日本的“铁娘子”？高市早苗与玛格丽特·撒切尔的异同点

日本首相高市早苗组建了第二届内阁，立志实现长期执政。她将英国前首相撒切尔夫人视作自己的政治榜样。这两位分别是日英两国历史上的首位女性首相，她们之间有哪些相似点与不同点呢？就此，日本网采访了2025年秋在日本出版的《撒切尔》（日本中央公论社“中公新书”系列）一书的作者、明治学院大学池本大辅教授。

1974年生于东京。毕业于东京大学法学部，后于牛津大学政治与国际关系学系取得政治学博士学位。历任关西外国语大学专职讲师、明治学院大学副教授等，自2017年起任明治学院大学教授。研究方向为欧洲国际关系史、英国政治。合著作品有《欧洲一体化史》（密涅瓦书房）、《欧盟政治论》（有斐阁）等。

新书出版恰逢高市内阁成立

——您的《撒切尔》一书出版于2025年10月，恰好与高市首相就任的时间重合。

这真的纯属巧合。因为撒切尔夫人出生于1925年10月13日，所以我们原计划配合她的百年诞辰，在2025年9月推出这本书，结果没赶上，最终于10月21日发售。恰巧就在同一天，高市首相当选。

玛格丽特·希尔达·撒切尔（1925-2013年） 英国历史上首位女性首相。出生于英格兰北部。1975年当选反对党保守党党首；1979年5月赢得大选，就任英国首相。其任期直至1990年11月，长达11年半，创下英国现代史上最长执政纪录。她推行被称为“撒切尔主义”的新自由主义经济政策，对当时的苏联采取强硬外交姿态，推动了东西方冷战的终结，人称“铁娘子”。

——如今我们正处在一个国际秩序剧烈变化的时代，其程度甚至超过了冷战崩溃时期。

确实如此。我感觉，撒切尔夫人曾助力构筑的国际秩序，正在我们眼前分崩离析。通过回望撒切尔夫人的政治生涯，我们既能看清当下正在崩解的是什么，也能看清构建新秩序究竟意味着什么。

——当时，撒切尔夫人的施政方针在她的内阁内部也存在相当大的异议，这一点令人意外。

在她执政前半段，内阁围绕经济运营存在对立；自她执政中期开始，接班人之争愈演愈烈。在英国，执政党输掉大选后政权更迭本是常态，可撒切尔夫人却出乎意料地维持了长期政权。因此，保守党内的实权人物里，自然会有人盘算：以自己的年龄来看，要是不趁这个机会把她拉下马，自己就再也没有登上首相之位的机会了。尤其是曾担任财政大臣和外交大臣的杰弗里·豪，或许一辈子都在后悔自己当初没有参加那届党首选举，由此成就了撒切尔夫人。他或许觉得，坐上首相之位的人本该是自己。

均非上流阶层出身

——高市首相曾公开表示仰慕撒切尔夫人。在您看来，她们有哪些相似之处？

经常有人让我对比她们两个人，但撒切尔夫人的首相任期长达11年半，而高市首相刚刚上任，现在还很难做比较。在这一点前提下，可以指出的一个共同点是，两人都是以保守派立场登上首相之位的。

说起来，“铁娘子”这个绰号是当时苏联媒体给她起的蔑称。有意思的是，撒切尔夫人认为，既然苏联人对她如此忌惮，甚至到了用“铁娘子”来称呼她的程度，那她就是值得英国人放心托付的首相，于是主动认领了这个称号。不过，她在就任首相之后，也并非一味坚持所谓的“铁娘子”路线。她是西方国家领导人里最早与苏联最后一任共产党总书记戈尔巴乔夫建立良好关系的政治家之一，积极推动了冷战的终结。

日本前首相安倍晋三也深受高市首相的敬重，而他在第二次执政期也推行过一些未必让自己的支持者乐见的政策，比如与韩国签署慰安妇协议、开放接纳外国劳动者等。不知道高市首相未来会不会复刻类似的政策走向。

安倍前首相当年的优势是在右翼阵营里没有能与之抗衡的竞争对手。这次，尽管自民党赢得了大选，但参政党的支持率也实现了不小的涨幅。如果高市首相向中间派靠拢，她的部分支持力量很可能流向那里，所以我感觉她很难像安倍前首相那样拥有较大的施政自由。

——撒切尔夫人是食品杂货店老板的女儿，高市首相出身于普通工薪家庭。相似的出身背景，是否让她们形成了相似的政治风格？

撒切尔夫人拥有极强的自我塑造能力，善于根据时代潮流重塑自己的公众形象。起初，她努力学习上流社会的口音，并试图融入。后来，她因为嫁给了家境优渥的丈夫，一度被讥讽为“暴发户女性”。然而，从1975年参选党首的前夕开始，她突然转向，强调自己是白手起家、一路打拼上来的，语言表达也重新变得接地气了。当上首相之后，她刻意压低嗓音说话。

