七成日本受访者认为“日美关系恶化”

近日，一份关于日美关系的舆论调查显示，近七成日本受访者认为进入“特朗普第二任期”后的日美关系出现了恶化，超过四成受访者认为日本在防卫事务上应该独立于美国，实现自立。

“特朗普第二任期”是否引发了对美看法的显著变化？

在战后80周年之际，为探讨日本人对美国的看法，nippon.com日本网于7月22日至24日联合JX通信社共同实施了一次网络舆论调查。

首先，针对今年1月美国第二次特朗普内阁成立后，日美关系“有所改善还是恶化”这一问题，包含“相对有所改善”在内，认为“有所改善”的受访者比例仅为2.3%。

相反，回答“相对有所恶化”和“出现严重恶化”的受访者占比分别为47.1%和22.4%，认为“日美关系恶化”者的合计占比达到69.5%。另有28.3%的受访者认为“没有变化”。

从年龄段来看，超过七成的60到69岁受访者和超过八成的70到79岁受访者表示“有所恶化”。而年轻人群方面，20到39岁受访者多数认为“没有变化”或“相对有所恶化”，相较于年长者，年轻人对双边关系恶化的感受明显较弱。这种差异可以认为与年长者亲历过日美关系更为良好的历史时期有关。从性别来看，28.5%的男性受访者认为“出现严重恶化”，相较于女性受访者（16.3%），他们更觉得形势严峻。

此次调查实施的时间，正值日本参议院选举结束，特朗普总统宣布美国和日本达成协议，将此前准备征收的25%对等关税下调至15%之际。但特朗普的单方强硬姿态即便略放和缓，认为“日美关系恶化”的受访者比例仍然超过七成；倘若调查实施之时的谈判结果尚未确定，那么该比例可能还会更高。

根据日本内阁府在第二次特朗普内阁成立之前的去年10至11月实施的《外交相关舆论调查》（邮寄问卷方式，有效回答1734人），85.5%的受访者表示日美关系总体上“良好”，只有11.4%认为“关系不好”。

虽然由于调查方法不同，无法简单进行比较，但可以认为，在特朗普第二任期前后，日本人在双边关系上的看法发生了显著变化。

“强化日美同盟”已非主流观点

日本人对美态度的变化，似乎也影响了他们对日本安保的看法。

在此次调查中，当被问及“日本今后应该如何维护本国的和平与安全”时，认为（1）应该“进一步强化日美同盟”者占24.7%，希望（2）“与美国以外的国家合作”者占33.7%，而比例最高、达到了41.7%的则是（3）“努力实现自主防卫”。

由于日本将日美安保条约作为国防的基础，所以（1）主要意味着延续这一政策；（2）近似于和澳大利亚、韩国、菲律宾等国的“多边安保”合作构想；（3）即所谓的“自主防卫”。

从年龄段来看，从30到69岁的各个年龄段受访者中，选择“自主防卫”的比例均超过了四成。而70到79岁人群中，选择“与美国以外的国家合作”的比例超过了四成，多于“自主防卫”。从性别来看，36.2%的男性受访者和31.1%的女性受访者支持“与美国以外的国家合作”，40.6%的男性受访者和42.8%的女性受访者支持“自主防卫”，男女之间没有明显差异。

被中国、俄罗斯、朝鲜等多个拥有核武器的国家包围的日本，若想谋求实现不依赖于美国威慑力的自主防卫，就需要远超过去量级的防卫预算，并从根本上变更宪法等法律体系。可以认为，之所以选择“自主防卫”的受访者较多，与其说是体现了希望解决这些难题的意愿，莫如说是已无法再依赖美国这种“不安感”的反映。

针对选择“自主防卫”的受访者占多数这一调查结果，一位前防卫省事务次官表示：“这是受到特朗普个人性格影响的结果。最近半年，对美国产生反感的人确实不在少数，但我们必须冷静地思考日本所处的安保环境。自主防卫的论调有些不切实际。”

美国经济强大，软实力减退

调查还让受访者从6个选项中选择了最能感受到美国影响的领域。其中，选择“经济活动”的受访者最多，占比达到59.7%，其次是“国防”（22.0%）、“思维方式”（7.2%）、“音乐、电影、时装等文化”（4.3%）、“数字技术”（2.1%）。“其他领域”占比为4.7%。

可以认为，之所以选择“经济”的最多，是因为实施调查时，日美关税谈判进入了最后阶段。在20到79岁的各个年龄段中，选择“经济”的受访者都占到了五六成。20到29岁受访者中，选择“数字技术”的人尤多，占比达到5.6%。从性别来看，女性受访者选择“思维方式”（8.6%）和“文化”（5.2%）的比例高于男性受访者。

对日本而言，战后即是全面进入美国影响之下的一个新时代的开端。过去，美国的“软实力”还广泛地渗透到了日本人的生活方式、娱乐和文化领域。然而，单就此次调查结果来看，这样的软实力现在已经变得不再那么明显了。

本次的调查对象，是预先注册的网络跟踪调查人员，以向他们随机发送问题的形式实施，共收到1042人的回答。

标题图片：PIXTA

