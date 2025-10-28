《鬼灭之刃》全球热映，索尼之超越迪士尼的IP战略

近段时间，《鬼灭之刃》动画电影系列（下文简称“鬼灭系列”）的最新作品在日本国内外掀起观影热潮。该系列作品不断刷新票房纪录，属于现象级IP（知识产权）。按照索尼集团的战略，索尼力图凭此站上全球动画产业之巅。

日本超七成影院在首映日放映

2025年7月18日，《鬼灭之刃 无限城篇》开始公映。这是鬼灭系列时隔近五年的又一部剧场版作品，也是日本历史上票房最高的《鬼灭之刃 无限列车篇》（2020年10月公映）的续作。日本全国约有590家电影院，其中443家（约75%）在首映日放映了该片。据称，美国环球影业出品的《侏罗纪世界：重生》原定于同期在日本上映，为避其锋芒而推迟了档期。

在公映后仅31天时，票房收入就达到了257亿日元（约合人民币12.0亿元），约2000万人观影，很快就可超过前一部作品400亿日元（约合人民币19.6亿元）的票房收入。

鬼灭系列或将超越吉卜力？

鬼灭系列正在以种种形式刷新日本影史纪录，目前最大的关注点是其能否奠定日本“国民动画”的地位。

迄今为止，日本剧场版动画电影单一系列票房冠军是凭借28部作品拿下1347亿日元（约合人民币62.7亿元）票房收入的《名侦探柯南》。而长期以来被冠以“国民动画”称号的，是在1984年以来的大约40年间，以24部作品征服无数观众的吉卜力工作室的作品系列，票房总收入达到1687亿日元（约合人民币78.6亿元）。吉卜力作品系列的观影总人数达到1.2亿人，这个数字可以算是“国民动画”的一个衡量标准。

日本生产性本部发布的《2024休闲白皮书》显示，日本全年观影人数共3130万人。而《鬼灭之刃 无限列车篇》的观影人数为2897万人，相当于2024年日本全年观影人数的九成多。加之，通过电视免费收看的人数估计是付费观影人数的两倍，可以说，鬼灭系列的观众基础足以超越吉卜力了。

上世纪70年代到90年代，日本本土电影市场长期处于低迷状态。正是吉卜力工作室确立了“剧场版动画”这一电影类型，才重新激活了日本本土电影产业。日本1958年的观影人数达11.2亿人，此后持续减少，直到1997年触底回升。这一年上映的《幽灵公主》起到了重要的作用。

自此，吉卜力的系列作品势如破竹，随着电影院复兴潮，将观众拉回电影院，并逐渐培养了人们在春假、黄金周、暑假等长假期间“全家一起看电影”的习惯。在日本影史上，只有吉卜力成功开创了这样的文化时代，而今鬼灭系列正试图重新书写。

故事的舞台是一座仿佛延伸至世界尽头的立体结构无限城，战斗场景呈现出压倒性的速度感……精雕细琢的视觉效果达到了前所未见的程度。片长达2小时35分钟，却丝毫不给人冗长难耐之感，从头到尾都牵动人心，甚至连孩童都看得泪流满面。

《鬼灭之刃 无限城篇》为三部曲，预计后两部续作的票房收入将达800亿日元（约合人民币37.3亿元），观影人数超6000万人。不难想象，待后两部上映，将再度掀起“鬼灭热潮”。吉卜力奠定的日本动画影史必将被重新书写。

人气一骑绝尘

调查公司GEM Partners持续追踪调查动画、游戏、角色、音乐、电影等文化产品的最新粉丝数量。对比日本顶流文化产品可以看出，在2020到2022年间，鬼灭的人气尤为突出。

2022年初，鬼灭的粉丝数量为430万人，而2020年末《鬼灭之刃 无限列车篇》上映时可能超出这个数字。2023年春和2024年春，电视动画版《刀匠村篇》《柱训练篇》分别播出时，粉丝数量均超过了200万人，高峰迭起。此次新作《鬼灭之刃 无限城篇》上映，该数字有望再创高峰。

但今非昔比，如今参与竞争的文化产品变多了。“名侦探柯南”“吉伊卡哇（Chiikawa）”等的粉丝规模也每年都在稳步扩大，铁粉数量持续增加。

中国成为票房突破千亿日元的关键

鬼灭在日本国内已经坐稳头把交椅，在国外能受到多大程度的欢迎或将是其成长的试金石。

自8月中旬起，《鬼灭之刃 无限城篇》相继在印度尼西亚、中国香港、马来西亚、泰国、越南上映，各地票房均超过了300万美元（约合人民币2137.3万元）。目前，包括美洲、大洋洲的在内，该片已在超过80个国家和地区定档。此前的《鬼灭之刃 无限列车篇》在新冠疫情期间上映，当时海外票房收入为1.2亿美元（约合人民币8.5亿元），此次新作在海外市场也超过前作几无悬念。

在中国大陆，该片虽因战斗场面等问题暂未正式上线，但在视频网站哔哩哔哩（Bilibili）举办的“BiliBili World”大型线下嘉年华活动中大获好评，其人气已经得到了充分验证。

2023年和2024年，中国大陆让新海诚执导的《铃芽之旅》和宫崎骏执导的《你想活出怎样的人生》分别收获了8亿元和7.9亿元的票房，已成为日本动画电影的重要市场。如果《鬼灭之刃 无限城篇》能够在院线正式上映，或许能够超过前述两部作品。那样的话，该片的全球总票房突破1000亿日元（约合人民币46.7亿元）大关也就不足为奇了。

索尼集团全球战略的核心

鬼灭系列由索尼音乐娱乐公司（SME）旗下子公司Aniplex出品，并负责全球发行和推广。该公司始终与索尼集团（原索尼公司）的全球战略保持同步发展。

曾任索尼会长的大贺典雄主导收购了美国CBS唱片公司（现SME）和美国哥伦比亚电影公司（现索尼影视娱乐公司，SPE），并开发了PlayStation游戏机等。受迪士尼动画的触动，他在SPE创立了动画制作部门，那就是Aniplex的前身。这家新兴动画公司一度处于亏损状态，直到《钢之炼金术师》（2003年）爆火。此后，又推出了广受欢迎的“FATE”“魔法少女小圆”等系列，最终凭借鬼灭系列一跃成为日本动画产业的领头羊。

上世纪90年代后期，美国迪士尼公司的动画和真人电影业务一度低迷。进入本世纪，通过收购皮克斯（2006年）、漫威（2009年）、卢卡斯影业（2012年），在本世纪第二个十年连续推出多部大热作品，实现了复兴。其中，皮克斯尽管是CG动画产业的开山鼻祖，彼时也不过是一家小公司，通过和迪士尼联手，其“玩具总动员”系列的票房收入实现了惊人的增长：1995年4亿美元，1999年5亿美元，2010年10亿美元，2019年10亿美元。如今，皮克斯已经成为迪士尼的核心支柱。Aniplex的发展轨迹和皮克斯高度重合，俨然就是“索尼集团的皮克斯”。

在全球布局IP业务的索尼集团把鬼灭系列作为其全球战略的主线，意欲“超越迪士尼”。倘若鬼灭系列持续保持强劲的势头，或许这个愿景并非痴人说梦。

标题图片：鬼灭系列最新作品首映当天的一家电影院的情景。2025年7月18日，东京都千代田区的“TOHO影院日比谷”（共同社）

（原文日文，公开于2025.08.21）

