“土葬为什么不行？”——日本社会能否实现多文化共生？

大分县某町，伊斯兰教徒（穆斯林）土葬墓地建设计划因遭到当地居民反对而搁浅。尽管日本并不禁止土葬，但许多地方都发生了同样的问题。为什么土葬难以实现？可以预见，旅居日本的外国人将不断增多，在这一背景下，笔者认为这个问题将成为检验日本能否建成理想中的多文化共生社会的试金石。

反对派町长当选，导致计划受挫

宗教法人别府穆斯林协会（大分县别府市）会长穆罕默德・塔希尔・汗2001年以留学生身份从巴基斯坦来到日本，现在担任立命馆亚洲太平洋大学（别府市）教授。穆罕默德已经取得日本国籍，他认为“日本人都很和善，好人特别多”，日本是自己的“第二故乡”。

他是如此热爱日本，唯独谈到协会面临的“确保土葬墓地”问题时，温和的表情变得凝重起来。他凝视着笔者的眼睛，流露出焦躁的情绪。



别府穆斯林协会会长穆罕默德。在九州大学取得博士学位后，2007年开始在立命馆亚洲太平洋大学任教。2020年10月9日，别府市（笔者摄影）

穆罕默德说：“伊斯兰教禁止火葬。但日本可以土葬的地方极少。在九州和中国地区去世的穆斯林中，甚至有人花高昂的费用将遗体运到（有土葬墓地的）关东去。我想尽快在本地找到可以土葬的场所，从根本上解决这个问题。”

2018年12月，为了修建信徒专属墓地，别府穆斯林协会在与别府市相邻的大分县日出町的山上拿下了一块土地。作为将来“九州地区第一块”穆斯林专属土葬墓地，电台和报纸也对这项建设计划进行了报道，引发了广泛关注。选址位于周边人烟稀少的深山里，穆罕默德和协会成员原本计划在2020年内建成。



别府穆斯林协会起初为修建墓地而拿下的土地。位于距离日出町中心车程超过15分钟的深山里。2020年10月7日，大分县日出町（笔者摄影）

起初看起来或将顺利推进的计划，在当地居民开始发声表示担忧后便陷入了停滞状态。中间也有过一段时间，协会和部分居民反复沟通，选定了町政府储备土地作为建设备选地以替代原有方案，情况出现了好转的迹象。但2024年8月举行的町长选举中，反对建设土葬墓地的安部彻也以3500票以上的差距击败时任候选人，使得建设计划再次搁浅。

就像选举时主张的那样，安部新町长当选后明确宣布了“不会出售町政府储备土地”的方针。拿不到町政府储备土地，就无法建设土葬墓地。尽管穆罕默德表示“接下来还会继续和日出町方面交涉”，但进展情况可谓令人绝望。

日本是“火葬大国”

上世纪50年代以前，日本的火葬率约为50%，以农村为主的一些地区还保留着土葬的风俗。然而，如今的日本甚至可谓世界上屈指可数的火葬大国，一般人的头脑中恐怕不会将“土葬”作为丧葬方式的选项。厚生劳动省公布的卫生行政报告事例显示，2022年内日本共举行162.8048万场丧葬活动。其中162.7558万场为火葬，占比高达99.97%，土葬仅占0.03%（490场）。

对于普通日本人来说，丧葬方式和信仰之间不一定有密切联系，但穆斯林不同，土葬对于他们是一个直接关系到信仰的问题。犹太教、基督教和伊斯兰教又称“亚伯拉罕系宗教”，一些信徒相信死后可以复生，因而希望土葬。相较于许多信徒也可以接受火葬的基督教，穆斯林中执着于土葬者的比例要高得多。

日本的《墓地埋葬法》并未禁止土葬。但如今火葬已得到广泛普及，能够进行土葬的墓地极少。因此可以说，如何获取能够以符合信仰的形式埋葬遗体的墓地，是在日穆斯林共同面临的重要课题。

在日本，只有地方公共团体、公益法人、宗教法人等团体组织可以经营墓地，而已经取得宗教法人资格的别府穆斯林协会是符合相关条件的。尽管协会遵照法令和地方政府的指示，和部分居民达成了“共识”，但其他居民的“反对之声”还是不断高涨，导致墓地的建设始终无法开工。这其中的原因在哪里呢？

针对土葬的“三种抵触情绪”

试图新建土葬墓地，却因为当地居民的强烈抵制而导致计划受阻，其他在日穆斯林群体也有过类似经历，别府穆斯林协会并非个例。笔者采访过的茨城县樱川市的事例，和别府的情况也有相似之处。

