自民党右翼女性党首诞生，高市早苗其人其事

高市早苗（64岁）当选自民党新党首。她不仅是自民党的首位女性党首，而且还很有可能在10月中旬的临时国会上成为日本历史上的首位女性首相。她的思想和信条在自民党内都属于右翼派系，无论在外交方针还是经济政策上，应该都会谋求转向，与石破茂现政权大不相同。

乐队鼓手和民营电视台主播

在10月4日的投票环节上，高市早苗和小泉进次郎（44岁）跻身决胜轮对决，最终高市以185票（149张议员票，36张党员票）对小泉156票（145张议员票，11张党员票）的明显优势胜出。虽然小泉被认为在议员票方面具有优势，但因经验不足而引发的不安，导致最终落败。

正如高市早苗在党首选举竞选演说开篇所言“自己是奈良女人，生长于大和之国”，她是奈良县人。高市并非自民党实力派人物中常见的议员“二代”或“三代”，而是在一个普通上班族双职工家庭长大。就读于神户大学期间曾担任重金属乐队的鼓手。



高市早苗击鼓演奏（摘自本人官方网站）

大学毕业后的1984年，高市进入松下政经塾，并由该塾派遣在美国民主党下院议员的事务所内担任工作人员；在进入政界之前，她从1989年起在民营电视台担任主播，拥有一段与众不同的独特经历。

她首次尝试竞选是1992年的参议院选举。当时她在奈良选举区以无党派身份参选，遭遇惨败。次年再次以无党派身份向众议院选举奈良全县区发起挑战，以最高票数首次当选。与她同期当选的议员中，还有之后与其关系密切的安倍晋三（前日本首相）。1994年高市参与了旧新进党的建党工作。1996年众院选举中虽在奈良1区成功连任，但不久后加入了自民党。

在自民党内，高市隶属于清和政策研究会（后来的森派、安倍派），深受前首相森喜朗的赏识。2006年第一次安倍政权时她首次入阁，出任冲绳和北方担当大臣。2012年自民党夺回政权后，她成为该党第一位女性政务调查会长，2014年就任第一位女性总务大臣。

在担任总务大臣时期，高市因发表言论称政府可对（播出政治偏颇内容的）电视台实施停播而引发争议，还与在总务省颇具影响力的前首相菅义伟（小泉的幕后操盘者）就省内人事安排发生过争执。在2021年上台的岸田文雄政府中，她再次担任政务调查会长和经济安全保障担当大臣，因公开与首相方针唱反调而遭到部分党内人士的批评。

敬仰英国前首相撒切尔夫人

高市早苗的政治立场属于保守强硬派。强硬主张维持父系男子的皇位继承制，并计划以“早苗经济学”之名，继承安倍经济学的积极财政与货币宽松政策。为了获得安倍拥护者的支持，她在去年的党首选举中曾公开承诺“即使当上首相，也会去参拜靖国神社”，但此次表现出了模棱两可的态度。她尊敬的人物，是英国前首相撒切尔夫人。



高市早苗与超党派“大家参拜靖国神社国会议员会”的成员参拜靖国神社，2014年8月15日，东京都千代田区（时事社）

不过，作为联合执政党的公明党党首齐藤铁夫，在自民党党首选举前曾表示“若是不符合保守中庸路线理念的人当选，将无法与之组建联合政权”，隐约透露出与高市之间存在的距离感。若高市执政，如何扩大联合执政框架将是一个重大课题，但目前尚看不到她在日本维新会和国民民主党方面的人脉渠道。

在个人生活方面，高市于2004年与原自民党籍众议院议员山本拓结婚，2017年一度离婚，之后又复婚。她是出了名的直爽性格，比如去年年底做了鼻部手术后就在社交媒体上分享了此事。另外，她还是日本职业棒球阪神老虎队的忠实粉丝。

在当选党首后发表的感言中，高市表示“开启了自民党的新时代”“我本人也将忘记工作生活平衡这个词（忘我工作）”。

撰文：nippon.com编辑部

标题图片：高市早苗当选自民党党首后满脸笑容，10月4日，东京自民党本部（时事社）

