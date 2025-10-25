首相高市上台：朝着纯化“安倍路线”方向迈进

日本政治专家、东京大学教授境家史郎认为，经历了一番曲折之后成立的高市早苗新政权，在脱去公明党这个枷锁，转而和日本维新会联手之后，或会进一步纯化保守鹰派色彩，而非只是单纯地回归“安倍路线”。

通过强化安保和修改宪法，获取保守群体的支持

最近一个多月，从石破茂前首相宣布下台到自民党举行党首选举、朝野各党多数派的运作，政党格局发生了重大变化。

从基本特征来说，高市政权是一个继承前首相安倍晋三方针路线的保守政权。不过在公明党退出后，其政权摆脱了束缚，比安倍政权的纯度更高。由于保守强硬路线是高市的“卖点”，所以如果不坚持推进，就相当于背叛了支持群体。在必须向保守群体示好这一点上，其与维新会是相通的。

因此，只要公开提出强化安全保障政策和修改宪法，至少和维新会之间就不会发生冲突。本人认为，现政权更具推行右翼政策的动力。即使是在安倍政权时期，由于公明党的存在，当时未能实现修改宪法。如今，“修宪派”势力的议席数虽在众参两院都不到三分之二，无法发起动议，但制定紧急事态条款的具体条文法案之类的动向，恐怕会比安倍政权时期更加活跃。

虽然对于高市领导的自民党来说，不举行选举就不知道公明党的退出造成的冲击到底有多大，但就眼下而言，莫如说政权运作变得更加容易了。执政党整体的立场与自民党和公明党联合执政时期相比，也变得更加明确了。

维新会原本就是一个从自民党分离出来的政党。立志改革的小泉纯一郎政权终结后，在后续自民党政权的改革意愿逐渐淡化的过程中，高举改革旗帜的维新会在大阪成立。之后经过近15年时间，维新会这次似有回归自民党之势。上世纪70年代从自民党分裂出的新自由俱乐部，在80年代和自民党组建了联合政府后解散，最终恢复了原状。如果维新会的党派势力今后进一步衰落，那么自民党和维新会的关系可能也会趋于这种走向。

首位女性当选首相，如何评价其在性别差距上的渐进性？

高市是日本的首位女性首相。但她本人并没有那么重视女性这个属性，所以女权主义人士以及要求消除性别偏见的人士也并没有那么支持她。

即便如此，本人还是认为女性站上国家权力顶峰具有极大的象征意义。日本在全球性别差距报告中排名落后，这主要是由外在性的指标造成的，而非思想信条。从某种角度来看，外在因素非常重要。

从国际比较的角度来看，女权主义女性在日本原本就缺少被接纳的政治土壤。国际舆论调查数据反映了这一点。去年东京都知事选举中的候选人莲舫就是典型，得到女权主义支持的女性很难成为多数派。

假设之前日本的指数是0，女权主义女性成为领袖是1，那么高市首相的诞生至少相当于向前迈进了0.1或者0.15。是否积极看待这种渐进性，是评价高市当选首相有无划时代意义的分水岭。

高市之所以被选为党首，或许也是因为在现有保守政党必须改变形象的时候，容易给人带来焕然一新的感觉。如果是准备沿用石破政权主要政策的小泉进次郎，那就不会产生任何新鲜感。

尤其是自民党分析认为，在参议院选举中，参政党夺走了其铁杆保守派支持者，因此在逻辑上意味着如果不安抚右翼选民，其组织就将难以维系。然而，如果是男性的话，基于政治正确的考量，在选择性夫妻不同姓等问题上难以直白地表达保守立场。而女性且为保守派的高市便由此得以登场。

规定政党体系的意识形态对立

在政治学上，政党间的竞争模式被称为“政党体系”。它是根据政党的数量及其在政治意识形态上的定位来分类的。

上世纪80年代的日本，存在着单独执政党的自民党、中立的在野党公明党和民社党构成的“自公民”框架，此外还有社会党、共产党等。预计高市政权成立后的政党体系将是这样一种格局：右翼执政联盟的“自民+维新”，保持中立、对执政党予以理解的“公明+国民民主党”，以及和执政党针锋相对的左翼势力“立宪民主党+共产党”。这还让人似乎有回到了昔日“自公民”合作时代的感觉。

