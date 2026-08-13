本田调整战略，能否东山再起？

2021年，本田汽车公司社长三部敏宏刚上任不久，便宣布将全面淘汰燃油车，2040年前实现纯电动车和燃料电池车占全球销量的100%。此后，公司一直自上而下推进这项战略，但如今却站在了十字路口。

特朗普转变政策

3月12日，本田汽车发布消息称，2025财年将出现上市以来的首次年度净亏损，亏损额最高或达6900亿日元（上一财年盈利8358亿日元）。其主要原因，在于电动车市场需求疲软，导致巨额损失。

自宣布全面淘汰燃油车后，本田便开始在其燃油车利润核心来源的美国市场加快电动车业务布局。2022年，本田宣布将向俄亥俄工厂投资7亿美元（约1120亿日元），用于打造电动车生产核心基地。2023年，又宣布将与韩国电池巨头LG新能源联手，在俄亥俄州投资44亿美元（约7040亿日元）合资建设蓄电池生产工厂。以美国市场为中心的电动车相关投资累计已超过3万亿日元。

然而，随着去年上台的美国特朗普政府取消对电动车的补贴政策，情况发生了变化，美国市场开始降温。因此，本田决定停止研发原计划在俄亥俄工厂生产的、作为其电动车战略核心的“Zero系列”部分车型。对先期投资的模具和生产设备进行的减值处理，累计造成1.3万亿日元的损失。

预计2026年财年，本田还将因向供应商支付补偿款等产生1.2万亿日元的损失。这意味着，本田因调整电动车战略，两年将产生2.5万亿日元的巨额损失。

随后，3月25日，索尼集团与本田合资成立的索尼本田移动公司宣布停止电动车的研发和销售，进一步在行业内掀起波澜。

未来，汽车将走向智能化，即打造“智能手机加四个轮子”的智能汽车。本田判断，如果想推进电动车转型，实现智能化匹配及强大的电控技术，就需要索尼在智能手机、半导体和娱乐内容产品方面的经验。而索尼也需要本田成熟的造车技术。两家企业一拍即合，于2022年成立了合资公司。作为代表日本品牌的两大企业，其联手当时备受全球关注。

然而，索尼本田移动公司宣布，停止交付已在美国开启预售的Afeela电动车。这款车和Zero系列共用部分零部件，原计划在本田俄亥俄工厂生产，但由于战略调整，只能被迫停止销售。

滞后的战略调整

本田的电动汽车战略，其问题究竟出在哪里？笔者认为，三部敏宏宣布全面淘汰燃油车的决策并非完全错误。问题更多在于：战略缺乏灵活性、路线调整迟缓，以及人才流失导致汽车业务竞争力下降。

三部敏宏出任社长时，全世界都在呼吁产业界减少二氧化碳排放，以应对全球变暖。随后，美国特斯拉和中国小鹏汽车等新兴电动汽车制造商加快汽车和人工智能融合，自动驾驶、无人驾驶等汽车智能化技术快速发展。这类汽车被称为“SDV（软件定义汽车）”。而为了发展SDV，车企需要向通过软件操控的电动汽车转型。

美国是仅次于中国的全球第二大汽车市场，前任拜登政府曾出台补贴政策，以扶持电动汽车发展。美国政府要求减少汽车尾气的二氧化碳排放，并推出到2032年排放量较2026年减半的环保法规。美国环保署估算，新规落地后，电动汽车销量在美国新车销量中的占比可能会达到67%。而根据推算，2025年美国新车销量中电动汽车占比约为7.8%。

本田2025年在美国销售了143万辆新车，占其全球销量的约40%。从日本三大车企的美国市场占比来看，丰田汽车为24%，日产汽车为29%，本田最高。而且，本田持有4万亿日元可用资金，财务状况良好。为守住核心市场，本田决定在美国大举投资电动车业务。

不止本田，美国车企在电动车业务上也不得不进行大规模减值处理。福特宣布到2027年相关损失将达195亿美元（约3.12万亿日元），通用宣布2025年第四季度相关损失达60亿美元（约9600亿日元）。福特的损失金额甚至超过了本田。

在欧洲，电动车的发展也遇到了瓶颈。全球销量仅次于丰田的德国大众汽车，在2025财年产生了59亿欧元（约1.08万亿日元）的相关损失。

可以看出，多家积极布局电动车业务的车企，为应对市场疲软，不得不对已经投资的设备进行资产减值处理，导致了巨额损失。

丰田避免了极端转型

面对电动汽车等电动化发展，丰田汽车也进行了相应投资，计划到2030年累计投入4万亿日元（含车载电池2万亿日元）。2025年11月，其在美国北卡罗来纳州车载电池工厂正式投产。

但丰田并未推行极端的电动汽车转型。某电池企业高管表示，“丰田正迅速而细致地调整路线，比如针对美国工厂生产的电池，降低电动汽车电池的比例，提高混合动力汽车电池的比例。”

不仅如此，原定于2025年在肯塔基工厂投产电动SUV的计划推迟约一年，原定于2026年在印第安纳工厂投产电动汉兰达的计划推迟两年，并将生产地点集中安排到肯塔基工厂。原计划在福冈县苅田町新建的电池工厂，其建设时间也已推迟。

对于业绩预期转为亏损，本田公司的三部敏宏社长在记者会上表示，“正在深刻反思没有进行多手准备”。的确，相较于丰田，本田缺乏战略灵活性。

两家企业的应对策略出现明显差距，原因在于，相较于美国政府出台的政策，丰田更关注美国消费者的需求变化——混合动力车销量开始走高，于是对电动车战略做出路线调整，而本田则过多受制于政策风向。进一步而言，丰田并未像本田那样急于推进电动车转型，而是逐步推行，这也是其受市场疲软影响相对较小的原因之一。

不过，丰田并未停止电动车转型的步伐，宣布将对美国工厂新增10亿美元（约1600亿日元）的投资。资金除用于扩大混合动力车生产规模外，还将用于生产新款电动车。

责任何在？

美国特斯拉一名前员工说，“特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的口头禅是‘快速失败（Fail fast）’。”意思是，挑战新事物，即使失败也没关系，重要的是迅速调整路线。在技术迭代加快、“正确答案”不断变化的当下，这样的思维尤为重要。

能否快速完成战略调整，是本田重振旗鼓的关键。除从电动汽车转向混合动力车外，本田还提出将加大印度业务发展力度。三部敏宏从4月起亲自担任“企业变革负责人”，打算亲自带队推进业务重建。

然而，本田公司内部看起来士气不高。一位高管说：“如果还是现任社长领导的话，下属提不起什么干劲。他对自己强行推进的电动汽车战略的失败避而不谈，逃避经营责任，实在说不过去。”

另一位技术骨干透露：“社长宣布全面淘汰燃油车后，优秀的发动机技术人员流向其他公司，优质产品的生产制造已开始受到影响。”

最近十年，本田的汽车业务收益较低，而摩托车业务一直是公司的盈利支柱。主要原因在于，汽车方面缺少爆款车型和盈利主力车型。和丰田相比，其商品竞争力也有所下降。在笔者看来，由于这一结构至今没有改变，所以本田要扭转局面并非易事。

每年5月中旬，本田都会以“Business Update”为题举办说明会，公布当下的经营战略。今年备受关注的是，本田将提出怎样的重建方案。而方案或将成为方向标，一旦举措不力，可能会导致本田未来亮起经营危机的“黄灯”。

标题图片：本田公司社长三部敏宏就2025财年业绩召开线上记者会，预计公司将出现上市以来的首次年度亏损（2026年3月12日，时事社）

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