例，既然有条例肯定遵守。日本人也持同样态度。不过，也有少数外国人抵触或无视劝阻。有两名看似外国游客的男子被巡逻队员提醒后依然拒绝丢弃酒精饮料，辩称“回头在电车上喝”，抽身离去。



巡逻队员向两名外国男子（近前）说明禁止街头饮酒后，两人仍未丢弃手中罐装啤酒（2024年10月4日，东京都涉谷区JR涩谷站附近）（图片：笔者，图像局部处理）

应共同应对的全国性课题

涩谷区的街头饮酒禁酒条例无法对违反者进行处罚或罚款，也不能强制没收未喝完的酒精饮料，只能由对方主动交出。因此，之前就有人担心条例是否能取得实效。

也有人担心，如果涩谷区严厉打击街头饮酒行为，客流会转向其他地区商业街，难免又产生新的街头饮酒问题。去年万圣节当天，涩谷区通过社交媒体等呼吁大家避免前往JR涩谷站周边，结果部分人流向新宿区歌舞伎町，发生了大规模街头饮酒骚乱。鉴于此，新宿区政府今年紧急制定条例，规定10月31日下午5时至次日早上5时限制人们在歌舞伎町附近的街头饮酒。



涩谷区区长长谷部健（右）与新宿区区长吉住健一就禁止街头饮酒条例召开记者会（2024年10月7日，东京都千代田区日本外国特派员协会）（图片：笔者）

10月1日，涩谷区区长长谷部健与新宿区区长吉住健一在日本外国特派员协会召开记者会，向外国游客宣介禁止街头饮酒条例。长谷部区长称，如果条例施行后街头饮酒问题未得到改善，那么“有必要和其他许多国家一样采取严厉措施”，提及可能采取进一步措施。他表示，也在考虑届时“将由新宿区和涩谷区联合要求中央政府或东京都政府制定带有处罚或罚款条款的法律”。



一名外国男子在听取巡逻队关于禁止街头饮酒的说明后交出没喝完的鸡尾酒罐（2024年10月4日，东京都涩谷区JR涩谷站附近）（图片：笔者，图像局部处理）

大批外国游客的到来可拉动经济发展，但由于习惯和思维方式的差异，易引发各种摩擦和问题。对于推进“观光立国”的日本来说，涩谷区面临的问题并非地区个例，这是一个全国性的课题，需要大家共同应对。

标题图片：涩谷区区长长谷部健（中）等人走上涩谷中心街，手持横幅呼吁禁止街头饮酒（2024年10月1日）（图片：笔者）

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