当时樱川市的条例并没有规定修建墓地必须召开居民说明会。当地一座佛教寺院给穆斯林提供帮助，直接与作为审批方的樱川市政府相关部门交涉，于2023年9月取得了修建墓地的许可。然而，居民得知该计划后，反对的呼声高涨，结果穆斯林一方的团体组织向市政府申请撤销许可，并于2024年3月取消了建设计划。

办理了合法手续，却因为遭到当地居民的强烈反对而导致计划搁浅——这两个事例集中反映了在日穆斯林所面临的困境。当地居民关注的问题大致可以分为以下三类。

对如今日本已经很少见的土葬在公共卫生方面的影响感到担忧 对不太熟悉的伊斯兰教隐隐感到不安 在办理建设计划手续的过程中，居民产生的被忽视感

在此重申一下，如果单从法律程序来看，无论别府市还是樱川市的项目都没有任何问题。由此穆斯林一方产生了“明明已经付出了超出法令规定的努力，为什么还是不允许开工建设”的疑问，并对此感到愤怒，这是可以理解的。不过，或许也不应该忘记日本社会的现实，一旦当地居民发起抵制运动，那么要想开工建设就绝非易事。



穆斯林在别府清真寺礼拜。大约有300人来此礼拜，主要是留学生。2020年10月9日，大分县别府市（笔者摄影）

“在自家后院修建墓地的精神准备”

“NIMBY”（邻避症候群）是用来形容某项计划受到邻近地区居民反对的一个词语。它是英语“Not In My Backyard”（直译“别在我家后院”）的缩写，表达了这样一种态度：承认修建设施的必要性，但“希望不要建在自家周围”。比如垃圾填埋场、核电站等设施具有高度公共性，却又容易遭到周边居民反对，其建设计划经常会遭遇这个问题。

针对穆斯林土葬墓地的抵制运动，在深层次上源于这种NIMBY心理。在笔者的采访中，许多土葬墓地反对派吐露了这样的心声。一位居民说：“我知道不应该歧视穆斯林，也愿意理解土葬墓地的公共性，但还是希望不要建在我家附近”。

早稻田大学名誉教授店田广文在研究项目中推算，目前日本大约有35万穆斯林。虽然在日穆斯林人口不断增多，但对于多数日本人来说，伊斯兰教依然称不上熟悉的宗教。恐怕通常不会有人像笔者这样，明明不是信徒，却特意跑去清真寺倾听穆斯林的声音。

专门研究伊斯兰文化的京都产业大学副教授冈井宏文表示：“现代日本的丧葬方式正在不断趋于多样化，并不仅限于穆斯林的事例。恐怕我们有必要正视具有多样背景的人们的祭奠方式，以及由此产生的课题”。

正如冈井副教授所言，近年来日本的丧葬方式呈现出多样化倾向，已经出现了没有坟墓的选项，比如用树木代替墓石作为墓标的“树葬”，以及将骨灰撒向大海的“海葬”等。明明尊重生前意志的祭奠方式越来越多，但希望土葬的在日穆斯林却因为“不能采用基于信仰的形式埋葬遗体”而一直深感苦恼。



穆斯林在位于千叶大学附近的西千叶清真寺礼拜。2022年5月20日，千叶市中央区（笔者摄影）

这个问题的背景原因，在于日本国内穆斯林人口的增长和国际化发展程度成正比，土葬墓地的必要性上升。此外，在进入超高龄化社会后，日本饱受劳动人口减少的困扰，支撑经济发展的外国劳动者越来越多。这些外国人才之中自然也有穆斯林。考虑到定居日本的外国人才呈增长趋势的现状，从长远来看，日本全国任何地方都有可能发生同样的问题。

如果把责任完全归咎于作为当事人的穆斯林，就不可能找到根本性的解决之法。如果日本今后还要继续追求实现多文化共生，那么寻求与以穆斯林为代表的要求土葬的群体展开对话，就会变得更具重要意义。能否把穆斯林当作近邻接纳，下定决心“在自家后院”修建土葬墓地？整个日本社会是否已做好了这样的思想准备？

标题图片：可以进行土葬的本庄儿玉圣地公墓。有人不远千里从关西等地把遗体运至此处，园内除了伊斯兰教徒外，还有基督教徒的土葬墓穴。2022年5月24日，埼玉县本庄市（笔者摄影）

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