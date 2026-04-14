生成式AI时代的数字赤字，日本应该如何应对

针对海外IT巨头提供的数字服务的支出不断增大，日本的“数字赤字”居高不下。笔者指出，从短期视角出发来试图抑制赤字并非良策，需要继续积极利用必要的数字技术，以保持和增强竞争力。

日本的数字赤字居高不下

日本的“数字赤字”规模始终在高位徘徊。财务省和日本银行的国际收支统计显示，预计日本2025年数字相关服务收支将出现超过6万亿日元的赤字。2025年，包括动漫等文化产品的授权费在内的著作权等使用费收入增加，日本的数字相关服务出口额超过了4万亿日元，但对外支出却超过了10万亿日元（如下方图表所示）。

数字相关收支由三个项目构成。一是“著作权等使用费”，除了动漫等文化产品授权费外，还包含电脑和智能手机装载的操作系统（如Windows和iOS）的使用费。二是“通信计算信息服务”，包含云服务（如亚马逊AWS、微软Azure等）和生成式AI服务（ChatGPT和Gemini等）的使用费。三是“专业经营咨询”，包含与谷歌搜索联动的广告、脸书和Instagram等社交媒体广告费。

出现赤字的原因是“数字化的发展”和“日本竞争力的下降”

为什么日本的数字赤字会快速扩大？背景原因大致有两个。

一是企业和个人利用数字服务的程度加深。使用外国企业高度便利的数字服务，大大有助于企业提升业务效率，创造新的价值，以及提高个人生活的便利性。伴随数字化发展出现的数字赤字也是日本经济提升效率和创造附加值的必要投资，不必对其抱以否定态度。

二是日本数字产业竞争力下降。虽然海外数字服务支出有其必要性，但如果国内数字产业具有竞争力，那就不需要依赖进口。在市场黎明期，国产云服务和国产社交媒体曾占有一定的市场份额。然而，在数字领域的竞争中，存在着一种用户越多服务吸引力越大的“网络效应”。在规模上处于劣势的国内企业，在与全球展开业务的科技巨头的竞争中自然落后于人，这种差距就以数字赤字的形式显现出来了。这种源于竞争力下降的数字赤字，可能对日本未来的数字产业竞争力和经济安全保障构成威胁，有必要将之作为战略上的课题来对待。

今后，数字赤字很可能继续处于高位水平，甚至进一步扩大。生成式AI的应用程度将会在很大程度上影响数字赤字的趋势。假如日本有3000万人（相当于近半数的就业人口）新开每月3000日元的外国生成式AI服务，光是这一项就会造成全年增加支出超过1万亿日元。生成式AI正在从以前生成文章或图片的工具逐渐进化为自主执行任务的“人工智能体（AI Agent）”。将来，如果企业加大力度引入可以替代员工业务的人工智能体或智能机器人，支出金额可能会达到十倍百倍以上的量级。如果继续保持大半依赖于外国企业服务的结构，数字赤字或许会进一步扩大。另一方面，数字服务不仅是一个市场竞争激烈的领域，也有一些像智能手机软件商店的销售手续费那样，政府对垄断市场加以限制等价格不断下降的现象。同时，汇率因素也可能会促进今后数字赤字规模的缩小。

在积极利用的同时开展“战略投资”

日本应该如何处理数字赤字？在外国数字服务深入社会，日本企业在资金实力和人才层面，都已经被美中科技巨头甩在身后这样一种现状之下，要解决日本的数字赤字并非易事。立足于数字赤字规模不断扩大的背景，日本应该致力开展以下两项工作（下表）。

日本应该致力开展的工作 积极利用数字技术 在生成式AI等技术应用方面的落后将导致日本企业竞争力下降

即使数字赤字将会扩大，也可以利用数字技术在其他领域赚回来 对应该确保主权（Sovereign）的领域开展战略投资 针对经济安全保障上应该确保的数字主权领域进行投资

确保国内数据中心、支持特定国产AI模型的研发，从中长期角度强化数字产业 出处：三菱综合研究所制作

第一点是企业和个人继续积极使用生成式AI等数字服务。关于数字赤字扩大的原因，前面提到了企业和个人数字化的发展，而日本的相关工作还很滞后。信息处理推进机构的《数字转型动向2025》显示，在生成式AI方面开展了积极工作(*1)的日本企业占比低于美国和德国，尚不到50%。生成式AI等数字技术运用的落后也会导致企业竞争力下降。即使数字赤字有所扩大，但通过成为转型到以AI为前提的业务模式的“AI优先企业”，大幅提升生产率，提高企业自身产品和服务的附加值，从而在数字领域以外的其他领域实现盈利也具有重要意义。

第二点是旨在加强数字产业竞争力的战略投资。从中长期角度而言，如果国内数字产业竞争力提高，也将有助于缓解对特定企业的过度依赖和数字赤字问题。不过，资金实力和人才都逊于海外科技巨头的日本要想与之一较高低，必须限定投资领域。在这一点上，“主权（Sovereign）”是一个关键词，换言之，就是从经济安全保障的观点出发，日本在数字领域应该确保主权的领域。

关于旨在确保数字领域主权的动向，从硬件和软件两个方面都在开展政策研究工作。

在使用生成式AI所需的数据中心等硬件基础设施建设方面，开展了“算电协同”工作。生成式AI的应用和数据中心的增多，也会带来电力需求的增多。因此，算电协同通过统筹研究可再生能源等零碳发电能源有效利用和区域性数据中心等数字基础设施建设的问题，力求实现日本数字转型与绿色转型的协同发展。国内数据中心主要建在东京圈内，外资投资规模较大，软银、KDDI和樱花网络等企业正在加大对东京圈外数据中心的投资力度。只要这些动向持续下去，就有可能遏制对外支出。

软件方面，主要是开发利用不依赖外国企业，使用本国技术、基础设施、人才和数据的“主权人工智能（Sovereign AI）”。日本政府2025年召开内阁会议敲定的《AI基本规划》提出“推进研发可以成为日本制胜法宝的AI模型”“研发可靠的AI基础模型”等加强国产AI研发工作的方针。国产AI研发工作的主力是NTT、软银和NEC等大企业，以及经济产业省扶持的初创企业。同时，AI基本规划还提出了积累完善国内高质量日语数据、产业数据，助力提升AI精度的方针。这些工作有望在确保数字主权的同时促进提升国内数字产业的竞争力。

不为赤字所惑，看清日本应该守护的领域

数字赤字的金额大小往往会受到关注，但重要的是，在理解赤字不断扩大的背景原因的基础上，研究日本应该开展的工作。一面在现实生活中使用海外便利的数字服务，另一面从战略角度思考日本应该按照什么样的优先顺序去守护什么东西，这才是数字赤字问题的本质。

在这一点上，重要的并非从短期视角遏制数字赤字的扩大，而是继续运用保持和增强竞争力所必需的数字技术。因此，企业必须推进“AI优先”转型。与此同时，有必要对数据中心的国内建设、主权人工智能的研发工作进行投资，提高国产数字服务比例，创造可以安心、安全使用生成式AI的环境。

数据中心与电力、如何确保数字主权，这些不只是日本，也是欧洲和东盟等世界众多国家面临的课题。算电协同的落地技术和国产AI模型研发经验将来也有向海外推广发展的潜力。希望通过推进这些工作，减轻在数字领域对外国的过度依赖，提升日本的自主性并拓展选择空间。

标题图片：PIXTA

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