她刚上电视的时候表现得很紧张，保守党内甚至有人评价“她根本不适合上电视”，但她没有放弃，而是坚持训练，最终让自己无论是在国会还是在电视镜头前，都能赢得辩论。她无疑是一位极其努力的政治家。



2026年2月13日，池本教授接受专访（摄影：川本圣哉）

高市首相的高强度工作也是效仿撒切尔夫人？

——高市首相那句“工作、工作、工作、工作再工作”，是模仿了撒切尔夫人吗？

这就不好说了，我也想亲自问问她本人。不过，这么解读也不无道理，就像她也偏爱蓝色服装，这很难让人觉得是巧合。据说，撒切尔夫人从年轻时开始，每天可以只睡三个小时左右。

——工作强度真是高啊。

如果你查阅英国公开的撒切尔夫人相关官方文件，就会关注到她在文件上留下的大量批注。在政府部门递交的政策资料上，秘书已经用荧光笔做好了“此处为重点”的标记，而撒切尔夫人还会拿着钢笔，在她认为关键的地方逐一画线、批注。对于政府部门拟定的方针，她如果不认同，就会直接反驳。由此可见，她会认真研读送来的文件，并形成自己的思考。

这也与她身边没有几个人可信有关系。当时的英国媒体都说她极其顽固，但看了这些资料就会发现，那只是故事的一半真相。事实上，内阁的男性成员们并不怎么听从她的意见。

——两人都不算女性主义者，或者说，都不太执着于女性立场，这或许也是她们的共同之处吧？

我认为她们两位确实都不刻意强调自己的女性身份。撒切尔夫人几乎不曾提及自己是英国首位女性首相。她始终秉持的立场是无论男女，只要有实力就该脱颖而出。尤其保守党素来坚持“法治与秩序之党”的形象，其支持者里有大量中老年女性，因此她似乎有意避免将女性社会参与作为自己的施政招牌。

——有人指出，撒切尔夫人修正了英国的“战后共识”。如果把这个逻辑套用到日本政治，您认为高市首相所挑战的是什么？

对于高市首相而言，首要的还是安全保障吧，比如增加防卫费、放开武器出口等。虽然目前还不确定她会不会推动宪法修改，但如果她要挑战日本战后政治格局，那么相比经济，她或将更侧重安保方面。

“小政府”路线与“负责任的积极财政政策”

——反过来想请您谈一谈，两人之间有哪些不同点？

撒切尔夫人执政时期，全球正因第二次石油危机陷入严重的通货膨胀，英国尤为严重。为此，她不惜削减财政赤字、收紧金融政策，即便会造成大规模失业，也义无反顾地抑制通胀。

相比之下，高市首相的金融政策并不能称为鹰派。在我看来，她更倾向于对症施策，让民众即便在通胀环境下也能勉强维持生活，而非抑制通胀本身。在财政政策的方向性上，高市首相主张“负责任的积极财政政策”，这一点也与撒切尔夫人截然不同。

——撒切尔夫人主张的是“小政府”路线吧？

大体上如此。不过，在日本，大家对撒切尔夫人的印象大多是她推行结构改革、放宽管制、私有化等，把她视为“小泉改革”的先驱。实际上，她也引发了房地产热潮，在其长达11半年的首相任期里，英国的房地产价格涨幅超过两倍。

她还鼓励自有住房、推行住房贷款利息税前扣除，借助房地产、股票等资产价格的上涨，让民众获得满足感。从这个角度来说，她的经济政策也可视为“安倍经济学”的先声。高市首相的施政思路或许更贴近“安倍经济学”，但并不意味着二者完全水火不容。未来的金融政策恐怕也不得不朝着紧缩方向发展。

——撒切尔夫人鼓励自有住房，是不是源于个人责任的概念？

我认为，从她保守的理念来看，她把拥有自有住房视为理想状态，把依赖国家提供的公共住房视为是不可取的。当然，这背后也有党派利益的考量，即公共住房的居住群体是反对党工党的支持者。

不过，当今社会上对“个人责任”的理念已有所厌倦。这或许正是催生民粹主义——动辄将责任归咎于移民或外部因素——的温床。

采访人：nippon.com日本网 常务理事 古贺攻

标题图片：（左）日本首相高市早苗，摄于2026年2月（时事社），（右）英国前首相撒切尔夫人，摄于1988年（法新社/时事社）

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