安倍政权时期，自民党的一党独大以及朝野第一大党的意识形态分歧十分突出，本人将这种情况下的政党体系称作“新55年体制”。

这种体制在石破政权时期由于执政党议席数大幅减少，加上朝野第一大党趋于中立而一度瓦解。随着高市政权的诞生，或将再次出现意识形态的分极化。但自民党已经不再具有一党独大的势力，因而不能称为“新55年体制”。虽说是少数执政党，但自民党仍拥有不上不下的议席数，所以也难言是“分极多党制”。

昔日的“55年体制”（日本政坛自1955年出现的一种体制，即政党格局长期维持执政党自民党与在野党社会党的两党政治格局——译注）和一直延续到近年的“新55年体制”，在根本上都是以宪法和防卫政策为核心议题的保守阵营与革新阵营（保革）的对立。一直以来，这种对立规定了日本的政党体系。这种对立至今仍在延续，从这个意义而言，其具有持续性。

最终，在高市政权诞生的过程中，可以说再次确认了保革意识形态轴心磁场的强度。国民民主党党首玉木雄一郎直言，之所以没有和立宪民主党联手，是因为在宪法、防卫和核电站的问题上存在分歧，其实就是保革的意识形态之不同所致。

强化外国人管制——“保革对立”的新版本

政权成立之际，高市和维新会达成共识，将削减众议院定员数，这其中包含了多重意图。

首先是“政治与金钱”的问题。由于目前难以修改《政治资金规正法》，所以取而代之地提出减少众议院定员，营造出“正在努力为之”的表象。此外，如果大量削减比例代表议席，又可以从物理层面遏制近年来不断崛起的小众势力和新兴政党的发展。可以认为这一招堪称为深思熟虑的策略。

不过，削减定员会导致“一票之差”的问题更难得到纠正，而且，其财政效果也甚微。虽然在野党因怕被抨击“明哲保身”而难以提出反对意见，但“刀刃向内的改革”这种构想本身，实难获认同。政治家刀刃向内，对于选民来说，最多不过是“解气”而已，没有什么更大的意义。

在追求建立两党制的政治改革推进派中，相较于削减比例代表这种做法，或许也有人更赞成纯化小选举区制。关于选举制度的讨论，容易被人们与支持哪股势力这个问题联系起来。选举制度并没有客观的正确答案，而是与在多大程度上期待哪股势力这种党派考量直接相关。

上世纪90年代实施的选举制度改革相当激进。但自民党依旧强大，政权更迭鲜少发生。本人认为，日本政治如此这般的根本原因，不在选举制度，而是在于以宪法问题为核心的保革意识形态对立的磁场过于强大。

安倍政权下台是在2020年，高市政权可视为是时隔5年后再度出现的自认右翼政权。针对修改宪法的问题，维新会自不待言，国民民主党也是态度积极，所以高市就算把这个问题打造成争论焦点也无所损失。而且，在传统“保革对立”框架下，还增加了一个强化外国人管制政策的新变种。

外国人问题从未被政治精英当作过争论焦点，这在社会层面已存在违和感，现在已经出现了在社交媒体上抓取这个问题并加以渲染放大的势力。社交媒体影响力大大提升，新兴势力更加容易崛起这一点，和安倍政权时代已是大不相同。

通常来说，如果保革对立升级，那么在野党就会分裂，形成有利于保守政党自民党的局面。今后，高市政权采用鹰派政策进行挑衅时，立宪民主党将会采取怎样的立场，这一问题备受关注。若因挑衅而转向左倾，恐重蹈昔日社会党的覆辙，实现政权更替的目标将渐行渐远。

采访/组稿：nippon.com日本网 常务理事古贺攻

