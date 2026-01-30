从对等关税到经济安保，日本80万亿日元对美投资的战略意义

日本政府在与美国特朗普政权围绕“对等关税”展开的谈判中承诺将向美国投资5500亿美元（约合80万亿日元），这个投资计划也被定位为推进以对华政策为重点的经济安全保障政策的核心手段。美国也要求其他盟友进行投资，将之用作一种整体上超越贸易政策的经济战略工具。日本在其中应该扮演什么样的角色？

美国主导决定投资对象

日美两国政府在围绕对等关税的谈判中，确认了对日本进口产品征收最高15%关税的新框架。而日本表示将开展总额达5500亿美元规模的对美投资。在2025年7月完结的这场谈判中，日方通过承诺对美投资换取了美方下调最初宣布的对日征收25%的关税税率。

投资对象将由美国主导选定，已经成立由美国商务部长担任主席的投资委员会以及日美两国主管部门共同组建的磋商委员会。美国总统掌握最终决定权，决策过程将注重透明、迅速。谅解备忘录（MOU）提到，如果美方判断日本未充分履行投资承诺，可以考虑将15%关税税率再次上调，构成了事实上的“罚则”。

日美协议与美英、美欧（欧盟）之间的协议一样，都是特朗普政权对等关税谈判的支柱之一。美国向盟友展示“15%基准关税”这样的上限方式，目的在于将盟友的投资直接用于重振美国国内制造和国防产业基础。

日本将在电力能源方面展开合作

美国“关税换投资”的模式是一种促使美国盟友和伙伴国家发挥各自优势为美国经济安全保障做贡献的机制。参与国家都承诺将投入资金、引进技术，以及通过政策性金融机构提供支持。

日本将在电力能源领域展开合作，通过发展可再生能源、氢气和氨气供应网、核能安全利用、输电网智能化等方式来支持美国的稳定供电。韩国将在造船方面确保海上运输的安全性，台湾地区则在加大半导体供应。欧盟将通过投资和采购战略物资来稳定市场，英国则会提供药品和AI技术。澳洲将和美国共同建立旨在实现锂矿和稀土等资源稳定供应的合作框架。

重视互利性和实际成果

按领域进行战略分工的机制，将给履行协议承诺的国家给予关税优待和快速投资审查等利益，针对其他国家则维持高关税。基于“互利性”和“实际成果”重新定义贸易关系，揭示了包括减少对华依赖在内的展开差别对待式国际合作的方向性。

美国前一届拜登政权提出的“印太经济框架（IPEF）”设想的是采用由多个国家共同维持供应链稳定的“友岸外包(friend-shoring)”政策。于之相对，特朗普政权则以关税和对美投资为核心要素来将盟友定位为“差别对待的朋友”，将之重新定义为双边谈判型的友岸外包。日美协议正是先行示范的样板。

80万亿日元是“能够投资的额度”

尽管日本国内报道的是“5500亿美元对美投资”，但实际上这是能够通过国际协力银行（JBIC）等政策性金融机构提供的融资和担保额度，对企业感兴趣的项目集中起来进行投资的额度。这个投资计划被设计为一种支持企业自主投资判断的融资担保制度，而非直接性的资金转移，美国也设想将之用作一种市场开拓手段。

投资的主体是企业，持股比例、融资金额和有无损失补偿等资金回收的预期现在尚不明朗。有观点认为，虽然对于美国来说这些都存有疑虑，但之所以没有在连年出现对日贸易赤字的背景下适用15%的关税上限，在谈判期间要求日本降低对美进口关税和增加防卫预算，是因为必须尽快确保投资的实效性。

日本政策性金融机构承担风险

日美签订的谅解备忘录规定，在收益分配方面，“一定金额范围内由两国平均分配，而超出部分的九成收益归美国所有”。不过这不是针对项目整体的收益，而是针对JBIC和由日本贸易保险（NEXI）提供担保的民营银行资金的分红的分配方法。

