日本对非援助重要性日增，TICAD发挥了怎样的作用？

第九届非洲开发会议（TICAD 9）2025年8月在横滨市举行，49个非洲国家参会。本文在解析TICAD在32年间所发挥作用的同时，审视国际局势巨变下的日本对非援助。

诞生于后冷战时代

TICAD自1993年由日本政府主导发起，现在与联合国、联合国开发计划署（UNDP）、世界银行及非洲联盟委员会（AUC）联合举办。从2013年起，会议每3年在日本与非洲轮流举行。

“当时的欧美已悄然出现对非洲的‘援助疲劳’言论。日本值此之际启动的对非援助TICAD，被华盛顿的非洲事务人士视为具有划时代意义的举措。”

若林秀树如此回顾当时的那段历史。1993年TICAD启动之时，他正作为负责政府开发援助（ODA）的一等书记官，任职于日本驻华盛顿大使馆。后来他担任了拥有逾百家日本国际合作NGO成员加盟的网络组织“国际协力NGO中心”的事务局长，现任该中心的政策顾问。

彼时，日本的经济发展因泡沫经济破裂而停滞，但ODA预算仍一路攀升，年年增加，国际援助总额位居世界第一。另一方面，以非洲为东西方阵营势力角逐与代理人战争战场的冷战结束，欧美各国对非洲的关注度减弱，援助随之减少。

日本外交的一大目标，是通过联合国改革成为安理会常任理事国，而举办TICAD被认为是日本旨在争取得到非洲各国的支持。若林承认，“非洲各国或许隐约察觉到了这种意图。日本另外还有确保稀有金属等经济利益的考量”，但他同时证实，当时各国普遍对“日本的登场”持有欢迎态度。

非洲各国之所以大体欢迎日本的援助，是认可其在援助过程中秉持的真诚态度。日本的ODA遵循“申请主义”，即基本是依据受援方的要求来制定援助内容的。若林举例褒贬不一的中国援助解释道：“日本在援助中并非单方发号施令，而是真诚回应当地需求，这一姿态赢得了好评。这种援助既不会给受援国留下沉重的债务，也不会派遣日本劳工，拒绝雇佣当地企业和工人，而是致力于让所需技术在当地扎根。凭借这种态度开展的援助，不仅在非洲，在亚洲也获得了好评。”

援助潮流的转变

上世纪80年代后，国际货币基金组织（IMF）和世界银行在非洲各国大力推进以削减财政赤字、市场自由化、收缩公共部门为代表的“结构调整政策”。然而，该政策给许多国家带来了贫困及教育、医疗水平的倒退。出于反思，国际社会开始构想免除各国债务，并将保健、教育、环境、性别平等在内的“社会发展”议题作为核心来设定国际目标。

据致力于向TICAD传递市民社会声音的“非洲日本协议会”的共同代表稻场雅纪介绍，作为正式商讨此构想的多边论坛之一，1998年的“TICAD 2”发挥了重要作用。之后论坛历经发展，最终促成了2001年联合国制定的“千禧年发展目标”（MDGs），国际援助潮流从结构调整转向以社会发展为中心。稻场指出：“TICAD承担了这个转折期重任。”

此后，随着非洲各国经济的增长，作为新兴市场备受瞩目，TICAD也随之转型。2013年的“TICAD 5”，提出了“从援助转向民间投资”构想，不仅设立了非洲首脑与日本企业代表直接对话的环节，还宣布了“面向非洲青年的产业人才培养倡议（ABE倡议）”，为1000名非洲青年人才提供在日本大学留学及在日本企业实习的机会。

新自由主义的影响

自美国第二届特朗普政府上台以来，美国对国际合作的参与度下降，曾活跃于全球援助活动的美国国际开发署（USAID）被解散。针对发展中国家援助状况的变化，稻场解释说：“面向广泛贫困群体的公共卫生领域，市场价值低，难以盈利。但新自由主义的逻辑，要求投资必见超值回报，因此形成了‘援助已过时’的观念。”

在本次“TICAD 9”上，日本一贯主导的对非协调及重视社会开发的路线得以延续。此外，日本还在“自由开放的印太（FOIP）”愿景下，打出了推进“印度洋-非洲经济圈倡议”，表明还要与非洲大陆毗邻的印度洋各国加强合作的方针。

若林指出：“美国正减少对国际合作的参与，欧洲也在削减预算。正因如此，非洲各国都在关注日本的动向。”在世界潮流再次面临巨变的当下，日本的对非援助需要探索新的途径。日本所提出的倡议，或许能成为一个答案。

年轻人的创业日趋活跃

不仅在非洲，近年日本在国际合作领域的一个显著特点，是年轻人致力于通过创业解决社会问题的动向。

以乌干达为据点的“Sunda Technology Global”就是这样一家初创企业，致力于推广水井预付费系统“SUNDA”。 公司代表人坪井彩从松下公司停职后，作为国际合作机构（JICA）的青年海外合作队员于2018年前往乌干达，从事改善水井的维护管理等工作。

当时，为管理援助机构修建的水井，援助团体会向居民收取水井使用费，但需要挨家挨户上门才能勉强收到费用。据说这背后存在着居民的不安——担心收取的费用未必能得到妥善管理和使用，同时对不计使用量的定额收费制度心存不满。

基于现场经验，坪井自主研发了可远程管控的水阀，并结合移动支付技术，开发出配套设备。重返松下后，她曾尝试将推广该设备纳入公司业务，但最终选择离职创业。

此次，坪井在TICAD上首次设立自家展台，并出席了两场活动。“展台吸引了包括非洲各国部长、日本国会议员、政府部门和企业等200多人到访。进驻乌干达的日企正逐步增加，希望以此为契机，日本的官民能够团结协作，共同推进援助活动的开展。”坪井的梦想正在不断扩大。

日本外务省的项目中，像TICAD这样持续超过30年的并不多。关于TICAD的意义，若林是这样说的：“许多日本人怀着亲近感，在远离日本，文化、语言、人种迥异的非洲开展着活动。来到日本的非洲人也与日俱增。倘若没有TICAD，日本与非洲各国之间的关系或许早已疏远。”

标题图片：出席TICAD 9的各国首脑及机构代表。前排中央为日本时任首相石破茂，右邻为联合国秘书长古特雷斯。2025年8月20日于横滨市（FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS）

