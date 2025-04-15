世博会购票环节，暴露出个人信息保护意识低下问题

4月13日，大阪关西世博会正式拉开帷幕。围绕购买电子门票时需要使用的“世博ID”，注册要求填写的个人信息范围过广、使用目的不明等问题遭到诟病。社交媒体上不断涌现质疑“个人信息是否会被倒卖”的网帖，负责世博会运营工作的日本国际展览会协会不得不修改个人信息处理章程。在这样一个国际性的“盛大舞台”上的失态，向整个世界暴露出日本对个人信息保护不到位的现状。

要求填写的信息范围过广

购买世博会的电子门票需要注册世博ID，而注册时又需要同意日本国际博览会协会（世博协会）提示的“个人信息保护方针”。遭到诟病的首要问题就是主办方收集的个人信息范围明显过广。

起初要求输入的是姓名、地址、信用卡号等购买电子门票的必要信息，可除了这些之外，又要求填写位置信息、头像照片和指纹等“生物识别信息”、企业名和部门名等“单位信息”、是否被认定为残疾人、社交媒体账号和密码、已婚还是未婚、是否有孩子，等等。

世博协会解释称，之所以要求填写覆盖面如此之广的内容，是为了便于大家参加各种活动，以及包括国内外工作人员和相关人员在内的ID注册工作需要，但针对这种范围过广的个人信息收集行为，社交媒体上不断涌现出“到底出于什么目的”“太可怕了”之类深表忧虑的网帖。世博担当大臣伊东良孝在国会上被追问，要求加以说明，之后世博协会于3月28日宣布，将删除指纹和社交媒体账号密码等信息收集项目，所获信息也仅提供给场馆出展方。

会场内的场馆也遭到质疑

关于此次世博会，有媒体报道称，大阪府和大阪市设立的名为“大阪健康护理馆”的展馆将在征得本人同意的前提下收集入场观众的健康数据，提供给部分赞助企业。

此前大阪府和大阪市世博推进局一直坚称，向企业提供的是经过加工，难以锁定具体个人的数据，不会引发问题。但有观点指出，即便是加工过的数据，但只要将之与原数据或企业掌握的其他数据进行比照，也可能锁定具体个人。

之后，相关部门修改了该展馆的“个人信息处理方针”，使用参观者相关信息的规定改成了“除《个人信息保护法》及其他法令允许的情况外，不会超越使用目的范围过度收集活动参与者的相关信息”。毫无疑问，这也是在遭受媒体抨击后才做出的调整。

这些事例暴露出日本对妥善处理个人信息的意识低下，法制建设不够充分。在世博会这样一个全球瞩目的活动中“失态”，难免会让尤为重视保护个人信息的欧美人产生强烈的不信任感。

在欧美会成为“违规”案例

反观欧美的情况如何。欧盟（EU）制定了《欧盟通用数据保护条例》（GDPR）来保护个人信息。该条例对个人数据的处理和转移相关原则、个人数据的管理者和处理者的义务以及个人数据的保护等问题做出了规定。尽管该条例是欧盟制定的法律，但所有在欧洲开展业务的企业都属于适用对象。

2019年，法国政府相关部门以违反GDPR为由，向美国谷歌公司开出了5000万欧元的罚单。这是欧美国家首次依据GDPR对美国IT巨头实施处罚。尽管个人信息并未泄露，但法国仍判断谷歌没有遵守法律规定。

另一方面，美国针对13岁以下儿童制定了《儿童在线隐私权保护法》（COPPA）。谷歌及其子公司油管曾在2019年收到美国联邦贸易委员会（FTC）和纽约州总检察长认定其违反COPPA的指控。该指控认定谷歌在未经家长同意的情况下，从针对儿童的油管频道非法收集了个人信息，最后谷歌支付1.7亿美元达成了和解。

参考欧美国家这些严厉处罚的事例，基本上可以认为世博ID的事件应该会被他们判定为“违规”。在世博会英文版网页上，也必须同意隐私条款才能取得世博ID。一方面要求用户同意隐私条款，而另一方面，处理信息的法律依据薄弱，在指定原本应该得到广泛保护的用户个人“正当利益”时，缩小保护内容的范围，这种做法可能会触犯GDPR。

欧盟或英国的数据保护部门不可能出来指责世博ID相关操作存在问题，或处以罚款。但考虑到作为世博会这样一个全球民众齐聚一堂的国家项目中的个人信息保护方针，就应该使之符合其他国家和地区的法律规定，确保不会在国际上引发问题。

匹配国际标准

日本2015年修订《个人信息保护法》之后，民间企业向第三方提供用户个人信息时，必须承担写入隐私条款、向国家的个人信息保护委员会提前申报等义务。虽然个人信息相关法制建设随着互联网时代的发展不断进步，但依然难言足够到位。

2023年10月出台《赠品标记法》，禁止掩藏广告实质而对商品或服务进行宣传的行为，即所谓的隐性营销。此前，网红隐性营销现象泛滥，口碑网站和社交媒体上充斥着不可信信息的情况至今仍让人记忆犹新。日本之所以决定出手监管隐性营销，是因为这种行为在许多国家都是违法的。在经济合作与发展组织（OECD）主要成员国（名义GDP前九位）中，只有日本没有针对隐性营销的监管措施。在跨越国界互联互通的网络上，只按本国标准行事是行不通的。

调查显示，对隐性营销置于法网监管之后，网红收到的隐性营销业务已经减少，法制建设的效果显而易见。世博ID事件却意外地暴露出了制度的缺陷，针对个人信息处理问题，现在已经到了应该参照欧美严格标准进行法制建设的时刻。与此同时，或许还应该通过各种形式的教育，提高每一个国民的信息素养、个人信息相关意识。必须尽快筛查出日本特有的问题点和课题，研究如何与其他国家的法律法规相适应等问题。

标题图片：大阪关西世博会会场，2025年3月10日，大阪市此花区（小型无人机拍摄，时事社）

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