这是一种由政策性金融机构从制度层面承担风险的构造，企业的利益并不会遭到剥夺。相关人士形容“为了争取15%的关税税率，JBIC和NEXI都哭了”，日本企业将在这些金融机构的负担之下，享受进一步打开美国市场和政府采购优待等好处。但JBIC在法律层面需要切实回收投资资金。在保留收益分配谈判空间的同时，打造能够提高回收可能性的项目已成为当务之急。

对日本企业投资的压力与期待

焦点在于日本的快速应对和特朗普政权对此的评价。美国商务部相关人士称，如果日本政府的推荐制度没有发挥作用，“那我们就不会认为其履行了制度规定”。

美国哈德逊研究所预计，从投资项目的推荐到审查、拍板、出资的过程将在数十天内完成，关键在于能否尽快按照特朗普总统的拍板标准完成第一批项目。

在通过创造就业和建设生产基地为美国带来利益的同时，日本企业还需要保证收益性。特朗普总统“九成收益归美国”的言论在日本国内加剧了企业的不信任感。日本政府解释称“将按照出资额和风险来确定收益分配”，但实际操作却交给了基于备忘录和总统行政令的各个项目的具体安排。

特朗普政权显然在对日本企业的投资施以强压的同时也寄予了期待。美国商务部长卢特尼克10月访日时宣称“会保证本金”“（日本企业）不会吃亏”，就是为了给日方的担忧“灭火”。

此外，美国最高法院裁定特朗普关税政策部分违宪的可能性也值得关注。在诉讼中，总统推出关税政策的权限正当性遭到了质疑。11月5日举行了口头辩论，但暂未做出判决。如果判决结果是违宪，那么履行投资计划以及与之联动的关税上限和对等关税的法律基础就可能发生动摇。

对抗中国的经济安保网络

特朗普政权以下调关税税率为条件来吸引投资的战略，遭到了东盟尤为突出的抨击。东盟在维持对美关系的同时，也十分重视非同盟关系的平衡，如果谈判不顺利，中国的影响力也就可能相对增强。实际上，2025年10月在吉隆坡召开的东盟相关会议期间，美国与马来西亚、柬埔寨签订了贸易和关键矿产协议，并就泰国和柬埔寨边境冲突进行了调停，但东盟依然没有改变“避免被卷入（中美矛盾）”的态度。

另一方面，中国完成中国—东盟自由贸易区3.0版（ACFTA）谈判，深化了数字和绿色经济领域的制度对接，2025年上半年“一带一路”相关投资建设合同金额达到大约1240亿美元。中国和东盟之间的贸易额也创出历史新高，进一步加深了相互依存关系。

美国和日本、欧盟、澳洲、韩国、英国达成协议的对美投资框架，正逐渐发展成为对抗中国主导的亚洲经济圈构想的经济安全保障网络。其核心内容是重新构建稀土和半导体等战略物资供应网。

在稀土领域，中国拉拢柬埔寨、缅甸等19个国家加紧形成“发展中国家联盟”，美国则主导成立了名为“矿产安全伙伴关系（MSP）”的合作平台。美中两国竞相笼络资源国家的格局鲜明，围绕矿产资源的多边竞争已经成为今后的重大焦点。

日本利用TPP维护“开放的贸易秩序”

就日本的立场而言，作为盟友不得不参与美国的经济安全保障，但又不能被卷入美中经济竞争，要和重视自由贸易的国家一道维护“开放的贸易秩序”。一个重要的选项就是CPTPP(*1)。英国加入之后，目前有12个成员国。欧盟正在探索合作，韩国也对加入表现出了兴趣。人们期待日本在参与特朗普关税政策的同时推进CPTPP的扩容。

在美中霸权竞争从贸易规则向国际秩序的重新设计演进的背景下，日本与崇尚自由贸易的国家一道扩大、主导推进美中都不参与的CPTPP，有可能形成“第三股经济力量”。CPTPP将作为不属于美中任何一方的“制度性缓冲剂”发挥作用，成为日本在形成新经济秩序方面再次发挥领导力的舞台。

